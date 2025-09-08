search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.09.2025
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

08.09.2025

Ο Erling Haaland… «τράκαρε» με την πόρτα του πούλμαν της Εθνικής Νορβηγίας και έκανε τρία ράμματα! (photos)

Ο τελευταίος τραυματισμός του Έρλινγκ Χάαλαντ δεν ήταν από μαρκάρισμα αμυντικού της αντίπαλης ομάδας, αλλά από… πόρτα.

Ο επιθετικός Μάντσεστερ Σίτι που βρίσκεται με την Εθνική ομάδα της χώρας του στο Όσλο εν όψει του αγώνα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 κόντρα στη Μολδαβία είχε ένα… διαφορετικό ατύχημα.

Όταν η αποστολή έφτασε στο ξενοδοχείο μετά την προπόνηση, ο Χάαλαντ στεκόταν δίπλα στην πόρτα του πορτμπαγκάζ και όταν αυτή άνοιξε απότομα και τον χτύπησε στο πρόσωπο, προκαλώντας του αιμορραγία στο χείλος.

Ο ίδιος ανάρτησε φωτογραφία στο Snapchat με το τραύμα του με τον ίδιο να αποκαλύπτει τον… δράστη γράφοντας: «Με χτύπησε η πόρτα του πούλμαν. Τρία ράμματα».

Ο τραυματισμός του δεν πρόκειται να τον αφήσει εκτός αγώνα, με τη Νορβηγία να μετρά τέσσερις νίκες σε ισάριθμα ματς και τον Χάαλαντ να έχει 42 γκολ σε 43 εμφανίσεις με την Εθνική ομάδα της χώρας του!

