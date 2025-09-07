search
ΚΥΡΙΑΚΗ 07.09.2025
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

07.09.2025 15:38

Κωπηλασία – Ευρωπαϊκό Κ23: Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Μιλένα Κοντού στο σκιφ ελαφρών βαρών

07.09.2025 15:38
kopilasia1

Η Μιλένα Κοντού χάρισε το δεύτερο χρυσό μετάλλιο και το τέταρτο συνολικά στα ελληνικά «κουπιά» στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κωπηλασίας Κ23 στο Ρατσίτσε της Τσεχίας.

Η περσινή «χρυσή» πρωταθλήτρια στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών με την Ευαγγελία Αναστασιάδου, και η μοναδική της αποστολής στο Ρατσίτσε με Ολυμπιακό μετάλλιο, αφού στους Αγώνες του Παρισιού (2024) κατέκτησε το χάλκινο στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών μαζί με τη Ζωή Φίτσιου, τερμάτισε πρώτη στη γραμμή του τερματισμού, στον τελικό του σκιφ ελαφρών βαρών και κρέμασε το χρυσό μετάλλιο στο στήθος.

Νωρίτερα σήμερα, Κυριακή (7/9), το χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν οι Πασχαλίνα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών στην ίδια διοργάνωση. Οι Ελληνίδες κωπηλάτριες πέρασαν πρώτες τη γραμμή του τερματισμού στον τελικό, με χρόνο 7:39.31.

Το δεύτερο -χρονικά- μετάλλιο χάρισαν στα ελληνικά «κουπιά», στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ23 στο Ρατσίτσε της Τσεχίας, σήμερα (7/9) οι Κωνσταντίνος Γιαννούλης και Ιάσονας Μουσελίμης. Οι Έλληνες κωπηλάτες τερμάτισαν δεύτεροι στον τελικό του διπλού σκιφ και κρέμασαν το ασημένιο μετάλλιο στο στήθος.

Ο Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης χάρισε στην Ελλάδα το τρίτο -χρονικά- μετάλλιο, στην Ελλάδα, πριν ακολουθήσει το 4ο και 2ο χρυσό, αυτό της Μιλένας Κοντού. Στον τελικό του σκιφ ελαφρών βαρών, ο νεαρός Έλληνας κωπηλάτης πέρασε τρίτος τη γραμμή του φίνις και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

mitsotakis_deth
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ: Τέλος στα σενάρια για εκλογικό νόμο και πρόωρες εκλογές – Διατήρηση των ήπιων τόνων

TAXI NEW
ΕΛΛΑΔΑ

ΣΑΤΑ: 48ωρη απεργία ταξί στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου – Τι ζητούν οι οδηγοί

drone
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Drone από την Υεμένη χτύπησε αεροδρόμιο – Κλειστός ο εναέριος χώρος

mitsotakis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σκωτσέζικο ντους για την Οικονομία:  Νέο «όχι» Μητσοτάκη σε μείωση του ΦΠΑ και κατάργηση ΕΝΦΙΑ – «Οι Έλληνες μπορούν να κάνουν διακοπές»

kopilasia1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κωπηλασία – Ευρωπαϊκό Κ23: Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Μιλένα Κοντού στο σκιφ ελαφρών βαρών

nyfi-gampros
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεόνυμφοι άφησαν τον γάμο και πήγαν στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη

tsigaro-kapnisma-new
ΥΓΕΙΑ

Μούχλα, νύχια και περιττώματα ζώων: Στοιχεία σοκ από αναλύσεις στο Χημείο του Κράτους για τα παράνομα καπνικά προϊόντα

LEX_NDP_FILE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

ΛΕΞ: Ο Ηρακλής «τινάζει στον αέρα» τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη - Έχει προγραμματιστεί αγώνας στο Καυτατζόγλειο

ktel-thessalonikis_1704_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αποτροπιασμός από το έγγραφο για τα ρατσιστικά δρομολόγια - «Όχι εισιτήρια σε όσους μυρίζουν δυσάρεστα»

gonidis-ploutarxos-4345
LIFESTYLE

Ο Σταμάτης Γονίδης αποχώρησε αιφνιδίως από το σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο - «Θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου» 

