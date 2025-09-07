Η σκοτεινή πλευρά του ποδοσφαίρου: Οι 12 πιο βίαιες ομάδες χούλιγκαν στον κόσμο – Από το Περού και την Αργεντινή ως την Αγγλία και την Τουρκία

Το ποδόσφαιρο, παρότι αποτελεί το δημοφιλέστερο άθλημα παγκοσμίως και κινητοποιεί αδιαμφισβήτητα ένθερμο φίλαθλο κοινό, αντιμετωπίζει σοβαρούς κινδύνους που επισκιάζουν την αγωνιστική του διάσταση. Το πάθος για έναν σύλλογο συχνά εκτρέπεται σε βίαιες συμπεριφορές με τραγικές συνέπειες, οι οποίες συνήθως είναι θανάσιμες. Στον χώρο του ποδοσφαίρου έχουν καταγραφεί τα περισσότερα περιστατικά τραυματισμών και θανάτων οπαδών εξαιτίας της βίας, ενός φαινομένου που έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις σε διεθνές επίπεδο.

Οι οργανωμένες ομάδες οπαδών, γνωστές ως «ούλτρας», συχνά διαστρεβλώνουν την έννοια της υγιούς αθλητικής αντιπαλότητας. Με τις πράξεις τους μετατρέπουν την υποστήριξη σε ακραία οπαδική βία. Αυτό το φαινόμενο υπονομεύει τις αρχές του αθλητισμού και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των φιλάθλων.

1. Green Monsters (Φερεντσβάρος) – Ουγγαρία

Photo: Instagram

Οι Green Monsters, η μεγαλύτερη ομάδα οργανωμένων οπαδών της ουγγρικής Φερεντσβάρος, αποτελούν μία από τις πιο επικίνδυνες και βίαιες ομάδες ούλτρας στην Ευρώπη. Οι Green Monsters, που έκαναν την εμφάνισή τους στο προσκήνιο του χουλιγκανισμού πριν από 30 χρόνια, έχουν εμπλακεί σε αιματηρές συγκρούσεις τόσο με οπαδούς ουγγρικών συλλόγων, όπως αυτών της Ούιπεστ Βουδαπέστης, όσο και με οπαδούς ξένων συλλόγων, όπως αυτών της Μίλγουολ, της Ντινάμο Κιέβου και της Χάιντουκ Σπλιτ.

Πριν από τις «αναμετρήσεις» τους με τους ούλτρας της Ούιπεστ Βουδαπέστης, εξοπλίζονται με τα κατάλληλα «εργαλεία», όπως μπαστούνια του μπέιζμπολ, αλυσίδες, σφυριά και μαχαίρια.

Ένα αξιοσημείωτο περιστατικό που καταδεικνύει την ισχύ και την επιρροή των Green Monsters στην Ουγγαρία έλαβε χώρα το 2015. Η εν λόγω ομάδα ούλτρας προέβη στο μποϊκοτάρισμα αγώνων σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά του συστήματος αναγνώρισης φιλάθλων μέσω αποτυπώματος παλάμης που επιχείρησε να εφαρμόσει η Ουγγρική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, στο πλαίσιο της εκστρατείας της για την καταπολέμηση του χουλιγκανισμού. Εν τέλει, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας υποχώρησε στις πιέσεις των Green Monsters και απέσυρε το προταθέν μέτρο.

2. Los Borrachos del Tablón (Ρίβερ Πλέιτ) – Αργεντινή

Photo: Instagram

Οι οπαδοί της Ρίβερ Πλέιτ φημίζονται για τη βιαιότητά τους και τη συχνή εμπλοκή τους σε ταραχές. Στην πρώτη γραμμή των οργανωμένων χούλιγκαν του συλλόγου βρίσκεται η ομάδα «Los Borrachos del Tablón», η οποία επιδεικνύει ιδιαίτερη σκληρότητα τόσο εναντίον οπαδών αντίπαλων συλλόγων, αλλά και εναντίον οργανωμένων οπαδών της Ρίβερ Πλέιτ.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το περιστατικό του 2007, όπου μέλη της Los Borrachos del Tablón συνεπλάκησαν με όπλα και μαχαίρια με άλλους οπαδούς της Ρίβερ Πλέιτ για τον έλεγχο των θέσεων στο στάδιο Monumental, που αποτελεί την έδρα της ομάδας. Σημειώνεται ότι την τελευταία δεκαετία οι ούλτρας της Ρίβερ Πλέιτ έχουν εισέλθει στη δίνη ενός εμφυλίου για την εξουσία στο οργανωμένο οπαδικό κίνημα του συλλόγου, ο οποίος έχει προκαλέσει πολλούς θανάτους.

