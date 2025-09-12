Eurobasket 2025: Η μεγάλη στιγμή της Εθνικής – Φρενίτιδα για τον μεγάλο ημιτελικό με την Τουρκία

Μία νίκη μόνο… μακριά από τον τελικό του Ευρωμπάσκετ 2025, βρίσκεται πλέον η «επίσημη αγαπημένη». Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η παρέα του, παίρνουν θέση στο τζάμπολ του ημιτελικού, με αντίπαλο την αήττητη (7-0) Τουρκία του Αλπερέν Σενγκούν, στην “Arena Riga, τη νύχτα της Παρασκευής (12/9, 21:00), έχοντας ως στόχο μία μεγάλη εμφάνιση, ώστε να έρθει και μία ακόμη μεγαλύτερη νίκη-πρόκριση στην καταληκτική αναμέτρηση (21:00) της Κυριακής (14/9) με την Γερμανία, η οποία επικράτησε της Φινλανδίας στον πρώτο ημιτελικό με 98-86. Εξασφαλίζοντας και ένα μετάλλιο, είτε ασημένιο είτε χρυσό, χωρίς να χρειαστεί ένας «μικρός» τελικός για να ελπίζει πως θ’ ανέβει στο βάθρο ξανά για πρώτη φορά, από το 2009. Χαμός από τους Έλληνες φιλάθλους.

Αυτή η εθνική αποστόμωσε τους αμφισβητίες, τους δύσπιστους και τους “haters”. Βήμα βήμα, από τη Λεμεσό ήδη και τη φάση των ομίλων, γινόταν όλο και καλύτερη, βελτιωνόταν δηλαδή κατά τη διάρκεια του Ευρωμπάσκετ, και με 6 νίκες – 1 ήττα προκρίθηκε στις καλύτερες τέσσερις ομάδες της Ευρώπης.

Η Ελλάδα είναι εκεί… κι ενώ εκτός τετράδας έμειναν η «ασημένια» Ολυμπιονίκης και «ασημένια» του προηγούμενου Ευρωμπάσκετ Γαλλία των πολλών ΝΒΑερ και η ομάδα φαβορί ακόμη και για το χρυσό μετάλλιο, Σερβία του Νίκολα Γιόκιτς ήδη από τη φάση των «16». Η «γαλανόλευκη» πέταξε εκτός τη Λιθουανία του Γιόνας Βαλαντσιούνας στους «8» και τελευταία χρονικά… κατέβηκε από το τρένο, η Σλοβενία του Λούκα Ντόντσιτς.

🇬🇷 Hellas are back in the #EuroBasket Semi-Finals after fighting past Lithuania 87-76 in front of more than 10000 fans! pic.twitter.com/LL24auraWm — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025

Στις 21:00, η Ελλάδα και η Τουρκία, θα διασταυρώσουν για 15η φορά στην Ιστορία τα «ξίφη τους» σε διεθνή διοργάνωση, με την… παράδοση να είναι υπέρ της Ελλάδας, με 11 νίκες – 3 ήττες. Έξω από το ξενοδοχείο της Ελλάδας συγκεντρώθηκαν δεκάδες Έλληνες για να αποθεώσουν τα παιδιά του Σπανούλη και να φώναξαν συνθήματα για πρόκριση στον τελικό της Κυριακής όπου περιμένει η Γερμανία.

Η άφιξη στο γήπεδο:

Ορδές Ελλήνων στη Ρίγα για τον ημιτελικό κόντρα στην Τουρκία.

Η τελευταία ήττα της εθνικής από την Τουρκία έλαβε χώρα στην Άγκυρα, στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όταν οι Τούρκοι επικράτησαν με 76-65, με τους διεθνείς της Τουρκίας να μένουν επί ώρες στο παρκέ και να τραγουδούν παρέα με τους φιλάθλους τους. Έκτοτε, ακολούθησαν τέσσερις νίκες για την Ελλάδα: στην πρώτη φάση του Ευρωμπάσκετ 2013, στο Προολυμπιακό Τουρνουά του 2021 στη Βικτόρια του Καναδά και στα δύο ματς των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023. Η εθνική είχε αποκλείσει την Τουρκία και στον προημιτελικό του Ευρωμπάσκετ 2009, για να κατακτήσει εν συνεχεία το χάλκινο μετάλλιο.

Ο Σπανούλης και οι Έλληνες διεθνείς γνωρίζουν καλά πολλούς από τους παίκτες της εθνικής Τουρκίας, όπως και τον Ομοσπονδιακό προπονητή της Εργκίν Αταμάν. Όπως τους Τούρκους που αγωνίζονται στον Παναθηναϊκό, τον Τσέντι Οσμάν (τραυματίστηκε στον αστράγαλο στον προημιτελικό με την Πολωνία, παρουσίασε οίδημα αλλά θα παίξει με την Ελλάδα) και τον Ομερ Γιουρτσεβεν, ο οποίος έχει μόνο 6,7΄΄ συμμετοχής μέσο όρο μέχρι στιγμής στο Ευρωμπάσκετ. Ο Σέιν Λάρκιν έχει υπάρξει πολλές φορές αντίπαλος των διεθνών του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στη Euroleague, ενώ ο Φουρκάν Κορκμάζ έφυγε από τη Μονακό τον Δεκέμβριο του 2024, πριν κλείσει μήνα στην τεχνική ηγεσία των Μονεγάσκων ο Βασίλης Σπανούλης. Γι’ αυτό βέβαια θα έχει έναν ακόμη λόγο ν’ αποδείξει… απέναντι στον Σπανούλη ο πρώην ΝΒΑερ.

