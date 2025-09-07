search
ΚΥΡΙΑΚΗ 07.09.2025 14:17
07.09.2025 12:08

Προπονητής Ισραήλ για Αντετοκούνμπο: «Θα πρέπει να φέρουμε ένα… M-16 για να τον σταματήσουμε»

07.09.2025 12:08
giannis anteto

Έξυπνα και σκληρά στην άμυνα θα πρέπει να αντιμετωπίσει το Ισραήλ την Ελλάδα στην αποψινή τους αναμέτρηση για τους «16» του Ευρωμπάσκετ, τόνισε ο προπονητής της ομάδας, Αριέλ Μπέιτ Χαλάμι, που έκανε και μια μάλλον άτυχη δήλωση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

«Ένα σπουδαίο παιχνίδι από την εθνική ομάδα, δεν έχουμε βρεθεί στη φάση των 16 για πολύ καιρό. Αντιμετωπίζουμε μια πολύ καλή ομάδα και ερχόμαστε να τα δώσουμε όλα και με πολλή πίστη. Θα πρέπει να παίξουμε πολύ καλή, έξυπνη και-το πιο σημαντικό-σκληρή άμυνα. Οι ομάδες έχουν αλλάξει στο να παίζουν πολύ σκληρά και πολύ physical και χωρίς αυτό δεν μπορούμε να κερδίσουμε τίποτα. Σίγουρα πιστεύω στους παίκτες και στο στυλ μας, στο πνεύμα μας και στην ενότητά μας», ανέφερε ο Ισραηλινός τεχνικός.

«Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να φέρουμε ένα… M-16. Αυτός θα είναι ο ευκολότερος τρόπος», είπε ο 59χρονος προπονητής αναφορικά με το πώς θα μπορέσει η ομάδα του να αντιμετωπίσει τον Αντετοκούνμπο, θέλοντας να… χαριτολογήσει, αλλά σε κακό timing από τη στιγμή που το Ισραήλ βρίσκεται σε πόλεμο με την Παλαιστίνη.

