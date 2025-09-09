Νόβακ Τζόκοβιτς: Εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα – Οι βόλτες του στη Γλυφάδα για ψώνια- Βίντεο να παίζει τένις με τον γιο του

Για μόνιμη εγκατάσταση έφτασε στην Αθήνα ο Νόβακ Τζόκοβιτς μετά τον αποκλεισμό του από το US OPEN .

Ο Σέρβος τενίστας με τα περισσότερα Grand Slam στην ιστορία του αθλήματος είχε έρθει με την σύζυγό του και τα δύο του παιδιά στις αρχές του καλοκαιριού στην Αθήνα για να βρει σπίτι αλλά και σχολείο στα παιδιά.

Μετά από έρευνα που έκανε αποφάσισε να μείνει στα νότια προάστια και συγκεκριμένα στη Γλυφάδα, καθώς στα νότια είναι και το ιδιωτικό σχολείο για τον γιο του Στέφαν και την κόρη του Τάρα.

Το πρωί της Τρίτης, δοκίμασε και τα ελληνικά court, καθώς επισκέφθηκε γήπεδο τένις στο Καβούρι και προπονήθηκε μαζί με τον γιο του Στέφαν.

Αργότερα, πάλι με τον γιο του, βγήκαν για ψώνια χαλαρά σε κατάστημα της περιοχής, όπου έδειχναν να απολαμβάνουν τις εμπειρίες που τους προσφέρει η μετεγκατάστασή τους στη χώρα μας.

Ο Νόλε δείχνει ενθουσιασμένος από τη νέα του ζωή στην Ελλάδα και ο κόσμος όπου πηγαίνει στα Νότια προάστια τον σταματάει για φωτογραφίες και αυτόγραφα.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ψάχνει και μια ακαδημία για να «τρέξει» στην Αθήνα ενώ όσο αφορά τις δικές του προπονήσεις προβάδισμα δείχνει να έχει το Tatoi club.

Θυμίζουμε ότι, ο Τζόκοβιτς έχει δηλώσει ότι θα αγωνιστεί στο τουρνουά 250 της ATP που θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ 2-8 Νοεμβρίου. Στο ίδιο τουρνουά θα αγωνιστεί και ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Αυτό το Σαββατοκύριακο (13-14/9) η Ελλάδα παίζει με την Βραζιλία στο ΟΑΚΑ για το Davis Cup και ο Νόλε αναμένεται να βρεθεί στο γήπεδο για να δει τις προσπάθειες της ομάδας του Στέφανου Τσιτσιπά.

Διαβάστε επίσης:

Eurobasket 2025: Λιθουανία – Ελλάδα 76-87 – Γαλανόλευκος «τυφώνας» σάρωσε τη «Λιέτουβα» – H Εθνική «πέταξε» για τους «4» μετά από 16 χρόνια και τώρα… Τουρκία

EuroBasket 2025: Στην τετράδα μετά από 24 χρόνια η Τουρκία, περιμένει Ελλάδα ή Λιθουανία

Εύα Χαντάβα: Αποκλεισμένη στο Νεπάλ η διεθνής βολεϊμπολίστρια – Δεν μπορεί να φύγει λόγω των ταραχών, κρύβεται στο δάσος