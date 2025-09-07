Ντόντσιτς… όνειρο πήγε μόνος του την Σλοβενία στα προημιτελικά του Eurobasket: Νίκησαν 84-77 την Ιταλία και τώρα… Γερμανία

Με μία μαγική εμφάνιση του Λούκα Ντόντσιτς (42 πόντοι) η Σλοβενία υπέταξε την Ιταλία (84-77) και συνεχίζει στα προημιτελικά του Eurobasket.

Ο άσος των Λέικερς έκανε τρομερά πράγματα στο παρκέ, με αξιοσημείωτο τους 22 πόντους που είχε στο πρώτο δεκάλεπτο, ενώ οι Ιταλοί έβαλαν μόλις… 11.

Στην τελευταία περίοδο η Ιταλία άγγιξε την ανατροπή, αλλά η Σλοβενία έκλεισε θέση στα προημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσει την Γερμανία.

Περισσότερα σε λίγο…

Διαβάστε επίσης:

Γιοβάνοβιτς: «Η πρόκριση στο Μουντιάλ είναι η μεγαλύτερη πρόκληση στην καριέρα μου»

Το Eurobasket των εκπλήξεων: Μετά τη Σερβία, εκτός και η Γαλλία από την απίθανη Γεωργία (70-80)

Formula 1: Κακός χαμός στη Μόντσα με Νόρις και Φερστάπεν – «Τι κάνει αυτός ο ηλίθιος;» (Video)