Eurobasket: Η Εθνική «καθάρισε» τη Λιθουανία και τώρα… Τουρκία και, γιατί όχι, τελικός

Με επαγγελματικό τρόπο η Εθνική «καθάρισε» τη Λιθουανία στη φάση των «8» του Eurobasket, και πλέον τη χωρίζει από τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης ένας – δύσκολος – αγώνας με την Τουρκία.

Το χθεσινό ματς στη Ρίγα, μπροστά σε 10.000 Λιθουανούς που είχαν ταξιδέψει για να στηρίξουν την ομάδα τους, τουλάχιστον με βάση την εξέλιξή του, φάνηκε λιγότερο δύσκολο απ’ όσο είχε αρχικά εκτιμηθεί: με το που η Εθνική «πάτησε γκάζι» στο πρώτο ημίχρονο, η φάση μετατράπηκε σε «catch me if you can» και παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του Γιόνας Βαλαντσιούνας και της παρέας του, η «γαλάζια» ομάδα δεν απειλήθηκε ποτέ.

HOW DO YOU STOP THIS?



(asking for a friend, his name is Rimas)#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/220ahqFuOV — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025

Το να αναφερθεί κάποιος στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την απόδοσή του έχει αρχίσει να γίνεται… βαρετό: με στατιστικά από… άλλο πλανήτη, ο Greek Freak ήταν για άλλη μια φορά ο MVP της Εθνικής και του αγώνα και σε κάθε ματς αποδεικνύει γιατί θεωρείται ως ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο – μάλιστα, στον χθεσινό αγώνα, απέναντι στην τακτική της Λιθουανίας για να τον περιορίσει, έδειξε και την οργανωτική πλευρά του, μοιράζοντας παιχνίδι και εύκολα σουτ στους συμπαίκτες του.

Πάντως, αν υπήρχε βραβείο για τον… δεύτερο MVP, αυτό θα πήγαινε αυτοδικαίως στον Κώστα Αντετοκούνμπο, ο οποίος «έσβησε το φως» στην ελληνική ρακέτα ουκ ολίγες φορές, περιορίζοντας δραματικά της επιλογές των παικτών του Κουρτινάιτις. Έβαλε και μερικούς πόντους, έπαιξε πολύ ξύλο και στα δύο «ζωγραφιστά» και έδειξε κι αυτός την ίδια… λύσσα για τη νίκη που επιδεικνύει σταθερά σε όλο το τουρνουά ο αδερφός του.

Από εκεί και πέρα και με τον Ντόρσεϊ σε κακή μέρα, η Εθνική βρήκε λύσεις στην περιφέρεια από Σλούκα, Παπανικολάου (ο οποίος με τη δήλωση υποστήριξης που έκανε για τα παιδιά της Εθνικής ποδοσφαίρου δίδαξε ήθος) και Τολιόπουλο, αν και κανένας από τους παίκτες που πήραν χρόνο στον χθεσινό αγώνα δεν υστέρησε. Ειδική αναφορά, δε, πρέπει να γίνει στον κόουτς V-Span και στον υποδειγματικό τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το παιχνίδι.

Όσο μεγάλος παίκτης κι αν είσαι, υπάρχουν κάποια απείρως σημαντικότερα πράγματα. Ο Παπανικολάου είναι ένας σπουδαίος αρχηγός, αλλά ΑΥΤΕΣ οι δηλώσεις μετά τη μεγαλύτερη νίκη της ζωής του με την Εθνική, δείχνουν τι άνθρωπος είναι!#LTUGRE #Eurobasket2025 pic.twitter.com/99UOTnYn52 September 9, 2025

🇬🇷 Hellas are back in the #EuroBasket Semi-Finals after fighting past Lithuania 87-76 in front of more than 10000 fans! pic.twitter.com/LL24auraWm — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025

Έτσι, πλέον, μετά από 16 χρόνια απουσίας, η επίσημη αγαπημένη βρίσκεται στους ημιτελικούς του Eurobasket και πολύς κόσμος ελπίζει ότι θα έχουμε επανάληψη του «έπους του 2005». Βέβαια, η Τουρκία του Εργκίν Αταμάν, ο οποίος χθες παρακολούθησε τον αγώνα της Εθνικής, είναι ένας δύσκολος αντίπαλος – σε αυτή τη φάση δεν υπάρχουν εύκολοι. Όμως με τον Γιάννη σε τρόμερή φόρμα και τους υπόλοιπους παίκτες μας «με το μαχαίρι στα δόντια» όλα πλέον είναι πιθανά…

