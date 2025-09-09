Αναβολή λόγω καταιγίδας και ένταση στον αγώνα της Σάκκαρη στο Μεξικό

Η κακοκαιρία διέκοψε στο πρώτο σετ τον αγώνα της Μαρίας Σάκκαρη με την Ελσα Ζακεμό στον πρώτο γύρο του τουρνουά τένις στη Γουαδαλαχάρα.

Ωστόσο, η διακοπή του αγώνα έγινε με επεισοδιακό τρόπο καθώς οι δύο τενίστριες ενώ είχε αρχίσει η βροχή, ζητούσαν να διακοπεί το ματς, κάτι που οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης αρχικά αρνήθηκαν.

Το παιχνίδι ήταν στο 4-1 στο πρώτο σετ υπέρ της Γαλλίδας η οποία διαμαρτυρήθηκε στην διαιτητή πως το court γλιστράει, καθώς είχε αρχίσει ήδη να ψιχαλίζει.

TORMENTA ELÉCTRICA SUSPENDE EL JUEGO ENTRE SÁKKARI Y JACQUEMOT ⛈️🎾



La lluvia hace de las suyas y suspende la actividad en el GDL Open.



Elsa Jacquemot lo ganaba 4-1 en el primer set.#RadioramaDeOccidente pic.twitter.com/UoxM5cFUXC — Frecuencia Deportiva (@FD1340AM) September 9, 2025

Η διαιτητής τσέκαρε το γήπεδο και είπε πως το ματς μπορεί να συνεχιστεί.

Η Γαλλίδα ζήτησε από την Σάκκαρη να πάρει θέση, η οποία συμφώνησε με την αντίπαλό της, αλλά η διαιτητής ήταν ανένδοτη.

Μετά από κάποια λεπτά διαπραγματεύσεων και την παρουσία του υπεύθυνου του τουρνουά στις συζητήσεις, έσκασε πολύ κοντά ένας κεραυνός που έβαλε… τέλος σε κάθε κουβέντα και άπαντες πήγαν στα αποδυτήρια. Ο αγώνας θα συνεχιστεί τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδος).

Διαβάστε επίσης:

Eurobasket: Η Εθνική κόντρα στη Λιθουανία με όνειρα για πρόκριση στην 4αδα – Το πρόγραμμα των προημιτελικών

Ιβάν Γιοβάνοβιτς: Ξαφνιάστηκε αλλά… δεν μάσησε – Η αντίδραση του προπονητή στον σεισμό των 5.2 Ρίχτερ

Μουντιάλ 2026: Η Ελλάδα ηττήθηκε εντός έδρας 0-3 από τη Δανία για τον 3ο όμιλο των προκριματικών