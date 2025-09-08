Προκριματικά Μουντιάλ: Κρίσιμο ματς με Δανία για την Εθνική που ψάχνει το 2 στα 2

Μετά την εντυπωσιακή πρεμιέρα κόντρα στη Λευκορωσία, η Εθνική ομάδα θέλει να κάνει το 2 στα 2 απόψε στον Γ’ όμιλο των προκριματικών του Μουντιάλ (8/9, 21:45).

Οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζουν το -θεωρητικά- φαβορί του ομίλου, τη Δανία, η οποία γκέλαρε με τη Σκωτία (0-0) εντός έδρας την πρώτη αγωνιστική.

Για τους Δανούς είναι πολύ σημαντικό να φύγουν με θετικό αποτέλεσμα. Σε περίπτωση νίκης της εθνικής μας ομάδας, θα έχει τεράστιο πλεονέκτημα για την πρώτη θέση που οδηγεί απευθείας στην τελική φάση του Μουντιάλ, αφού ουσιαστικά με δύο νίκες ακόμη (απαραίτητα η μία με την Σκωτία), πολύ δύσκολα θα χάσει την πρωτιά.

Η Ελλάδα έχει κερδίσει τρία και έχει χάσει οκτώ από τα 15 προηγούμενα παιχνίδια της εναντίον των Δανών, ενώ το σκορ ήταν 1-1 όταν οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν για τελευταία φορά, σε φιλικό αγώνα τον Φεβρουάριο του 2009.

Το σύνολο του Μπράιαν Ρίμερ κέρδισε τα δύο φιλικά παιχνίδια του Ιουνίου εναντίον της Βόρειας Ιρλανδίας και της Λιθουανίας αλλά ηττήθηκε με 5-2 από την Πορτογαλία στα προημιτελικά του UEFA Nations League, τον Μάρτιο.

Στο Κατάρ δεν είχαν πάει, όπως και η εθνική μας, αλλά στο τελευταίο Euro κατάφεραν να προκριθούν στους «16», με τρεις ισοπαλίες σε ισάριθμα ματς στον όμιλο.

Η τελευταία νίκη της Δανίας επί της Ελλάδας ήταν με 1-0 και σημειώθηκε στα προκριματικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006.

Διαιτητής της αναμέτρησης έχει οριστεί ο Λιθουανός Ντονάτας Ρούμσας, γνώριμος των ελληνικών ομάδων αλλά και της Εθνικής, καθώς έχει διευθύνει παιχνίδια τους.

Πιθανές αρχικές ενδεκάδες:

ΕΛΛΑΔΑ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Ζαφείρης, Κουρμπέλης, Καρέτσας, Μπακασέτας, Τζόλης, Παυλίδης

ΔΑΝΙΑ (Μπράιαν Ρίμερ): Σμάιχελ, Κρίστενσεν, Άντερσεν, Κρίστενσεν, Ντρέιερ, Χιούλμαντ, Χόιμπιεργκ, Μέλε, Ντάμσγκαρντ, Ντόλμπεργκ, Μπίρεθ.