Οι Los Borrachos del Tablón έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη φήμη και για την εξωγηπεδική τους δράση, η οποία συνοδεύεται από βίαιες επιθέσεις. Συγκεκριμένα, το 2012, μέλη της εν λόγω ομάδας χούλιγκαν μαχαίρωσαν μέχρι θανάτου τον 21χρονο οπαδό της Μπόκα Ουνίδος, Γκονσάλο Σαουσέδο, κατά τη διάρκεια της συμπλοκής τους με οπαδούς της ομάδας του.

Επίσης, τα ντέρμπι της ομάδας τους με την Μπόκα Τζούνιορς και τη Νιούελς Ολντ Μπόις συχνά αποτελούν την κατάλληλη αφορμή για τους Los Borrachos del Tablón για να επιβεβαιώσουν τη βίαιη φήμη τους. Ειδικότερα, το 2002, η αναμέτρηση ανάμεσα στη Ρίβερ Πλέιτ και την Μπόκα Τζούνιορς διεκόπη έπειτα από τον πυροβολισμό ενός οπαδού της Μπόκα Τζούνιορς από μέλος της Los Borrachos del Tablón. Επίσης, δύο χρόνια αργότερα μέλη της εν λόγω ομάδας ούλτρας έστησαν καρτέρι θανάτου σε λεωφορείο που μετέφερε οπαδούς της Νιούελς Ολντ Μπόις δολοφονώντας δύο εξ αυτών.

Ο υποβιβασμός της Ρίβερ Πλέιτ το 2011, για πρώτη φορά στα 110 χρόνια της ιστορίας της, πυροδότησε αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ των ομάδων ούλτρας του συλλόγου και των αστυνομικών δυνάμεων. Ο απολογισμός των 65 τραυματιών αστυνομικών αποτελεί ακόμα μία απόδειξη του μεγέθους της βίας και της αναταραχής που μπορούν να προκαλέσουν οι χούλιγκαν του συλλόγου.

3. Trinchera Norte (Ουνιβερσιτάριο ντε Ντεπόρτες) – Περού

Photo: Instagram

Ο περουβιανός σύλλογος Ουνιβερσιτάριο ντε Ντεπόρτες είναι γνωστός για την εξαιρετικά βίαιη ομάδα χούλιγκαν που διαθέτει, η οποία θεωρείται η πιο επικίνδυνη στη χώρα και μία από τις πιο επικίνδυνες στη Νότια Αμερική. Οι χούλιγκαν του συλλόγου, γνωστοί ως Trinchera Norte, έχουν εμπλακεί σε σοβαρά περιστατικά χουλιγκανικής βίας, που περιλαμβάνουν ξυλοδαρμούς, μαχαιρώματα και εμπρηστικές επιθέσεις σε οχήματα οπαδών αντίπαλων ομάδων.

Το πλέον χαρακτηριστικό περιστατικό που καταδεικνύει τη βιαιότητα των ενεργειών της Trinchera Norte σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 2011 στην έδρα του συλλόγου Estadio Monumental, όταν μέλη της… εκτόξευσαν από κερκίδα ύψους 15 μέτρων τον 23χρονο οπαδό της μισητής «συμπολίτισσας» Αλιάνσα Λίμα, Βάλτερ Ογιάρσε Ντομίνγκες, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, παρά τις συλλήψεις ηγετικών στελεχών της, η Trinchera Norte κατόρθωσε να αυξήσει την ισχύ της και το μέγεθός της. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια φαίνεται να έχει πληγεί από τις «εμφύλιες» διαμάχες της με άλλες ομάδες οργανωμένων οπαδών της Ουνιβερσιτάριο ντε Ντεπόρτες.

4. Millwall Bushwackers (Μίλγουολ) – Αγγλία

Οι οργανωμένοι οπαδοί της λονδρέζικης Μίλγουολ αποτελούν εδώ και δεκαετίες ένα από τα πλέον «άρρωστα κύτταρα» του οργανωμένου οπαδικού κινήματος της Αγγλίας.

