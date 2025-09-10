Eurobasket 2025: Για πρώτη φορά στα ημιτελικά η Φινλανδία – «Πάτησε» 93-79 την Γεωργία

Στον προημιτελικό ανάμεσα στις δύο ομάδες που έκαναν τις δύο μεγαλύτερες εκπλήξεις στη φάση των «16» του Ευρωμπάσκετ 2025, η Φινλανδία ήταν αυτή που πήρε τη νίκη και την πρόκριση για τα ημιτελικά. Ο Λάουρι Μάρκανεν και οι συμπαίκτες του, αφού απέκλεισαν τη Σερβία, επικράτησαν με 93-79, της Γεωργίας στους «8» και προκρίθηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους σε ημιτελική φάση οποιασδήποτε διοργάνωσης.

Την Παρασκευή (12/9), στις 17:00 θ’ αντιμετωπίσουν τη νικήτρια του αποψινού (21:00) προημιτελικού ανάμεσα στη Γερμανία και τη Σλοβενία, με φόντο την πρόκριση στον τελικό της Κυριακής (14/9).

Οι Φινλανδοί είχαν 17/31 τρίποντα, με τον Σαλίν να μετρά 4/6 και τον Γιάντουνεν 3/7! Ο Γιάντουνεν ήταν και ο πρώτος σκόρερ με 19 πόντους και 5 ριμπάουντ. Ο Λάουρι Μάρκανεν σημείωσε 17 πόντους και μάζεψε 6 ριμπάουντ, 15 πόντους και 4 ασίστ είχε ο Έντον Μαξχούνι, ενώ 14 πόντους και 7 ριμπάουντ είχε ο Σαλίν.

H Γεωργία που απέκλεισε τη Γαλλία στη φάση των «16» επιστρέφει στην Τιφλίδα ικανοποιημένη για την πορεία της, αφού η 11η θέση το 2011 ήταν η καλύτερη έως σήμερα σε Ευρωμπάσκετ.

Με 22 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ ο Μαμουκελασβίλι ήταν ο κορυφαίος των Γεωργιανών. Ο Σανάτζε είχε συγκομιδή 19 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ ο Σενγκέλια σημείωσε 18 πόντους, με 5 ασίστ και 4 ριμπάουντ. Διψήφιος ήταν και ο Μπιτάτζε με 14 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 28-15, 57-40, 71-62, 93-79

FIRST TIME IN HISTORY FOR SUOMI! 🇫🇮



FINLAND HEADING TO THE EUROBASKET SEMI-FINALS! pic.twitter.com/KZFkm3Mr21 — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 10, 2025

Μόνο για λίγα λεπτά έδειξε αντίσταση απέναντι στην Φινλανδία η Γεωργία. Χάρη σε 7 πόντους του Σενγκέλια και 5 του Μπιτάτζε, η Γεωργία ισοφάρισε σε 12-12, αλλά τα δύο διαδοχικά τρίποντα των Σαλίν και Ενκαμουά θα έφερναν τους Φινλανδούς, στο +9 (22-13). Και μετά το 22-15 του Σερμαντίνι, ο Σαλίν «ξαναχτύπησε» έξω από τα 6.75 για το 25-15. Και μετά το 28-15 από τρίποντο του Μίκαελ Γιάντουνεν, οι Φινλανδοί έδωσαν επιθετικό «ρεσιτάλ». Με καλή κυκλοφορία της μπάλας και ποσοστό ευστοχίας 67% έξω από τα 6.75 προσπέρασαν με +20, 57-37! Στο ημίχρονο (57-40), ο Γιάντουνεν μετρούσε 15 πόντους, 11 ο Σαλίν με 3/3 τρίποντα, ο Μάρκανεν 10 πόντους με 4 ριμπάουντ και 7 πόντους ο 18χρονος παίκτης αποκάλυψη Μούρινεν, ενώ 6 ασίστ είχε μοιράσει ο Λιτλ. Στον αντίποδα, Σενγκέλια πέτυχε 12 πόντους και ο Μαμουκελασβίλι 8 για τη Γεωργία.

Η Γεωργία προσπάθησε να επιστρέψει στην 3η περίοδο, με πιεστική άμυνα βρήκε ρυθμό και με πολλούς πρωταγωνιστές (Μαμουκελασβίλι, Σενγκέλια, Μπιτάτζε και Μπουρτζανάτζε) απλώς κατάφερε να μειώσει στο -10 (69-59 στο 29ο λεπτό). Μαρκάνεν και Σαλίν στον αντίποδα, πέτυχαν τρίποντα, με την ολοκλήρωση της 3ης περιόδου να βρίσκει στο +9 τη Φινλανδία (71-62). Με επιμέρους σκορ 2-5, η Γεωργία πλησίασε και στο -6 (73-67) από Μπιτάτζε και Μαμουκελασβίλι. Όμως, ο Μπιτάτζε χρεώθηκε με δεύτερο αντιαθλητικό φάουλ (στον Γιάντουνεν) και πήρε τον δρόμο για τ’ αποδυτήρια, όπως προβλέπει ο κανονισμός. Οι 2/2 βολές του Γιάντουνεν και το τρίποντο του Ενκαμουά έδωσε στη Φινλανδία την ώθηση που χρειαζόταν, για το 81-67. Ο Αλεξάντερ Μαμουκελασβίλι ήταν εύστοχος σε τρίποντο (81-70). Ακολούθησαν δύο διαδοχικά τρίποντα από τον Βάλτονεν, για το 87-74 της Φινλανδίας και στα 3:43΄΄ που ακολούθησαν η Γεωργία δεν κατάφερε ν’ αλλάξει κάτι έχοντας χάσει και τον Σενγκέλια με αντιαθλητικό φάουλ στον Μαξχούνι και τεχνική ποινή (αποβλήθηκε).

Διαιτητές: Ροσό (Γαλλία), Ανάγια (Παναμάς), Σαλίνς (Λετονία)

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Λάσι Τουόβι): Λιτλ 3 (1), Σαλίν 14 (4), Ενκαμούα 8 (2), Γιάντουνεν 19 (3), Βάλτονεν 8 (2), Μαξχούνι 15 (2), Μάρκανεν 17 (2), Μούρινεν 7 (1), Γκούσταβσον, Γκράντισον 2

ΓΕΩΡΓΙΑ (Αλεξάνταρ Ντζίκιτς): Αντρονικασβίλι, Μαμουκελασβίλι 22 (2), Μπουρτζανάτζε 2, Σερμαντίνι 2, Σανάτζε 19 (5), Σενγκέλια 18 (2), Μπιτάτζε 14 (1), Μπάλντγουιν 2, Οτσκχικίτζε

