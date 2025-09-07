search
ΚΥΡΙΑΚΗ 07.09.2025 20:05
07.09.2025 19:08

Γιοβάνοβιτς: «Η πρόκριση στο Μουντιάλ είναι η μεγαλύτερη πρόκληση στην καριέρα μου»

07.09.2025 19:08
jovanovic

Το παιχνίδι της Δευτέρας (8/9, 21:45) κόντρα στη Δανία αποτελεί τεράστια πρόκληση για την Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου καθώς σε περίπτωση νίκης θα αποκτήσει τεράστιο πλεονέκτημα για την απευθείας πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ του 2026.

Μετά τη νίκη στη πρεμιέρα και την ισοπαλία της Δανίας με τη Σκωτία, οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς σε ενδεχόμενο 2 στα 2, θα έχουν το πάνω χέρι στον όμιλο.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής ωστόσο, στη συνέντευξη Τύπου για το παιχνίδι, χαρακτήρισε φαβορί τους Δανούς, σημειώνοντας ωστόσο πως «εμείς δημιουργήσαμε τις προσδοκίες και τώρα πρέπει να ανταποκριθούμε σ’ αυτές».

«Σίγουρα δύσκολο (παιχνίδι), με μία ομάδα που είναι πολύ καλή. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι και σίγουρα δύσκολο και για τις δύο ομάδες. Θα χρειαστεί πολύ μεγάλη προσπάθεια, η Δανία είναι η πιο δυνατή ομάδα του ομίλου, αλλά και εμείς με τη Σκωτία έχουμε τους ίδιους στόχους. Πολύ σημαντικό σε αυτά τα ματς να έχουμε τέλεια αγωνιστική κατάσταση και να κερδίσουμε όσα μπορούμε περισσότερα» ανέφερε αρχικά.

«Η πρόκριση θα κριθεί από τα παιχνίδια με Δανία και Σκωτία. Δεν έχουμε το δικαίωμα να σκεφτόμαστε τα παιχνίδια των άλλων, πρέπει να σκεφτόμαστε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολοι αντίπαλοι, πιστέψτε μας, δεν μας απασχολεί τόσο η εξέλιξη της πρώτης αγωνιστικής. Τα πράγματα τώρα δυσκολεύουν για εμάς» πρόσθεσε ο Γιοβάνοβιτς που όταν ρωτήθηκε για το τι θα σήμαινε για τον ίδιο μία πρόκριση στο Μουντιάλ, απάντησε: «Είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχω ως προπονητής. Είναι κορυφαία διοργάνωση και θέλω και εγώ και τα παιδιά να είμαστε στο Μουντιάλ».

