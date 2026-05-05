search
ΤΡΙΤΗ 05.05.2026 15:54
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.05.2026 15:43

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

05.05.2026 15:43
nea-odos-logo-new

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν στον αυτοκινητόδρομο «ΑΘΕ» με σκοπό την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών.

Συγκεκριμένα, από αύριο Τετάρτη 6 Μαΐου στις 07:00 έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026 στις 20:00, θα ισχύουν στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, οι κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Φάση Α1: Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας από το 130,8ο χλμ. έως και το 127ο χλμ.,  με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα.

Φάση Α2: Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας από το 127,5ο χλμ. έως και το 126,25ο χλμ., με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα.

Φάση Α3: Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) από το 130,8ο χλμ. έως και το 127ο χλμ., με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα.

Φάση Α4: Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της ΛΕΑ Από το 127,5ο χλμ. έως και το 126,25ο χλμ., με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα.

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται Δευτέρα με Παρασκευή από τις 07:00 έως και τις 20:00 και Σάββατο από τις 07:00 έως και τις 17:00. Το χρονικό διάστημα 29/05-02/06 εξαιρείται των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
romania
ΚΟΣΜΟΣ

Έπεσε η κυβέρνηση της Ρουμανίας μετά από πρόταση δυσπιστίας

nea-odos-logo-new
ADVERTORIAL

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

tzimeros 765- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άρρωστο παραλήρημα από Τζήμερος που θα… ήθελε θανατική ποινή για Τσίπρα – Ας τον μαζέψει κάποιος

giatroi_kourasi
ΥΓΕΙΑ

Στα πρόθυρα εργασιακής εξουθένωσης οι νοσοκομειακοί γιατροί λόγω υποστελέχωσης στο ΕΣΥ

tsoukalas pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Αν η κυβέρνηση κάνει χρήση του άρθρου 144 για να μη συσταθεί Εξεταστική για τις υποκλοπές, θα είναι μια ακόμα θεσμική εκτροπή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karximakis – siakantaris- karystianoy- kastanidis – new
ΚΑΛΧΑΣ

Το κρύο ζέστη των γκάλοπ, τα… χαμένα κείμενα του συνεδρίου, ο υβριστής  Σιακαντάρης, η «ορφανή» συναίνεση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, η ομάδα Καρυστιανού και ο Καστανίδης 

violada tzortziotis – new
ΕΛΛΑΔΑ

Από τις στάχτες στην πραγματικότητα: Το σενάριο Καραμολέγκου – Βιολάντα και οι πατέντες του Τζωρτζιώτη

touristes italia pozitano – new
ΚΟΣΜΟΣ

«Έφραξαν» από τουρίστες τα σοκάκια στο Ποζιτάνο – Ασφυξία στους κατοίκους, δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

tsafos_0405_1920-1080_new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Παραγωγοί ενέργειας από φωτοβολταϊκά κατά Τσάφου: «Μας οδηγείτε στη χρεωκοπία - Χαμένοι οι καταναλωτές, υπερκέρδη για προμηθευτές»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 05.05.2026 15:54
romania
ΚΟΣΜΟΣ

Έπεσε η κυβέρνηση της Ρουμανίας μετά από πρόταση δυσπιστίας

nea-odos-logo-new
ADVERTORIAL

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

tzimeros 765- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άρρωστο παραλήρημα από Τζήμερος που θα… ήθελε θανατική ποινή για Τσίπρα – Ας τον μαζέψει κάποιος

1 / 3