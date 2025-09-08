Ελλάδα – Δανία: Να ντουμπλάρει τις νίκες θέλει η Εθνική – LIVE η μάχη της γαλανόλευκης στα προκριματικά του Μουντιάλ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μετά το ιδανικό ξεκίνημα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου επί της Λευκορωσίας, η Εθνική θέλει να συνεχίσει ανάλογα απέναντι στη Δανία στο κατάμεστο Καραϊσκάκη για τη 2η αγωνιστική του Γ΄ ομίλου.
Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρίσκεται στην κορυφή του γκρουπ και μια νίκη επί της Δανίας θα ισχυροποιούσε τη θέση της ενόψει του επόμενου αγώνα με τη Σκωτία εκτός έδρας, στις 9 Οκτωβρίου.
Παρακολουθήστε ζωντανά την εξέλιξη του σκορ:
1′ Ξεκίνησε το παιχνίδι
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς διατήρησε σχεδόν τους ίδιους 11 με το παιχνίδι απέναντι στη Λευκορωσία, καθώς προέβη σε μόνο μία αλλαγή.
Αναλυτικά η ενδεκάδα της Ελλάδας: Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ζαφείρης, Καρέτσας, Κωνσταντέλιας, Τζόλης, Παυλίδης
Στον πάγκο για την Ελλάδα βρίσκονται οι: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Ρέτσος, Μασούρας, Ιωαννίδης, Πέλκας, Μπακασέτας, Ρότα, Χατζηδιάκος, Μάνταλος, Κυριακόπουλος, Σιώπης
Η ενδεκάδα της Δανίας: Σμάιχελ, Ρ. Κρίστενσεν, Μάλε, Α. Κρίστενσεν, Χόιμπγεργκ, Φρόχολντ, Χιούλμαντ, Σκοβ Όλσεν, Ντάμσγκαρντ, Μπιέρεθ
