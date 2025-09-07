search
ΚΥΡΙΑΚΗ 07.09.2025 21:01
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.09.2025 20:30

Ντόντσιτς… όνειρο πήγε μόνος του την Σλοβενία στα προημιτελικά του Eurobasket: Νίκησαν 84-77 την Ιταλία και τώρα… Γερμανία

07.09.2025 20:30
doncic-italia-slovenia

Με μία μαγική εμφάνιση του Λούκα Ντόντσιτς (42 πόντοι) η Σλοβενία υπέταξε την Ιταλία (84-77) και συνεχίζει στα προημιτελικά του Eurobasket.

Ο άσος των Λέικερς έκανε τρομερά πράγματα στο παρκέ, με αξιοσημείωτο τους 22 πόντους που είχε στο πρώτο δεκάλεπτο, ενώ οι Ιταλοί έβαλαν μόλις… 11.

Στην τελευταία περίοδο η Ιταλία άγγιξε την ανατροπή, αλλά η Σλοβενία έκλεισε θέση στα προημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσει την Γερμανία.

Περισσότερα σε λίγο…

Διαβάστε επίσης:

Γιοβάνοβιτς: «Η πρόκριση στο Μουντιάλ είναι η μεγαλύτερη πρόκληση στην καριέρα μου»

Το Eurobasket των εκπλήξεων: Μετά τη Σερβία, εκτός και η Γαλλία από την απίθανη Γεωργία (70-80)

Formula 1: Κακός χαμός στη Μόντσα με Νόρις και Φερστάπεν – «Τι κάνει αυτός ο ηλίθιος;» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
eilat drones
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο αεροδρόμιο Ραμόν 

doncic-italia-slovenia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ντόντσιτς… όνειρο πήγε μόνος του την Σλοβενία στα προημιτελικά του Eurobasket: Νίκησαν 84-77 την Ιταλία και τώρα… Γερμανία

vretania-syllipsi-astynomikoi
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Η αστυνομία προχώρησε σε 890 συλλήψεις κατά τη διαδήλωση υποστήριξης στην Palestine Action

oukrania-vomvardismos-ktirio
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Έσβησε η πυρκαγιά στην έδρα της κυβέρνησης στο Κίεβο – Πέντε νεκροί και 20 τραυματίες από την ρωσική επίθεση

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ απογοητεύτηκε με τον Πούτιν και ετοιμάζει δεύτερη φάση κυρώσεων κατά της Ρωσίας – Στους 5 οι νεκροί από την επίθεση στο Κίεβο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
viktor-dimas-gamos
LIFESTYLE

Ο Πύρρος Δήμας πάντρεψε τον γιο του στο Λιτόχωρο - Ποια είναι η σύζυγός του

nyfi-gampros
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεόνυμφοι άφησαν τον γάμο και πήγαν στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη

tsigaro-kapnisma-new
ΥΓΕΙΑ

Μούχλα, νύχια και περιττώματα ζώων: Στοιχεία σοκ από αναλύσεις στο Χημείο του Κράτους για τα παράνομα καπνικά προϊόντα

LEX_NDP_FILE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

ΛΕΞ: Ο Ηρακλής «τινάζει στον αέρα» τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη - Έχει προγραμματιστεί αγώνας στο Καυτατζόγλειο

spanoulis-sef-3423
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Να τον χαίρεστε - Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα»: Σάλος στα social media για τις (μη) δηλώσεις του Σπανούλη για την γενοκτονία στη Γάζα (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 07.09.2025 20:56
eilat drones
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο αεροδρόμιο Ραμόν 

doncic-italia-slovenia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ντόντσιτς… όνειρο πήγε μόνος του την Σλοβενία στα προημιτελικά του Eurobasket: Νίκησαν 84-77 την Ιταλία και τώρα… Γερμανία

vretania-syllipsi-astynomikoi
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Η αστυνομία προχώρησε σε 890 συλλήψεις κατά τη διαδήλωση υποστήριξης στην Palestine Action

1 / 3