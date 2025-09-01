Διπλό μεταγραφικό χτύπημα για τον Παναθηναϊκό: Στη Αθήνα βρίσκονται οι Ντέσερς και Ταμπόρδα

Στην Αθήνα βρίσκονται από χθες το βράδυ οι δύο νέες μεταγραφικές κινήσεις του Παναθηναϊκού, ο Σίριλ Ντέσερς και ο Βισέντε Ταμπόρδα. Οι δύο ποδοσφαιριστές ήρθαν στην Ελλάδα λίγη ώρα μετά την γκέλα των πρασίνων στην πρεμιέρα τους στο πρωτάθλημα της Σουπερ Λιγκ απέναντι στον Λεβαδειακό (1-1).

Πρώτος το πόδι του στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» πάτησε ο Βισέντε Ταμπόρδα. Ο Αργεντινός επιθετικός μέσος ολοκλήρωσε το μακρινό του ταξίδι από την Αργεντινή, έχοντας και μία ανταπόκριση στην Γαλλία απ’ όπου τελικά και ήρθε, το οποίο είχε ξεκινήσει από το απόγευμα του Σαββάτου (30/08).

Οι «πράσινοι» κατόρθωσαν να σφραγίσουν την συμφωνία με την Μπόκα Τζούνιορς πληρώνοντας ένα ποσό που έφτασε τα 5 εκατ. δολάρια για το 80% των δικαιωμάτων του, με την αργεντίνικη ομάδα να διατηρεί το υπόλοιπο 20%. Η Πλατένσε, η οποία είχε τον παίκτη δανεικό μέχρι τον προσεχή Δεκέμβριο, θα καρπωθεί κι εκείνη κάποια χρήματα για το deal, επειδή συναίνεσε να διακοπεί πρόωρα ο δανεισμός.

Λίγη ώρα αργότερα στο Ελευθέριος Βενιζέλος αφίχθη και ο Σίριλ Ντέσερς, ο οποίος νωρίτερα είχε πραγματοποιήσει και την τελευταία του συμμετοχή με την φανέλα της Ρέιντζερς στο Κυριακάτικο μεγάλο ντέρμπι της Σκωτίας με την Σέλτικ.

Ο 30χρονος Νιγηριανός επιθετικός, που έφτασε στην Αθήνα τα ξημερώματα της Δευτέρας (01/09), στις 2:39 με πτήση από το Λονδίνο μέσα στην ημέρα θα περάσει ιατρικές εξετάσεις κι αν όλα πάνε καλά να ανακοινωθεί από τους «πρασίνους».

Το «τριφύλλι» χρειάστηκε να δαπανήσει ένα ποσό μεγαλύτερο από τα 5 εκατ. ευρώ για να πείσει τους «Gers» να τον παραχωρήσουν ενώ αρκετά καλό είναι και το συμβόλαιο που δόθηκε στον ίδιο, με τα οικονομικά δεδομένα να μην έχουν καμία σχέση με τα νούμερα που έπαιρνε στους Σκωτσέζους.

Οι δηλώσεις του Σίριλ Ντέσερς

Γιατί επέλεξε τον Παναθηναϊκό: «Έπαιξα απέναντι στον Παναθηναϊκό με τη Ρέιντζερς. Είδα με τα μάτια μου την ατμόσφαιρα στο γήπεδο, τους οπαδούς και πώς η ομάδα έπαιξε. Ο Παναθηναϊκός έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Η Ρέιντζερς προκρίθηκε, καθώς είναι και αυτή πολύ δυνατή ομάδα. Ο Παναθηναϊκός όμως είναι ένα μεγάλο κλαμπ, αν δεις την ιστορία του και τι αντιπροσωπεύει».

Για το γεγονός ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού λατρεύουν τους παίκτες που σκοράρουν κατά του Ολυμπιακού, όπως έκανε πέρυσι με τη Ρέιντζερς στο «Καραϊσκάκης»: «Πέρυσι παίξαμε απέναντι στον Ολυμπιακό με τη Ρέιντζερς στο Europa League. Κάναμε ένα καλό παιχνίδι και ήταν ένα ωραίο γκολ. Ελπίζω αυτή να είναι μία καλή αρχή για τη σχέση μου με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Τώρα θα παίζω περισσότερο εναντίον του Ολυμπιακού. Αυτά είναι μεγάλα ματς, ελπίζω ότι θα σκοράρω σε αυτά τα παιχνίδια, στα ντέρμπι, αλλά και στην Ευρώπη».

Για το πώς μπορεί να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό και τους προσωπικούς του στόχους: «Είδα στα ματς που παίξαμε με τον Παναθηναϊκό ότι έκαναν πολλές ευκαιρίες και έφεραν πολλές φορές την μπάλα στην περιοχή. Εκεί είναι η δική μου ποιότητα. Να βρίσκω τις καλές θέσεις στην περιοχή, να απελευθερώνομαι και να σκοράρω. Για εμένα, προσωπικός μου στόχος είναι να σκοράρω πολλά γκολ, αλλά πιο σημαντικό είναι να κερδίζουμε παιχνίδια και τρόπαια. Αυτό μετράει στο τέλος. Βέβαια για να κερδίζεις πρέπει να σκοράρεις και ελπίζω να το κάνει πολύ».

Οι δηλώσεις του Βισέντε Ταμπόρδα

«Καλησπέρα σε όλους. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ κι ελπίζω η καινούργια σεζόν να μας φέρει καλά αποτελέσματα. Έχω δει αγώνες του Παναθηναϊκού, έχουμε καλούς παίκτες και πιστεύω με τους παίκτες αυτούς θα διεκδικήσουμε τόσο το Europa League όσο και το πρωτάθλημα».

Για το εάν έχει μιλήσει με τον Ρουί Βιτόρια: «Δεν είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον προπονητή. Μίλησα όμως με τον τεχνικό διευθυντή κι αναμένω να μιλήσω και με τον κ. Βιτόρια. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ κι αυτή είναι μία όμορφη πρόκληση για εμένα».

Για το τι ήταν αυτό που τον έπεισε να έρθει στον Παναθηναϊκό: «Είναι μεγάλη ομάδα ο Παναθηναϊκός κι αυτό αποτέλεσε ένα έναυσμα για να έρθω. Επίσης έχει εξαιρετικούς φιλάθλους και συμμετέχει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θα πω πως οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού με έκαναν να αισθανθώ σαν να είμαι στην Αργεντινή, γιατί τους είδα να είναι πολύ παθιασμένοι»

