Παναθηναϊκός: Στα «πράσινα» για τρία χρόνια ο Σίριλ Ντέσερς – Ο 30χρονος Νιγηριανός επιθετικός αποτελεί την 10η μεταγραφή του «τριφυλλιού»

Παίκτης του Παναθηναϊκού με κάθε επισημότητα είναι από το βράδυ της Δευτέρας (1/9) ο Σίριλ Ντέσερς.

Ο Νιγηριανός σέντερ φορ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους «πράσινους» κι αποτελεί την 10η μεταγραφή της ΠΑΕ στο καλοκαιρινό «παράθυρο».

Ο 30χρονος επιθετικός αποχώρησε από τη Ρέιντζερς, στην οποία εντάχθηκε πριν από δύο χρόνια από την Κρεμονέζε, με τους Σκωτσέζους να δαπανούν τότε 5 εκατ. ευρώ. Στο διάστημα αυτό «έγραψε» 116 συμμετοχές, σκοράροντας 52 γκολ και δίνοντας 17 ασίστ.

Το «τριφύλλι» πλήρωσε ένα ποσό μεγαλύτερο των 5 εκατ. ευρώ για να πείσει την ομάδα της Γλασκώβης να τον παραχωρήσει. Στον Παναθηναϊκό θα φορά την φανέλα με το νούμερο 33.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Σίριλ Ντέσερς! Ο 30χρονος Νιγηριανός επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών και αποτελεί τη δέκατη προσθήκη στο ρόστερ της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Σίριλ Ντέσερς γεννήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 1994 στο Τόνγκερεν του Βελγίου. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική καριέρα του σε ακαδημίες τοπικών βελγικών συλλόγων (Ζβάλου Βεχμάαλ, Ουνιόν Ρούτεν, Τόνγκερεν) προτού ενταχθεί αρχικά στην ακαδημία της Σιντ Τρουίντεν και εν συνεχεία της Λέουβεν.

Στα 21 του πήρε μετεγγραφή στη Λόκερεν, με την οποία όχι μόνο έπαιξε αρκετούς αγώνες του βελγικού πρωταθλήματος αλλά και του Europa League. Τη σεζόν 2016-17 μετακόμισε στην Ολλανδία για τη Μπρέντα (ομάδα δεύτερης κατηγορίας τότε) όπου σε μία σεζόν σκόραρε 22 φορές κι αμέσως τον απέκτησε η Ουτρέχτη. Έμεινε μία διετία εκεί, παίζοντας πάλι και στο Europa League, ενώ το 2019 πήγε στη Χέρακλες, με την οποία αναδείχθηκε κορυφαίος σκόρερ του ολλανδικού πρωταθλήματος με 15 γκολ.

Ήταν το διαβατήριό για την αγωνιστική άνοδό του, αφού το 2020 η βελγική Γκενκ δαπάνησε 4 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει. Έμεινε μία σεζόν κι αμέσως μετά τον πήρε δανεικό η Φέγενορντ. Και δεν το μετάνιωσαν. Ο Ντέσερς αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του Conference League με 10 γκολ, ενώ άλλα 9 γκολ σημείωσε στο πρωτάθλημα. Η Γκενκ τον πήρε πίσω το καλοκαίρι του 2022, αλλά η πρόταση της ιταλικής Κρεμονέζε, ομάδα της Serie A, ήταν αδύνατο να μην τον συγκινήσει.

Ο ιταλικός σύλλογος δεν κατάφερε να κρατηθεί στην κατηγορία και ακριβώς αυτή την ευκαιρία άδραξε η σκωτσέζικη Ρέιντζερς για να τον εντάξει στο δυναμικό της το 2023. Στη Σκωτία «πυροβόλησε» κατά ριπάς τα αντίπαλα δίχτυα. 22 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις την πρώτη σεζόν, 29 γκολ τη δεύτερη (όταν κι αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα)!

Στην καριέρα του κέρδισε ένα Κύπελλο στη Σκωτία κι ένα στο Βέλγιο. Ο Ντέσερς επέλεξε να αγωνιστεί με την εθνική Νιγηρίας, τη χώρα καταγωγής της μητέρας του (ο πατέρας του είναι Βέλγος). Με την εθνική έχει 8 συμμετοχές και 3 γκολ.

Στον Παναθηναϊκό θα φορέσει τη φανέλα με τον αριθμό 33.

Καλωσορίζουμε τον Σίριλ στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!»

