Ντόντσιτς… όνειρο πήγε μόνος του την Σλοβενία στα προημιτελικά του Eurobasket: Νίκησαν 84-77 την Ιταλία και τώρα… Γερμανία

Με μία μαγική εμφάνιση του Λούκα Ντόντσιτς (42 πόντοι) η Σλοβενία υπέταξε την Ιταλία (84-77) και συνεχίζει στα προημιτελικά του Eurobasket.
Ο άσος των Λέικερς έκανε τρομερά πράγματα στο παρκέ, με αξιοσημείωτο τους 22 πόντους που είχε στο πρώτο δεκάλεπτο, ενώ οι Ιταλοί έβαλαν μόλις… 11.
Στην τελευταία περίοδο η Ιταλία άγγιξε την ανατροπή, αλλά η Σλοβενία έκλεισε θέση στα προημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσει την Γερμανία.
