ΑΘΛΗΤΙΚΑ

08.09.2025 21:19

Ελλάδα – Δανία: Να ντουμπλάρει τις νίκες θέλει η Εθνική – LIVE η μάχη της γαλανόλευκης στα προκριματικά του Μουντιάλ

08.09.2025 21:19
6650719

Μετά το ιδανικό ξεκίνημα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου επί της Λευκορωσίας, η Εθνική θέλει να συνεχίσει ανάλογα απέναντι στη Δανία στο κατάμεστο Καραϊσκάκη για τη 2η αγωνιστική του Γ΄ ομίλου.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρίσκεται στην κορυφή του γκρουπ και μια νίκη επί της Δανίας θα ισχυροποιούσε τη θέση της ενόψει του επόμενου αγώνα με τη Σκωτία εκτός έδρας, στις 9 Οκτωβρίου.

Παρακολουθήστε ζωντανά την εξέλιξη του σκορ:

1′ Ξεκίνησε το παιχνίδι

Οι 11άδες

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς διατήρησε σχεδόν τους ίδιους 11 με το παιχνίδι απέναντι στη Λευκορωσία, καθώς προέβη σε μόνο μία αλλαγή.

Αναλυτικά η ενδεκάδα της Ελλάδας: Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ζαφείρης, Καρέτσας, Κωνσταντέλιας, Τζόλης, Παυλίδης

Στον πάγκο για την Ελλάδα βρίσκονται οι: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Ρέτσος, Μασούρας, Ιωαννίδης, Πέλκας, Μπακασέτας, Ρότα, Χατζηδιάκος, Μάνταλος, Κυριακόπουλος, Σιώπης

Η ενδεκάδα της Δανίας: Σμάιχελ, Ρ. Κρίστενσεν, Μάλε, Α. Κρίστενσεν, Χόιμπγεργκ, Φρόχολντ, Χιούλμαντ, Σκοβ Όλσεν, Ντάμσγκαρντ, Μπιέρεθ

Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελλάδας στα προκριματικά του Μουντιάλ:

  • Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1
  • 08/09/25 21:45 Ελλάδα – Δανία
  • 09/10/25 21:45 Σκωτία – Ελλάδα
  • 12/10/25 21:45 Δανία – Ελλάδα
  • 15/11/25 21:45 Ελλάδα – Σκωτία
  • 18/11/25 21:45 Λευκορωσία – Ελλάδα


ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Σινά: Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων έπαυσε τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό από τα καθήκοντά του


ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ισπανία: Σοκαριστικό βίντεο από τη στιγμή που ταύρος σκοτώνει 57χρονο σε φεστιβάλ


ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΜΕ: Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για το εργασιακό νομοσχέδιο (Photos)


ΚΟΣΜΟΣ

Εκκενώνουν τερματικό σταθμό στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου λόγω «περιστατικού με επικίνδυνα υλικά» (Video)


ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης στον ΑΝΤ1: «Η κυβέρνηση επιλέγει να κάνει πατριωτικές φοροαπαλλαγές» – Πώς σχολίασε τον Τσίπρα (Video)


LIFESTYLE

Ο Πύρρος Δήμας πάντρεψε τον γιο του στο Λιτόχωρο - Ποια είναι η σύζυγός του


ΜΟΥΣΙΚΗ

ΛΕΞ: Ο Ηρακλής «τινάζει στον αέρα» τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη - Έχει προγραμματιστεί αγώνας στο Καυτατζόγλειο


LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε


ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεόνυμφοι άφησαν τον γάμο και πήγαν στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη


ΥΓΕΙΑ

Μούχλα, νύχια και περιττώματα ζώων: Στοιχεία σοκ από αναλύσεις στο Χημείο του Κράτους για τα παράνομα καπνικά προϊόντα

ΔΕΥΤΕΡΑ 08.09.2025 22:09
