ΣΥΡΙΖΑ με σύνδρομο «γυναίκας του Λωτ»

Στη βιβλική αφήγηση η γυναίκα του Λωτ παραβαίνει την εντολή, που λέει να μην κοιτάξει πίσω – τα Σόδομα και Γόμορρα να καταστρέφονται – και μένει στήλη άλατος.

Από αυτό το σύνδρομο λοιπόν – της στήλης άλατος – κινδυνεύει να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν γίνει αποδεκτή η πρόταση Φάμελλου (την εξήγησε η Σαπουνά) «όχι αυτοδιάλυση, όχι αυτόνομη κάθοδος».

Η θέση συμπληρώνεται ως εξής: «στηρίζουμε κόμμα Τσίπρα» στις εκλογές, και «δεν παραιτείται ο Φάμελλος»!

Τώρα, το πώς γίνεται να συμβούν όλα αυτά και ποιος ο λόγος και ο σκοπός θα σας γελάσω. Κόμματα που δεν κατεβαίνουν σε εκλογές δεν έχω ματαδεί. Πρώτη φορά επίσης βλέπω κόμμα, που θα είναι… «ματάκιας»!

Ουσιαστικά ο Φάμελλος τους λέει «καθίστε ήσυχα και ήρεμα στην Κουμουνδούρου όσοι δεν έχετε ελπίδα ή δεν θέλετε να πάτε στον Τσίπρα, ώστε να διευκολυνθούν όσοι προσπαθούν να πάνε στον Τσίπρα».

Όλα καλά λοιπόν, αλλά μία απλή ερώτηση: Στο χωριό του Φάμελλου έχουν κι άλλους έξυπνους σαν κι αυτόν; Στο χωριό της Σαπουνά είμαι σίγουρος πως όχι!

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