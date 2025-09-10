search
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

10.09.2025 11:05

Μουντιάλ 2026: Η Βολιβία «έκλεψε» την 7η θέση από τη Βενεζουέλα και πάει στα μπαράζ – Ποιες ομάδες έχουν ήδη προκριθεί στα τελικά

10.09.2025 11:05
volivia-panigiriko

Η Βολιβία έκανε την έκπληξη και αφού νίκησε την Βραζιλία με 1-0, εξασφάλισε μια θέση στα διηπειρωτικά πλέι οφ για το Μουντιάλ του 2026.

Το πρωτάθλημα της Λατινικής Αμερικής για τα 6 (σίγουρα) εισιτήρια για το Μουντιάλ ολοκληρώθηκε, με την Αργεντινή, την τον Ισημερινό, τη Κολομβία, τη Βραζιλία, την Ουρουγουάη και την Παραγουάη, να κλείνουν ραντεβού για το επόμενο καλοκαίρι.

Το «θύμα» της τελευταίας αγωνιστικής ήταν η Βενεζουέλα η οποία ενώ είχε στο χέρι της την 7η θέση που θα την έστελνε στα μπαράζ, είδε τη Βολιβία να κερδίζει την Βραζιλία (η ομάδα του Αντσελότι τερμάτισε 5η σε ισοβαθμίες) και την ίδια ώρα αυτή δεχόταν έξι γκολ στην έδρα της (3-6) από την Κολομβία, για να μείνει 8η και να σβήσουν τα όνειρά της για πρόκριση. Προ πολλού έχουν μείνει εκτός Χιλή και Περού.

Στα τελικά του Μουντιάλ έχουν εξασφαλιστεί οι 18 από τις 48 συνολικά θέσεις. Η κλήρωση για την τελική φάση θα γίνει στην Ουάσιγκτον στις 5 Δεκεμβρίου.

Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής

  • Ισημερινός-Αργεντινή  1-0
  • Περού-Παραγουάη       0-1
  • Βολιβία-Βραζιλία      1-0
  • Βενεζουέλα-Κολομβία   3-6
  • Χιλή-Ουρουγουάη       0-0

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Αργεντινή   38 απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ

2. Ισημερινός  29

3. Κολομβία    28 

4. Ουρουγουάη  28

5. Βραζιλία    28 

6. Παραγουάη   28

——————————–

7. Βολιβία     20 μπαράζ 

———————————

8. Βενεζουέλα  18 αποκλεισμός

9. Περού       12  

10. Χιλή       11  

Οι ομάδες που έχουν προκριθεί στα τελικά του Μουντιάλ

Διοργανωτές: ΗΠΑ, Καναδάς, Μεξικό

Ασία: Αυστραλία, Ιράν, Ιαπωνία, Ιορδανία, Νότια Κορέα, Ουζμπεκιστάν

Αφρική: Μαρόκο, Τυνησία

Λατινική Αμερική: Αργεντινή, Βραζιλία, Κολομβία, Εκουαδόρ, Παραγουάη, Ουρουγουάη

Ωκεανία: Νέα Ζηλανδία

