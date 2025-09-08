Ελλάδα – Δανία: Να ντουμπλάρει τις νίκες θέλει η Εθνική – LIVE η μάχη της γαλανόλευκης στα προκριματικά του Μουντιάλ

Μετά το ιδανικό ξεκίνημα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου επί της Λευκορωσίας, η Εθνική θέλει να συνεχίσει ανάλογα απέναντι στη Δανία στο κατάμεστο Καραϊσκάκη για τη 2η αγωνιστική του Γ΄ ομίλου.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρίσκεται στην κορυφή του γκρουπ και μια νίκη επί της Δανίας θα ισχυροποιούσε τη θέση της ενόψει του επόμενου αγώνα με τη Σκωτία εκτός έδρας, στις 9 Οκτωβρίου.

Παρακολουθήστε ζωντανά την εξέλιξη του σκορ:

1′ Ξεκίνησε το παιχνίδι

Οι 11άδες

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς διατήρησε σχεδόν τους ίδιους 11 με το παιχνίδι απέναντι στη Λευκορωσία, καθώς προέβη σε μόνο μία αλλαγή.

Αναλυτικά η ενδεκάδα της Ελλάδας: Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ζαφείρης, Καρέτσας, Κωνσταντέλιας, Τζόλης, Παυλίδης

Στον πάγκο για την Ελλάδα βρίσκονται οι: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Ρέτσος, Μασούρας, Ιωαννίδης, Πέλκας, Μπακασέτας, Ρότα, Χατζηδιάκος, Μάνταλος, Κυριακόπουλος, Σιώπης

Η ενδεκάδα της Δανίας: Σμάιχελ, Ρ. Κρίστενσεν, Μάλε, Α. Κρίστενσεν, Χόιμπγεργκ, Φρόχολντ, Χιούλμαντ, Σκοβ Όλσεν, Ντάμσγκαρντ, Μπιέρεθ

Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελλάδας στα προκριματικά του Μουντιάλ:

Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1

08/09/25 21:45 Ελλάδα – Δανία

09/10/25 21:45 Σκωτία – Ελλάδα

12/10/25 21:45 Δανία – Ελλάδα

15/11/25 21:45 Ελλάδα – Σκωτία

18/11/25 21:45 Λευκορωσία – Ελλάδα

