Eurobasket 2025: MVP του Ελλάδα – Λιθουανία ο Γιάννης Αντετοκούνμπο – Βίντεο με τον… διαστημικό Greek Freak

Με οδηγό τον… οδοστρωτήρα Γιάννη Αντεντοκούνμπο η Εθνική μπάσκετ κατάφερε να περάσει στην τετράδα του Eurobasket, νικώντας εμφατικά τη Λιθουανία με 87-76.
Ο Έλληνας ημίθεος, ίσως στην πιο ώριμη φάση της καριέρας του, μοίραζε στους συμπαίκτες του, τελείωνε φάσεις, ήταν αρχοντικός στην επίθεση.
Ο Γιάννης Αντεντοκούνμπο αναδείχθηκε MVP του αγώνα απέναντι στη Λιθουανία, τελείωσε το ματς με 29 πόντους (9/15 σουτ), 11/16 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 κλεψίματα και 1 τάπα σε 32:15 λεπτά συμμετοχής.
Η Εθνική θα αντιμετωπίσει στους «4» την Τουρκία του Εργκίν Αταμάν, για μία θέση στον τελικό και ο Greek Freak θα είναι εκεί να μοιράζει… εγκεφαλικά στους αντιπάλους της επίσημης αγαπημένης.