Στα 34 του ο Σερτάκ Σανλί, παίρνει μόνο 5,2΄΄ συμμετοχής στο Ευρωμπάσκετ, αφού μπροστά του έχει τον Αλπερέν Σενγκούν στις θέσεις των ψηλών. Στον πάουερ φόργουορντ/σέντερ των Χιούστον Ρόκετς βασίζεται όλο το παιχνίδι της Τουρκίας. Στη φροντ λάιν, θα έλεγε κανείς πως βασίζεται αυτή η ομάδα που δημιούργησε ο Εργκίν Αταμάν. Οι γκαρντ έρχονται να σκοράρουν συμπληρωματικά.

Ο Σενγκούν μετρά 21,6 πόντους, 10,9 ριμπάουντ, 7,1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 0,9 κοψίματα μέσο όρο ανά αγώνα. Έχει 64,1% ποσοστό ευστοχίας στα δίποντα και 76,7% στις βολές. Το τελευταία θα πρέπει να το αξιοποιήσουν οι Έλληνες διεθνείς, στέλνοντάς τον στη γραμμή. Την ίδια ώρα ο Σενγκούν είναι επιρρεπής στα φάουλ και τόσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όσο και ο Κώστας Αντετοκούνμπο θα προσπαθήσουν να τον «φθείρουν» μέσα στη ρακέτα. Δεύτερος σκόρερ της Τουρκίας είναι ο Τσεντί Οσμάν, με 14,9 πόντους μέσο όρο. Ο Λάρκιν έχει 11 πόντους, 4,6 ασίστ και 3,6 ριμπάουντ μέσο όρο, ενώ ο σέντερ της Αναντολού Εφές Ερκάν Οσμανί, μετρά 10,4 πόντους και 5,3 ριμπάουντ μέσο όρο ανά αγώνα. Κορκμάζ, Σιπαχί και Χαζέρ καραδοκούν να τιμωρήσουν όποιον αντίπαλο τους δώσει… χώρο, ενώ ο πάουερ φόργουορντ των Σίξερς, Αντεμ Μπονα, μπορεί να μην σκοράρει (5,4 πόντους μ.ο.), αλλά θα έχει σαφή εντολή να φθείρει τους ψηλούς της εθνικής Ελλάδας.

Η εθνική θέλει να τρέξει, με τον “Γιάννη Αντετοκούνμπο” να καλπάζει σαν… άλογο και να καρφώνει. Η Τουρκία θα προσπαθήσει να την πάει σε σετ παιχνίδι. Μία τόσο δυνατή αντίπαλος, απαιτεί εξαιρετική εμφάνιση τόσο σε άμυνα όσο και σε επίθεση από τους παίκτες του Βασίλη Σπανούλη.

Good morning.



Greece plays in today's EuroBasket semifinals. pic.twitter.com/9rm3YnBDBe — Milwaukee Bucks (@Bucks) September 12, 2025

Οι Τούρκοι σημειώνουν 90,7 πόντους μέσο όρο ενώ η «γαλανόλευκη» 86,1. Μία ακόμη φορά, τα επιθετικά ριμπάουντ μπορεί να κρίνουν πολλά. Σε αυτά υπερτερεί η Τουρκία, με 12 μ.ο. έναντι 9,7 μ.ο. των Ελλήνων διεθνών. Στα αμυντικά, όμως οι παίκτες του Σπανούλη έχουν μικρή υπεροχή με 26,4 έναντι 25,6. Στις ασίστ υπερτερεί η Τουρκία, με 22,6 έναντι 19,3 μ.ο. της Ελλάδας. Οι Έλληνες μετρούν 8 κλεψίματα και οι Τούρκοι 7,1 μέσο όρο.

Τέτοια ματς, όμως δεν τα παίρνουν η στατιστική ή η τακτική, αλλά η επιθυμία. Όπως τονίζουν διαρκώς οι πρωταγωνιστές, στον τελικό θα βρεθεί η ομάδα που το θέλει πιο πολύ. Και ο Κώστας Σλούκας που αγωνίζεται για τελευταία φορά με το εθνόσημο στο στήθος, ο 35άρης αρχηγός Κώστας Παπανικολάου, τα τρία αδέλφια Αντετοκούνμπο, ο Μήτογλου, ο Τολιόπουλος, ο Λαρεντζάκης, ο Ντόρσεϊ, ο Σαμοντούροβ, ο Καλαϊτζάκης και ο Κατσίβελης… το θέλουν πάρα πολύ!