Η κύρια ομάδα οργανωμένων του συλλόγου, που ονομάζεται Millwall Bushwackers και ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1950, θεωρείται ως η πλέον διαβόητη ομάδα χούλιγκαν της Αγγλίας. Γνωστοί και ως «F-Troop», οι Millwall Bushwackers αναδείχθηκαν μέσα από τη συμμετοχή τους στον «Πόλεμο των Χούλιγκαν», που έλαβε χώρα στην Αγγλία κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980. Βέβαια είχαν ήδη λάβει το «βάπτισμα του πυρός» τον Νοέμβριο του 1965, όταν συγκρούστηκαν βιαίως με τους οπαδούς της Μπρέντφορντ εντός αγωνιστικού χώρου. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων αυτών, είχε σημειωθεί ρίψη χειροβομβίδας, η οποία ευτυχώς δεν εξερράγη.

Μεγαλύτερα «παράσημα» για τους Millwall Bushwackers αποτελούν η εμπλοκή τους στις εκτεταμένες συγκρούσεις του Kenilworth Road το 1985 μετά την ήττα της ομάδας τους από τη Λούτον Τάουν, όπως επίσης και η σύγκρουσή τους με τους οπαδούς της μισητής Γουέστ Χαμ στο «ραντεβού θανάτου» του Upton Park το 2009. Το τελευταίο περιστατικό αποτέλεσε την αφορμή για την επιβολή μίας σειράς βαρύτατων κυρώσεων εις βάρος της ομάδας του νοτιοανατολικού Λονδίνου από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας.

5. Ultras Lazio (Λάτσιο) – Ιταλία

Photo: Instagram

Ο σύλλογος της Ρώμης διαθέτει μία εξαιρετικά βίαιη ομάδα ούλτρας, η οποία προκαλεί τρόμο σε ολόκληρη την Ιταλία και την Ευρώπη. Πρόσφατο παράδειγμα της ακραίας δράσης τους αποτελούν οι επιθέσεις με αλυσίδες, μαχαίρια και σφυριά εναντίον των οπαδών της Ρεάλ Σοσιεδάδ, στο κέντρο της Ρώμης, τον Ιανουάριο του 2025. Επίσης, οι βίαιες συγκρούσεις τους με τους ούλτρας της Ρόμα, στο περιθώριο του «ντέρμπι της πρωτεύουσας», μονοπωλούν το ενδιαφέρον του φίλαθλου κοινού, επισκιάζοντας τα αγωνιστικά τεκταινόμενα.

Οι ούλτρας της Λάτσιο είναι γνωστοί για τα φασιστικά και νεοναζιστικά τους ιδεώδη. Αυτή την ιδεολογική τοποθέτησή τους την επιδεικνύουν με υπερηφάνεια, ιδίως όταν βρίσκονται στην περίφημη κερκίδα τους «Curva Nord» του σταδίου Olimpico της Ρώμης, όπου αναρτούν πανό με φασιστικά σύμβολα και χαιρετούν ναζιστικά.

Οι ούλτρας της Λάτσιο έχουν θεωρηθεί υπεύθυνοι για επιθέσεις σε βάρος αντιναζιστών οπαδών, με χαρακτηριστικότερη όλων εκείνη εναντίον των οπαδών της Τότεναμ το 2012. Επιπλέον οι ρατσιστικές επιθέσεις που έχουν εξαπολύσει εναντίον οπαδών και παικτών της ίδιας τους της ομάδας τούς έχουν καταστήσει ως τους πλέον μισητούς οργανωμένους οπαδούς διεθνώς, ενώ παράλληλα αποτελούν «κηλίδα» για το ιταλικό οπαδικό κίνημα.

6. UltrΑslan (Γαλατάσαραϊ) – Τουρκία

Photo: Instagram

Οι UltrΑslan, η κύρια ομάδα οργανωμένων οπαδών της Γαλατάσαραϊ, ιδρύθηκαν το 2001 από τη συνένωση μικρότερων ομάδων οργανωμένων οπαδών. Η ατμόσφαιρα που δημιουργούν στις εντός έδρας αναμετρήσεις της ομάδας τους, με τις εντυπωσιακές τους χορογραφίες και τα σόου πυροτεχνημάτων, είναι ιδιαίτερα εκφοβιστική για τις φιλοξενούμενες ομάδες και τους οπαδούς τους, τους οποίους συχνά υποδέχονται με το σύνθημα «Welcome to Hell» («Καλώς Ήρθατε στην Κόλαση»). Μάλιστα, οι UltrΑslan έχουν ενταχθεί στο Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες ως «οι πιο θορυβώδεις οπαδοί παγκοσμίως», καθώς έχουν παραγάγει την υψηλότερη ένταση ήχου που έχει καταγραφεί ποτέ σε ποδοσφαιρικό αγώνα.

