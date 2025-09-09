Εύα Χαντάβα: Αποκλεισμένη στο Νεπάλ η διεθνής βολεϊμπολίστρια – Δεν μπορεί να φύγει λόγω των ταραχών, κρύβεται στο δάσος

Για το Νεπάλ, πρώτο σταθμό της φετινής της σεζόν, αναχώρησε στα τέλη Αυγούστου η διεθνής Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια Εύα Χαντάβα, ένα μήνα μετά τον γάμο της στη Μήλο με τον αγαπημένο της Κεν Σμιθ.

Η πιο πολυταξιδεμένη Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια συμφώνησε να παίξει με την Karnali Yashvis, ομάδα του Νεπάλ που αγωνίζεται στο Everest Women’s Volleyball League, αλλά το τουρνουά που διαρκεί δύο εβδομάδες διεκόπη βίαια λόγω της χαοτικής κατάστασης που επικρατεί στη χώρα τ τις τελευταίες ημέρες.

Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις έχουν ξεφύγει από την απλή έκφραση δυσαρέσκειας κατά της διαφθοράς με το κοινοβούλιο να παραδίδεται στις φλόγες, τον πρωθυπουργό Όλι να υποβάλλει την παραίτηση του και τους νεαρούς (στην πλειοψηφία τους) διαδηλωτές να δείχνουν αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι τέλους για να αλλάξει σελίδα η χώρα.

Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου, η βία κυριαρχεί σε όλους τους δρόμους του Κατμαντού και η Χαντάβα είναι εγκλωβισμένη στην πρωτεύουσα του Νεπάλ. Μάλιστα η ίδια πόσταρε στο facebook ότι δεν είναι ασφαλής στο Κατμαντού.

Εδώ και λίγες ώρες, η Ελληνίδα αθλήτρια και οι συμπαίκτριές της, φοβούμενες ότι θα αποτελέσουν στόχο των διαδηλωτών, έφυγαν από το ξενοδοχείο όπου διέμεναν και κρύβονται στο δάσος.

