Ο Erling Haaland… «τράκαρε» με την πόρτα του πούλμαν της Εθνικής Νορβηγίας και έκανε τρία ράμματα! (photos)

Ο τελευταίος τραυματισμός του Έρλινγκ Χάαλαντ δεν ήταν από μαρκάρισμα αμυντικού της αντίπαλης ομάδας, αλλά από… πόρτα.

Ο επιθετικός Μάντσεστερ Σίτι που βρίσκεται με την Εθνική ομάδα της χώρας του στο Όσλο εν όψει του αγώνα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 κόντρα στη Μολδαβία είχε ένα… διαφορετικό ατύχημα.

Erling Haaland has been hit in the face by a bus door. ☹️ pic.twitter.com/jTYMP8G0zP — mcfc lads (@mcfc_lads) September 7, 2025

Όταν η αποστολή έφτασε στο ξενοδοχείο μετά την προπόνηση, ο Χάαλαντ στεκόταν δίπλα στην πόρτα του πορτμπαγκάζ και όταν αυτή άνοιξε απότομα και τον χτύπησε στο πρόσωπο, προκαλώντας του αιμορραγία στο χείλος.

Ο ίδιος ανάρτησε φωτογραφία στο Snapchat με το τραύμα του με τον ίδιο να αποκαλύπτει τον… δράστη γράφοντας: «Με χτύπησε η πόρτα του πούλμαν. Τρία ράμματα».

Ο τραυματισμός του δεν πρόκειται να τον αφήσει εκτός αγώνα, με τη Νορβηγία να μετρά τέσσερις νίκες σε ισάριθμα ματς και τον Χάαλαντ να έχει 42 γκολ σε 43 εμφανίσεις με την Εθνική ομάδα της χώρας του!

Διαβάστε επίσης:

Ο Gattuso μίλησε για τη Γάζα λίγο πριν το ματς με το Ισραήλ: «Είναι οδυνηρό να βλέπεις παιδιά να σκοτώνονται, υπάρχει τόσο πολύς πόνος»

Προκριματικά Μουντιάλ: Κρίσιμο ματς με Δανία για την Εθνική που ψάχνει το 2 στα 2

Eurobasket: Ο… ημίθεος Γιάννης, η Λιθουανία και το όνειρο για μετάλλιο