Γενικότερα, οι οργανωμένοι οπαδοί της Γαλατάσαραϊ συνοδεύονται από μία ιδιαίτερα βίαιη φήμη, καθώς έχουν εμπλακεί σε πολυάριθμες συγκρούσεις – εντός και εκτός γηπέδων – με οπαδούς άλλων συλλόγων, οι οποίες άφησαν πίσω τους νεκρούς και τραυματίες. Ανάμεσα στις πιο γνωστές συμπλοκές τους, ξεχωρίζει αυτή της 5ης Απριλίου του 2000 με τους οπαδούς της Λιντς Γιουνάιτεντ, κατά τη διάρκεια της οποίας μαχαίρωσαν μέχρι θανάτου δύο οπαδούς της αγγλικής ομάδας. Επίσης, «ιστορικές» θεωρούνται οι συγκρούσεις τους με τους οπαδούς της Άρσεναλ, της Μπεσίκτας και της Φενέρμπαχτσε.

Πιο πρόσφατα, το 2023, ο τουρκικός σύλλογος τιμωρήθηκε με πρόστιμο 44.420 λιρών Αγγλίας λόγω της εισβολής χιλιάδων οπαδών του σε τμήμα του Old Trafford κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο πλαίσιο των ομίλων του Champions League.

7. Delije (Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου) – Σερβία

Photo: Instagram

Οι Delije («Γενναίοι») αποτελούν τον κύριο πυρήνα των οργανωμένων οπαδών του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου. Δημιουργήθηκαν το 1989 έπειτα από τη συνένωση μικρότερων ομάδων οργανωμένων οπαδών του συλλόγου. Ωστόσο η παρουσία οργανωμένου οπαδικού κινήματος στον σύλλογο του Βελιγραδίου χρονολογείται από τη δεκαετία του 1940.

Οι Delije είναι ευρέως γνωστοί για τις εθνικιστικές απόψεις τους και τους ισχυρούς δεσμούς που διατηρούν με πυρήνες οπαδών άλλων συλλόγων, όπως του Ολυμπιακού και της Σπαρτάκ Μόσχας. Οι δεσμοί αυτοί εδράζονται σε μία κοινή θρησκευτική βάση: στην ορθόδοξη χριστιανική πίστη.

Επίσης, στις 13 Μαΐου του 1990, ενεπλάκησαν σε μία από τις σοβαρότερες ταραχές στην ιστορία του ποδοσφαίρου, κατά την αναμέτρηση της ομάδας τους με την Ντινάμο Ζάγκρεμπ. Οι ταραχές αυτές, που συνέβησαν εν μέσω έντονων πολιτικών ζυμώσεων και εθνοτικών συγκρούσεων στη Γιουγκοσλαβία, χαρακτηρίστηκαν ως «Το προοίμιο του πολέμου της Γιουγκοσλαβίας (1991-1995)». Λόγω της εμπλοκής τους σε πολυάριθμα επεισόδια οπαδικής βίας, είχαν τιμωρηθεί με πενταετή απαγόρευση εισόδου από τους ευρωπαϊκούς αγώνες της ομάδας τους.

Πέραν της χουλιγκανικής τους δραστηριότητας, είχαν ενεργό συμμετοχή και στον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας (1991-1995), καθώς μέλη τους αποτέλεσαν τη βάση της παραστρατιωτικής οργάνωσης Σερβική Εθελοντική Φρουρά, η οποία διοικούνταν από τον διαβόητο οπλαρχηγό και εγκληματία πολέμου Ζέλικο Ραζνάτοβιτς, ο οποίος ήταν ευρύτερα γνωστός με το ψευδώνυμο «Αρκάν».

Όσον αφορά στις οπαδικές τους κόντρες, οι Delije συγκρούονται με τους Grobari, τους οργανωμένους οπαδούς της «αιώνιας αντιπάλου» Παρτίζαν Βελιγραδίου. Παράλληλα, εκφράζουν έντονη αντιπάθεια για τους οργανωμένους οπαδούς της Ντινάμο Ζάγκρεμπ (Bad Blue Boys), ενώ η φιλία που τους συνδέει με τους οργανωμένους οπαδούς του Ολυμπιακού ενισχύει το κοινό τους μίσος για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού.

