ΑΘΛΗΤΙΚΑ

03.09.2025 23:32

Ευρωμπάσκετ 2025: Πρωτιά Τουρκίας, 95-90 τη Σερβία – Τα ζευγάρια της φάσης των «16»

03.09.2025 23:32
turkey serbia eurobasket

Με την ολοκλήρωση του πρώτου… πιάτου της 5ης και τελευταίας αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Ευρωμπάσκετ 2025, συμπληρώθηκαν κατά το ήμισυ τα ζευγάρια στους «16». 

Η ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των ομάδων σε 1ο και 2ο όμιλο, έφερε και τα πρώτα ζευγάρια στα νοκ άουτ. Αύριο (4/9) τα σπουδαία για την Εθνική Ανδρών, με τη διεξαγωγή της 5ης και τελευταία αγωνιστικής σε 3ο και 4ο όμιλο.

Αναλυτικά:

Φάση των «16»

6/9
1. Λιθουανία – Λετονία          
2. Τουρκία – Σουηδία   
3. Γερμανία – Πορτογαλία
4. Σερβία – Φινλανδία    

7/9
5. Γ1 – Δ4 
6. Δ2 – Γ3 
7. Γ2 – Δ3 
8. Δ1 – Γ4 

Πρωτιά για Τουρκία με «όργια» Σενγκούν και 18 τρίποντα!

Σε ένα συναρπαστικό ματς στη Ρίγα της Λετονίας, η Τουρκία νίκησε 95-90 τη Σερβία και εξασφάλισε την πρώτη θέση του 1ου ομίλου του Ευρωμπάσκετ. Με «καταιγισμό» από τρίποντα, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έφτασε στην επικράτηση καθώς ευστόχησε 18 φορές (18/31) έξω από τα 6,75 και απείλησε το ιστορικό ρεκόρ των περισσότερων εύστοχων τριπόντων (19 η Γερμανία από το 2022) στα χρονικά της διοργάνωσης. Έτσι, στη φάση των «16» η Τουρκία θα έχει θεωρητικά εύκολο έργο απέναντι στη Σουηδία, ενώ η Σερβία διασταυρώνεται με τη Φινλανδία. 

Ήταν ένα μεγάλο ντέρμπι από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι με εξαίρεση το προβάδισμα των Τούρκων 19-11 στο ξεκίνημα του αγώνα, καμία ομάδα δεν μπόρεσε να πάρει διαφορά μεγαλύτερη των 6 πόντων. Στο πρώτο ημίχρονο,  ένας απίστευτος Αλπερέν Σενγκούν «άγγιξε» το triple-double, όταν είχε 12π., 8ρ., 7ασ. σε 18 λεπτά συμμετοχής! Όμως χάρη στην πολυφωνία (είχαν σκοράρει οι 10 από τους 11) οι Σέρβοι έκλεισαν με προβάδισμα το 20λεπτο (49-46). 

Στο μεταξύ ο Αλέκσα Αβράμοβιτς είχε φύγει για τα αποδυτήρια με πρόβλημα τραυματισμού, κάτι που αποτελούσε μείζον θέμα για τη Σερβία, δεδομένης και της απώλειας του Μπογκντάνοβιτς.
Το ντέρμπι πόντο-πόντο συνεχίστηκε στην τρίτη περίοδο, με την Τουρκία να εκτελεί ασταμάτητα έξω από τα 6,75, τους Λάρκιν και Οσμάν να παραμένουν «καυτοί», ενώ οι «Πλάβι» άρχισαν να τροφοδοτούν περισσότερο τον Γιόκιτς. Πήραν βέβαια και πολλές βοήθειες από τον αλάνθαστο Γκούντουριτς, τους δύο Γιόβιτς και τον Πετρούσεφ. 

Ο αδιαφιλονίκητος ΜVP της αναμέτρησης, ο Σενγκούν, ήταν αυτός που πρωταγωνίστησε στη φάση που έκρινε το παιχνίδι. Απέμεναν 21 δευτερόλεπτα, το σκορ ήταν στο 91-90 υπέρ των Τούρκων και στο σημείο εκείνο έκλεψε τη μπάλα κερδίζοντας την πολυτιμη τελευταία κατοχή. Στη συνέχεια οι Σέρβοι έκαναν φάουλ στον Λάρκιν ο οποίος έγραψε το 93-90 για να ακολουθήσει το άστοχο τρίποντο του Γιόκιτς και οι νέες ελεύθερες βολές για το 95-90 από τον Σενγκούν ο οποίος έχασε στο «τσακ» το triple double με 28π., 13ρ., 8ασ.

Τα δεκάλεπτα: 19-18, 46-49, 74-73, 95-90

ΤΟΥΡΚΙΑ (Αταμάν): Λάρκιν 23 (5), Χαζέρ 3 (1), Οσμάν 16 (4), Κορκμάζ 8 (2), Σενγκούν 28 (4), Οσμανί 10 (1), Μπονά 2, Σιπαχί 5 (1), 

ΣΕΡΒΙΑ (Πέσιτς): Πετρούσεβ 13, Ν. Γιόβιτς 10, Μαρίνκοβιτς 7 (1), Βούκσεβιτς 5, Ντόμπριτς 1, Γιόκιτς 6, Μίτσιτς 7 (1), Γκούντουριτς 3, Σ. Γιόβιτς 4, Αβράμοβιτς 14 (1), Μιλουτίνοβ 12.

1 / 3