ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 19:06
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

11.09.2025 18:44

EuroBasket 2025: Φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου η Ελλάδα – Η ψηφοφορία της FIBA και οι αποδόσεις των στοιχηματικών

11.09.2025 18:44
Η μάχη για την κατάκτηση του τίτλου του FIBA ​​EuroBasket 2025 παίρνει… φωτιά, με τις Ελλάδα, Τουρκία, Φινλανδία και Γερμανία να αποτελούν τις τέσσερις ομάδες που προκρίθηκαν στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Η FIBA έχει ξεκινήσει ψηφοφορία για την ομάδα που το βράδυ της Κυριακής θα ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στη Ρίγα, με τον κόσμο να «βλέπει» την Ελλάδα ως το φαβορί για το χρυσό μετάλλιο.

Συγκεκριμένα, μέχρι στιγμής το 50% έχει ψηφίσει την Ελλάδα, ενώ η Τουρκία ακολουθεί με 29%. Τρίτη στις προτιμήσεις του κοινού η Γερμανία με 15%, με τη Φινλανδία να συγκεντρώνει μόλις 5%.

Η ψηφοφορία βρίσκεται σε εξέλιξη και μπορείτε να ψηφίσετε εδώ.

Οι στοιχηματικές δίνουν φαβορί την Ελλάδα για πρόκριση στον τελικό

Η Εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει αύριο Παρασκευή, στις 21:00 στην Arena Riga της Λετονίας, την Τουρκία στον δεύτερο -χρονικά- ημιτελικό της διοργάνωσης, με τις στοιχηματικές να δίνουν φαβορί για πρόκριση στον τελικό την Ελλάδα.

H Novibet παρουσιάζει ως φαβορί την Ελλάδα, καθώς η νίκη της «γαλανόλευκης» δίνει απόδοση 1.91, ενώ της Τουρκίας δίνει 2.08.

Η Stoiximan δίνει απόδοση 1.83 (κανονική διάρκεια ή παράταση) για νίκη της Εθνικής μας ομάδας, ενώ στη Τουρκία δίνει 2.00. Για νίκη στην κανονική διάρκεια (χωρίς παράταση), το ποσοστό για την Ελλάδα είναι 1.93 και για τους Τούρκους 2.02.

Τέλος, η Bet365 δίνει απόδοση 1.86 στη νίκη της Ελλάδας, ενώ στην Τουρκία δίνει 1.95.

1 / 3