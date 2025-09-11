search
ΠΕΜΠΤΗ 11.09.2025 15:27
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

11.09.2025 14:37

O Μάικ Τάισον φωτογραφήθηκε με μπλούζα του… Παναθηναϊκού – Η συνάντηση με πυγμάχο του «τριφυλλιού»

11.09.2025 14:37
tyson_mike_pao

Ο Παναθηναϊκός διαθέτει ένα από τα κορυφαία -αν όχι το κορυφαίο- τμήματα πυγμαχίας στη χώρα. Ανάμεσά τους είναι και ο πρωταθλητής των 75κ., Γεράσιμος Τζαβάρας, ο οποίος ταξίδεψε πρόσφατα στις ΗΠΑ και ανέβασε μία… συλλεκτική φωτογραφία.

Ο Τζαβάρας βρέθηκε σε εκδήλωση όπου το παρών έδωσε και ο θρύλος του μποξ Μάικ Τάισον.

Άγνωστο πως, τον… έπεισε και του έδωσε μια φανέλα του τμήματος πυγμαχίας του Παναθηναϊκού και ο Τάισον όχι μόνο την πήρε, αλλά την φόρεσε για να βγει μαζί του μια φωτογραφία…