8. Ultras Wisła Kraków (Βίσλα Κρακοβίας) – Πολωνία

Photo: Instagram

Η Πολωνία είναι μία χώρα που μαστίζεται από περιστατικά χουλιγκανισμού, στα οποία πρωταγωνιστούν συνήθως οι ούλτρας της Βίσλα Κρακοβίας.

Οι εν λόγω ούλτρας έχουν εμπλακεί σε πολυάριθμα επεισόδια που έχουν λάβει χώρα εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων. Ενδεικτικά, το 1999 ο Ντίνο Μπάτζιο, ποδοσφαιριστής της Πάρμα, τραυματίστηκε από μαχαίρι που εκτοξεύτηκε από την κερκίδα των ούλτρας της Βίσλα Κρακοβίας. Επίσης, το 2003 μέλη των ούλτρας της Βίσλα Κρακοβίας ενεπλάκησαν σε μαζικές συμπλοκές στο Βρότσλαβ, στις οποίες συμμετείχαν οργανωμένοι οπαδοί άλλων τεσσάρων πολωνικών συλλόγων.

Ιδιαίτερης αναφοράς χρήζουν οι οδομαχίες (γνωστές ως «Ιερός Πόλεμος») ανάμεσα στους ούλτρας της Βίσλα Κρακοβίας και σε αυτούς της KΣ Κρακόβια, οι οποίες σχεδόν πάντοτε αφήνουν πίσω τους θύματα. Το 2006 οι δύο αυτές ομάδες ούλτρας συμμετείχαν σε έναν ακραίο πόλεμο χούλιγκαν στην Πολωνία, ο οποίος άφησε πίσω του οκτώ νεκρούς.

9. Ultras Sparta Praha (Σπάρτα Πράγας) – Τσεχία

Photo: Instagram

Ο κορυφαίος τσεχικός σύλλογος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερηφανεύεται για τους ούλτρας του, που θεωρούνται από τους πιο βίαιους στην κεντρική και την ανατολική Ευρώπη. Οι ούλτρας του τσεχικού συλλόγου διακρίνονται για το υψηλό επίπεδο οργάνωσής τους και για την έντονη δραστηριοποίησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στοιχεία που τους καθιστούν ιδιαίτερα αποτελεσματικούς και επικίνδυνους.

Οι ούλτρας της Σπάρτα Πράγας συχνά επιδεικνύουν την έντονη επιθετικότητά τους και δεν διστάζουν να συγκρουστούν τόσο με οπαδούς αντίπαλων ομάδων όσο και με τις Αρχές. Ένα χαρακτηριστικό περιστατικό που αναδεικνύει την επιθετικότητά τους έλαβε χώρα το 2006 στην Πράγα, όταν επιτέθηκαν στον Τζορτζ Φόουλξ, τότε πρόεδρο της Χαρτς, κατά τη διάρκεια της συμπλοκής τους με περίπου 5.000 οπαδούς της σκωτσέζικης ομάδας.

10. Ultras Roma (Ρόμα) – Ιταλία

Photo: Instagram

Οι ούλτρας της Ρόμα έχουν ιστορικό εμπλοκής σε πολυάριθμα περιστατικά οπαδικής βίας. Έχουν επιδείξει μία ιδιαίτερα αφιλόξενη στάση προς τους οπαδούς ξένων συλλόγων και ιδιαίτερα προς τους Άγγλους οπαδούς κατά τις εντός έδρας αναμετρήσεις της ομάδας τους.

Συγκεκριμένα το 2001 δύο οπαδοί της Λίβερπουλ κατέληξαν στο νοσοκομείο έπειτα από επίθεση που δέχθηκαν με μαχαίρι από ούλτρας του συλλόγου της Ρώμης. Πέντε χρόνια αργότερα, πριν από την αναμέτρηση της Ρόμα με τη Μίντλεσμπρο στο πλαίσιο της φάσης των «16» του Κυπέλλου UEFA (σημερινό Europa League), οπαδοί της αγγλικής ομάδας υπήρξαν θύματα ενέδρας που είχαν στήσει οι ούλτρας των «Τζιαλορόσι» (γνωστό παρωνύμιο της Ρόμα).

Το 2007, οι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν εκείνοι που είχαν την ατυχία να γνωρίσουν το σκληρό πρόσωπο των ούλτρας της Ρόμα, με συνέπεια να αποκομίσουν σοβαρά τραύματα ως «ενθύμιο» της επίσκεψής τους στη Ρώμη.

