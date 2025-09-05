search
Το «μήνυμα» Κακιούζη στους… no politica και κατά της γενοκτονίας στη Γάζα: Το ματς με το Ισραήλ δεν είναι μόνο αθλητικό (Video)

Σε μια εποχή που οι περισσότεροι αθλητές φροντίζουν να αποφέυγουν τις… κακοτοπιές και να τοποθετούνται για μείζονα ζητήματα, όπως, π.χ., για τη συνεχιζόμενη σφαγή των Παλαιστινίων από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στη Λωρίδα της Γάζας, είναι πάντα ενθαρρυντικό να βλέπει κανείς κάποιους εξ αυτών να παίρνουν θέση.

Γι’ αυτό και ήταν πολύ σημαντική η τοποθέτηση του παλαίμαχου μπασκετμπολίστα και πρώην αρχηγού της Εθνικής, Μιχάλη Κακιούζη, σχετικά με το ματς της Κυριακής με το Ισραήλ, στο πλαίσιο του Eurobasket. Μιλώντας στην εκπομπή Playmakers της Nova, ο Κακιούζης είπε ότι «πάμε στο επόμενο παιχνίδι με το Ισραήλ, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό και δεν είναι μόνο αθλητικό. Μας δίνει μια ευκαιρία να απαντήσουμε σε πάρα πολλά πράγματα».

Είναι πάντα σημαντικό ένας αθλητής -και μάλιστα ένας αθλητής του μεγέθους του Κακιούζη– να λέει τα πράγματα με το όνομά τους, ειδικά σε περιόδους που όλοι μοιάζουν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και προσεκτικοί στα λόγια τους.

Η κίνηση αυτή του παλαίμαχου φόργουορντ της ΑΕΚ, της Μπαρτσελόνα και της Εθνικής δέχθηκε βροχή θετικών σχολίων στα social media – άλλη μια απόδειξη ότι ο κόσμος θέλει οι επώνυμοι να παίρνουν θέση:

