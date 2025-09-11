Ιταλία: Νεκρός στο σπίτι του βρέθηκε πρώην πρόεδρος της Παλέρμο

Νεκρός στο σπίτι του στο Μιλάνο βρέθηκε ο πρώην πρόεδρος της ομάδας ποδοσφαίρου της Παλέρμο, Πολ Μπακαλίνι.

Σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ ο 42χρονος αμερικανικής καταγωγής (πατέρας Αμερικανός, μητέρα Ιταλίδα), βρέθηκε νεκρός από σφαίρες, με τις αρχές προς το παρόν να μην αποκλείουν και το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας.

«Η Παλέρμο, μαζί με τον πρόεδρο Ντάριο Μίρι και ολόκληρη την οικογένεια του City Football Group, εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους για τον πρόωρο θάνατο του Πολ Μπακαλίνι, προέδρου της Παλέρμο κατά τους τελευταίους μήνες της σεζόν 2016-17» αναφέρει η ανακοίνωση της ομάδας για τον επιχειρηματία.

