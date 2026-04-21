Διάκριση βιωσιμότητας για ΜΑΚΒΕΛ–EURIMAC με κορυφαία επίδοση ESG και πρωτιά στον κλάδο τροφίμων το 2025

Με μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης τιμήθηκε η ΜΑΚΒΕΛ–EURIMAC, καθώς αναδείχθηκε «Most Sustainable Company 2025» στο πλαίσιο του ESG Summit που διοργανώνει η ICAP CRIF.

Η συγκεκριμένη διάκριση θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς απονέμεται σε επιχειρήσεις που επιτυγχάνουν την ανώτατη συνολική βαθμολογία (Overall A Score) στο διεθνές σύστημα αξιολόγησης Synesgy. Η αξιολόγηση βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο κριτηρίων που καλύπτει τους βασικούς πυλώνες ESG — Περιβάλλον, Κοινωνία και Εταιρική Διακυβέρνηση — εξετάζοντας παραμέτρους όπως η περιβαλλοντική επίδοση, η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, η εταιρική διαφάνεια και οι πολιτικές υπεύθυνης λειτουργίας.

Η ΜΑΚΒΕΛ–EURIMAC σημείωσε σημαντική βελτίωση στις επιδόσεις της, κατακτώντας την κορυφαία βαθμολογία Α για την περίοδο 2025–2026, από βαθμολογία Β που είχε λάβει την προηγούμενη χρονιά. Με την επίδοση αυτή, ξεχωρίζει ως η μοναδική εταιρεία στον κλάδο τροφίμων και ζυμαρικών, μεταξύ περισσότερων από 2.500 επιχειρήσεων που αξιολογήθηκαν, η οποία πέτυχε τη συγκεκριμένη διάκριση.

Η αναγνώριση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τη στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της εταιρικής υπευθυνότητας, με στόχο τη δημιουργία αξίας που συνδυάζει την επιχειρηματική απόδοση με θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Στην εκδήλωση, την εταιρεία εκπροσώπησαν ο Υπεύθυνος Βιωσιμότητας Αθανάσιος Μπλέτσας και η Υπεύθυνη Ανθρώπινου Δυναμικού Ξανθή Γκιάλη, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της εταιρικής κουλτούρας και της οργανωμένης στρατηγικής στη διαρκή βελτίωση των επιδόσεων.

Η διάκριση ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ΜΑΚΒΕΛ–EURIMAC στον χάρτη της βιώσιμης επιχειρηματικότητας, αναδεικνύοντας τη σημασία της συμμόρφωσης με τα διεθνή πρότυπα ESG σε έναν κλάδο με αυξανόμενες απαιτήσεις για υπεύθυνες πρακτικές.

Διαβάστε επίσης

