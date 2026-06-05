Ο κόκκινος χυμός που μπορεί να μειώσει τη φλεγμονή – Τι έδειξε νέα μελέτη

Νέα κλινική μελέτη δείχνει ότι ένα ρόφημα πλούσιο σε λυκοπένιο και ισοφλαβόνες σόγιας μείωσε σημαντικούς δείκτες φλεγμονής σε άτομα με παχυσαρκία

Η χρόνια φλεγμονή θεωρείται ένας από τους βασικούς μηχανισμούς που συνδέουν την παχυσαρκία με σοβαρές παθήσεις, όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ο διαβήτης τύπου 2 και ορισμένες μορφές καρκίνου.

Τα τελευταία χρόνια οι επιστήμονες αναζητούν τρόπους να περιορίσουν αυτή τη φλεγμονώδη διαδικασία μέσω της διατροφής και όχι μόνο με φαρμακευτικές παρεμβάσεις.

Μια νέα κλινική μελέτη από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Οχάιο στις ΗΠΑ, έδειξε ότι ένας ειδικά χυμός ντομάτας και σόγιας μπορεί να συμβάλει σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η καθημερινή κατανάλωση του συγκεκριμένου ροφήματος για τέσσερις εβδομάδες οδήγησε σε μείωση βασικών δεικτών φλεγμονής στο αίμα ενηλίκων με παχυσαρκία.

Τι περιείχε ο χυμός

Το ρόφημα ήταν πλούσιο σε λυκοπένιο και ισοφλαβόνες σόγιας. Το λυκοπένιο είναι το φυσικό συστατικό που δίνει το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα στην ντομάτα και ανήκει στα καροτενοειδή. Οι ισοφλαβόνες ανήκουν στα φλαβονοειδή και βρίσκονται κυρίως στη σόγια.

Η επικεφαλής της μελέτης, Τζέσικα Κούπερστόουν, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Οχάιο, εξηγεί ότι ο στόχος ήταν να εξεταστεί με επιστημονική ακρίβεια κατά πόσο συγκεκριμένα τρόφιμα μπορούν να επηρεάσουν τη φλεγμονή στον ανθρώπινο οργανισμό.

Ο χυμός που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη δημιουργήθηκε από ειδικές ποικιλίες ντομάτας με αυξημένη περιεκτικότητα σε λυκοπένιο και εμπλουτίστηκε με εκχύλισμα ισοφλαβονών σόγιας. Προηγούμενες έρευνες είχαν ήδη συνδέσει τόσο τα προϊόντα ντομάτας όσο και τη σόγια με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του προστάτη.

Τα αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής

Στη μελέτη συμμετείχαν 12 υγιείς ενήλικες με παχυσαρκία. Οι συμμετέχοντες κατανάλωναν καθημερινά δύο κουτάκια χυμού ντομάτας-σόγιας για τέσσερις εβδομάδες. Στη συνέχεια ακολούθησε περίοδος διακοπής και στη συνέχεια κατανάλωσαν για άλλες τέσσερις εβδομάδες έναν χυμό ντομάτας με χαμηλή περιεκτικότητα σε καροτενοειδή, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε ως ομάδα ελέγχου.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δείγματα αίματος πριν και μετά από κάθε φάση της μελέτης. Διαπίστωσαν ότι μόνο ο χυμός ντομάτας-σόγιας οδήγησε σε σημαντική μείωση τριών κυτταροκινών, δηλαδή πρωτεϊνών που συμμετέχουν στη φλεγμονώδη αντίδραση του οργανισμού. Παρατηρήθηκε επίσης μείωση του παράγοντα νέκρωσης όγκων άλφα (TNF-α), χωρίς όμως το αποτέλεσμα να θεωρηθεί στατιστικά σημαντικό.

Τι έδειξαν και οι αναλύσεις ούρων

Οι επιστήμονες εξέτασαν επίσης δείγματα ούρων για να καταγράψουν πιθανές μεταβολικές αλλαγές. Διαπίστωσαν μεταβολές σε ουσίες που παράγονται κατά τη διάσπαση των θρεπτικών συστατικών, γεγονός που υποδηλώνει ότι το ρόφημα επηρέασε βιολογικές διεργασίες του οργανισμού. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι μεταβολίτες που σχετίζονται με τις ισοφλαβόνες της σόγιας, οι οποίοι αυξήθηκαν μόνο μετά την κατανάλωση του εμπλουτισμένου χυμού.

Ελπίδες για ασθενείς με παγκρεατίτιδα

Τα ευρήματα έρχονται να προστεθούν σε προηγούμενες εργαστηριακές μελέτες που είχαν δείξει ότι ο ίδιος χυμός μπορεί να περιορίσει τη φλεγμονή και τη βαρύτητα της χρόνιας παγκρεατίτιδας. Με βάση αυτά τα δεδομένα, οι ερευνητές εξασφάλισαν χρηματοδότηση για νέα πιλοτική κλινική μελέτη σε ασθενείς με παγκρεατίτιδα.

Όπως αναφέρει η Τζέσικα Κούπερστόουν, οι σημερινές θεραπευτικές επιλογές για τους ασθενείς αυτούς επικεντρώνονται κυρίως στην ανακούφιση των συμπτωμάτων. Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι ο χυμός ντομάτας και σόγιας θα μπορούσε να αποτελέσει μια απλή διατροφική παρέμβαση που θα μειώνει τη φλεγμονή και θα βελτιώνει την ποιότητα ζωής τους.

Πηγή: iatropedia

Διαβάστε επίσης:

Νιώθετε διαρκώς κουρασμένοι; Τι μαρτυρά η χρόνια κόπωση για την υγεία

Έρχονται χάπια για το ροχαλητό και την υπνική άπνοια

Δημόπουλος: Οι σημαντικότερες μελέτες για τον καρκίνο που παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο της American Society of Clinical Oncology