Πέραν των συγκρούσεών τους με οπαδούς ξένων ομάδων, οι ούλτρας της Ρόμα συγκρούονται συχνά με τους ούλτρας της μισητής «συμπολίτισσας» Λάτσιο, μετατρέποντας την «Αιώνια Πόλη» σε πεδίο μάχης.

11. Torcida Split (Χάιντουκ Σπλιτ) – Κροατία

Photo: Instagram

Η Torcida Split, μία από τις παλαιότερες ομάδες οργανωμένων οπαδών παγκοσμίως, ιδρύθηκε τη δεκαετία του ’50 και συνδέεται με τον κροατικό σύλλογο Χάιντουκ Σπλιτ.

Παρά την ιστορική της κληρονομιά, η Torcida Split συχνά αμαυρώνει το όνομα του συλλόγου, λόγω της εμπλοκής της σε περιστατικά χουλιγκανισμού. Ένα εξ αυτών έλαβε χώρα στο Goodison Park το 2017, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Χάιντουκ με την Έβερτον στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του Europa League. Συγκεκριμένα, μέλη της Torcida Split εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και εκτόξευσαν αντικείμενα προς τους οπαδούς της αγγλικής ομάδας. Εξαιτίας των βίαιων επεισοδίων που προκάλεσαν τα μέλη της, ο κροατικός σύλλογος τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 35.348 λιρών Αγγλίας.

12. Bad Blue Boys (Ντινάμο Ζάγκρεμπ) – Κροατία

Photo: Instagram

Οι Bad Blue Boys, που ιδρύθηκαν το 1986, αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα οργανωμένων οπαδών της Ντινάμο Ζάγκρεμπ. Το όνομά τους προήλθε από τη γνωστή ταινία «Bad Boys» («Κακά Παιδιά») του Ρικ Ρόζενταλ, που κυκλοφόρησε το 1983. Όντας αρκετά πολιτικοποιημένοι, αρχικά υπήρξαν ένθερμοι υποστηρικτές του πρώτου Προέδρου της Κροατίας Φράνιο Τούτζμαν, μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της χώρας το 1991. Ωστόσο, αργότερα απέσυραν την υποστήριξή τους όταν ο Τούτζμαν επιχείρησε να μετονομάσει τον σύλλογο σε Κροάσια Ζάγκρεμπ.

Τα «Κακά Παιδιά» του συλλόγου του Ζάγκρεμπ διατηρούν στενές σχέσεις με οργανωμένους οπαδούς άλλων ευρωπαϊκών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων αυτών του Παναθηναϊκού, της Ντινάμο Κιέβου, της Ντινάμο Τιφλίδας και της Ρόμα. Αντίθετα, μισούν θανάσιμα τους Delije και συγκρούονται συχνά – εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων – με τα μέλη της Torcida Split. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι με την Torcida Split συνάπτουν κατά καιρούς συμμαχίες στο πλαίσιο της αντιμετώπισης «κοινών εχθρών».

Έχει διαπιστωθεί ότι οι Bad Blue Boys συνδέονται με τον χώρο της Ακροδεξιάς. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια των επετειακών εκδηλώσεων που διοργανώνουν, αναρτούν πανό που απεικονίζουν σβάστικες, ενώ σε πολλές συνοικίες του Ζάγκρεμπ μπορεί να αντικρίσει κανείς γκράφιτι με τα πρόσωπα του Αδόλφου Χίτλερ και του Άντε Πάβελιτς, Κροάτη φασίστα ηγέτη και ιδρυτή του κροατικού εθνικιστικού κινήματος Ουστάσα, τα οποία φέρουν την υπογραφή τους.

* Ο Μιχαήλ Εμμανουήλ Δημάκας είναι υποψήφιος διδάκτορας, MSc: «Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές», MA: «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία»

Διαβάστε επίσης

Ο θρύλος του τένις Μπιόρν Μποργκ αποκάλυψε ότι πάσχει από καρκίνο

Το «μήνυμα» Κακιούζη στους… no politica: Το ματς με το Ισραήλ δεν είναι μόνο αθλητικό (Video)

Οπαδός του Άρη σκαρφάλωσε στα κάγκελα για να δώσει μπύρες στους φιλάθλους του Παναιτωλικού (Video)