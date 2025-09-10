search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.09.2025
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

10.09.2025 08:07

Eurobasket: Η Εθνική «καθάρισε» τη Λιθουανία και τώρα… Τουρκία και, γιατί όχι, τελικός

10.09.2025 08:07
GREEK_FREAK_NEW

Με επαγγελματικό τρόπο η Εθνική «καθάρισε» τη Λιθουανία στη φάση των «8» του Eurobasket, και πλέον τη χωρίζει από τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης ένας – δύσκολος – αγώνας με την Τουρκία.

Το χθεσινό ματς στη Ρίγα, μπροστά σε 10.000 Λιθουανούς που είχαν ταξιδέψει για να στηρίξουν την ομάδα τους, τουλάχιστον με βάση την εξέλιξή του, φάνηκε λιγότερο δύσκολο απ’ όσο είχε αρχικά εκτιμηθεί: με το που η Εθνική «πάτησε γκάζι» στο πρώτο ημίχρονο, η φάση μετατράπηκε σε «catch me if you can» και παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του Γιόνας Βαλαντσιούνας και της παρέας του, η «γαλάζια» ομάδα δεν απειλήθηκε ποτέ.

Το να αναφερθεί κάποιος στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την απόδοσή του έχει αρχίσει να γίνεται… βαρετό: με στατιστικά από… άλλο πλανήτη, ο Greek Freak ήταν για άλλη μια φορά ο MVP της Εθνικής και του αγώνα και σε κάθε ματς αποδεικνύει γιατί θεωρείται ως ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο – μάλιστα, στον χθεσινό αγώνα, απέναντι στην τακτική της Λιθουανίας για να τον περιορίσει, έδειξε και την οργανωτική πλευρά του, μοιράζοντας παιχνίδι και εύκολα σουτ στους συμπαίκτες του.

Πάντως, αν υπήρχε βραβείο για τον… δεύτερο MVP, αυτό θα πήγαινε αυτοδικαίως στον Κώστα Αντετοκούνμπο, ο οποίος «έσβησε το φως» στην ελληνική ρακέτα ουκ ολίγες φορές, περιορίζοντας δραματικά της επιλογές των παικτών του Κουρτινάιτις. Έβαλε και μερικούς πόντους, έπαιξε πολύ ξύλο και στα δύο «ζωγραφιστά» και έδειξε κι αυτός την ίδια… λύσσα για τη νίκη που επιδεικνύει σταθερά σε όλο το τουρνουά ο αδερφός του.

Από εκεί και πέρα και με τον Ντόρσεϊ σε κακή μέρα, η Εθνική βρήκε λύσεις στην περιφέρεια από Σλούκα, Παπανικολάου (ο οποίος με τη δήλωση υποστήριξης που έκανε για τα παιδιά της Εθνικής ποδοσφαίρου δίδαξε ήθος) και Τολιόπουλο, αν και κανένας από τους παίκτες που πήραν χρόνο στον χθεσινό αγώνα δεν υστέρησε. Ειδική αναφορά, δε, πρέπει να γίνει στον κόουτς V-Span και στον υποδειγματικό τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το παιχνίδι.

Έτσι, πλέον, μετά από 16 χρόνια απουσίας, η επίσημη αγαπημένη βρίσκεται στους ημιτελικούς του Eurobasket και πολύς κόσμος ελπίζει ότι θα έχουμε επανάληψη του «έπους του 2005». Βέβαια, η Τουρκία του Εργκίν Αταμάν, ο οποίος χθες παρακολούθησε τον αγώνα της Εθνικής, είναι ένας δύσκολος αντίπαλος – σε αυτή τη φάση δεν υπάρχουν εύκολοι. Όμως με τον Γιάννη σε τρόμερή φόρμα και τους υπόλοιπους παίκτες μας «με το μαχαίρι στα δόντια» όλα πλέον είναι πιθανά…

ΕΛΛΑΔΑ

Κοινό άρθρο των δημάρχων Αθηναίων και Σόφιας: Ζητούν από την Ευρώπη δράση για τον Ιμάμογλου

poland_drones_new
ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Λήξη συναγερμού για τα ρωσικά drones, ένα έπεσε σε σπίτι χωρίς θύματα – «Ισχυρή αντίδραση από τους συμμάχους» ζητάει ο Ζελένσκι (video)

exxon mobil987- new
ΚΟΣΜΟΣ

FT: Η Exxon περιμένει από την ΕΕ να υπογράψει συμφωνία «δεκαετιών» για αγορά αερίου από τις ΗΠΑ

famellos-deth
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μία άβολη ΔΕΘ για τον Σωκράτη Φάμελλο

alpha-new
MEDIA

Alpha: Τό’ χουν ρίξει στο διάβασμα σεναρίων οι ηθοποιοί για τα νέα επεισόδια της σειράς «Το σόι σου»

ΕΛΛΑΔΑ

Έρχεται διήμερο κακοκαιρίας με καταιγίδες και χαλάζι - Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

kreas-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Εκτός ελέγχου οι ανατιμήσεις στο κρέας, πάνω και από 50% - Εκτοξεύεται στα 20 ευρώ το μοσχάρι

odigoi-taxi-apergia
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

jokovits 44- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα - Οι βόλτες του στη Γλυφάδα για ψώνια- Βίντεο να παίζει τένις με τον γιο του

nisi_kerkyra_1207_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Τελευταίο μπάνιο για 57χρονο Γερμανό στην παραλία της Αστρακερής

