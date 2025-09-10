Eurobasket 2025: MVP του Ελλάδα – Λιθουανία ο Γιάννης Αντετοκούνμπο – Βίντεο με τον… διαστημικό Greek Freak

Με οδηγό τον… οδοστρωτήρα Γιάννη Αντεντοκούνμπο η Εθνική μπάσκετ κατάφερε να περάσει στην τετράδα του Eurobasket, νικώντας εμφατικά τη Λιθουανία με 87-76.

Ο Έλληνας ημίθεος, ίσως στην πιο ώριμη φάση της καριέρας του, μοίραζε στους συμπαίκτες του, τελείωνε φάσεις, ήταν αρχοντικός στην επίθεση.

The Greek Freak (29 PTS, 6 REB, 4 STL) leads Hellas to their first Semi-Finals in 16 years!#EuroBasket pic.twitter.com/X2rktk2Bok — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025

Ο Γιάννης Αντεντοκούνμπο αναδείχθηκε MVP του αγώνα απέναντι στη Λιθουανία, τελείωσε το ματς με 29 πόντους (9/15 σουτ), 11/16 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 κλεψίματα και 1 τάπα σε 32:15 λεπτά συμμετοχής.

Η Εθνική θα αντιμετωπίσει στους «4» την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν, για μία θέση στον τελικό και ο Greek Freak θα είναι εκεί να μοιράζει… εγκεφαλικά στους αντιπάλους της επίσημης αγαπημένης.

