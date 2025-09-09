search
ΤΡΙΤΗ 09.09.2025 13:20
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.09.2025 12:15

Αναβολή λόγω καταιγίδας και ένταση στον αγώνα της Σάκκαρη στο Μεξικό

09.09.2025 12:15
sakkari

Η κακοκαιρία διέκοψε στο πρώτο σετ τον αγώνα της Μαρίας Σάκκαρη με την Ελσα Ζακεμό στον πρώτο γύρο του τουρνουά τένις στη Γουαδαλαχάρα.

Ωστόσο, η διακοπή του αγώνα έγινε με επεισοδιακό τρόπο καθώς οι δύο τενίστριες ενώ είχε αρχίσει η βροχή, ζητούσαν να διακοπεί το ματς, κάτι που οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης αρχικά αρνήθηκαν.

Το παιχνίδι ήταν στο 4-1 στο πρώτο σετ υπέρ της Γαλλίδας η οποία διαμαρτυρήθηκε στην διαιτητή πως το court γλιστράει, καθώς είχε αρχίσει ήδη να ψιχαλίζει.

Η διαιτητής τσέκαρε το γήπεδο και είπε πως το ματς μπορεί να συνεχιστεί.

Η Γαλλίδα ζήτησε από την Σάκκαρη να πάρει θέση, η οποία συμφώνησε με την αντίπαλό της, αλλά η διαιτητής ήταν ανένδοτη.

Μετά από κάποια λεπτά διαπραγματεύσεων και την παρουσία του υπεύθυνου του τουρνουά στις συζητήσεις, έσκασε πολύ κοντά ένας κεραυνός που έβαλε… τέλος σε κάθε κουβέντα και άπαντες πήγαν στα αποδυτήρια. Ο αγώνας θα συνεχιστεί τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδος).

Διαβάστε επίσης:

Eurobasket: Η Εθνική κόντρα στη Λιθουανία με όνειρα για πρόκριση στην 4αδα – Το πρόγραμμα των προημιτελικών

Ιβάν Γιοβάνοβιτς: Ξαφνιάστηκε αλλά… δεν μάσησε – Η αντίδραση του προπονητή στον σεισμό των 5.2 Ρίχτερ

Μουντιάλ 2026: Η Ελλάδα ηττήθηκε εντός έδρας 0-3 από τη Δανία για τον 3ο όμιλο των προκριματικών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nepal-fwtia-koinovoulio
ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός μετά τους 19 νεκρούς – Στις φλόγες κτήριο του κοινοβουλίου (Video)

Untitled design (10)
ΕΛΛΑΔΑ

Παπαζάχος για τον σεισμό: Άγνωστο το ρήγμα που τον προκάλεσε – Και 5,8R να ήταν δεν θα είχε επιπτώσεις στο Λεκανοπέδιο

oikodomi_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άρχισαν τα όργανα: Στο ΣτΕ η ΚΕΔΕ για τις πολεοδομίες

car_dashboard_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτές είναι οι 10 πιο σημαντικές προειδοποιητικές λυχνίες στο ταμπλό ενός αυτοκινήτου

beatles-vivlio-new
ΒΙΒΛΙΟ

Βιβλίο με αυτόγραφα των Beatles και των Rolling Stones πωλείται σε δημοπρασία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
viktor-dimas-gamos
LIFESTYLE

Ο Πύρρος Δήμας πάντρεψε τον γιο του στο Λιτόχωρο - Ποια είναι η σύζυγός του

bezos_dadakaridis
LIFESTYLE

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Το συγκινητικό μήνυμα για τον Γιάννη Μπέζο, η αγκαλιά και το χειροκρότημα (Video)

kat
ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα επέστρεψαν το βράδυ του Σαββάτου οι δύο Έλληνες από την Κένυα - Νοσηλεύονται στο ΚΑΤ

SEISMOGRAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα Εύβοιας - Ταρακούνησε και την Αττική, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές (Video)

evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 09.09.2025 13:19
nepal-fwtia-koinovoulio
ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός μετά τους 19 νεκρούς – Στις φλόγες κτήριο του κοινοβουλίου (Video)

Untitled design (10)
ΕΛΛΑΔΑ

Παπαζάχος για τον σεισμό: Άγνωστο το ρήγμα που τον προκάλεσε – Και 5,8R να ήταν δεν θα είχε επιπτώσεις στο Λεκανοπέδιο

oikodomi_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άρχισαν τα όργανα: Στο ΣτΕ η ΚΕΔΕ για τις πολεοδομίες

1 / 3