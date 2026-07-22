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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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22.07.2026 13:34

Παναθηναϊκός: Με 23 παίκτες η αποστολή για την Ουγγαρία – Ντε Φράι και Καλάμπρια οι πρώτοι αρχηγοί

22.07.2026 13:34
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Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» την Τετάρτη (22/7) την προετοιμασία του για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, απέναντι στην Πάκσι (23/7), στο πλαίσιο της πρώτης αναμέτρησης των δύο ομάδων για τον Β’ προκριματικό γύρο του UEFA Conference League.

Το πρόγραμμα των «πράσινων» προθέρμανση, rondo, παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο, τακτική και εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε τη λίστα της αποστολής η οποία αναχωρεί στις 15:00 της Τετάρτης (22/7) με πτήση τσάρτερ για τη Βουδαπέστη κι από εκεί οδικώς για το Πακς.

Στην 23μελή αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντε Φράι, Τουμπά, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Λάβδας, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρι, Παντελίδης, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τεττέη και Ραστόντερ.

Εκτός έμειναν οι Βίκτορ Κρίστιανσεν και Γιώργος Κυριόπουλος, λόγω αγωνιστικής ανετοιμότητας και ο Μανώλης Σιώπης που φαίνεται πως σ’ αυτή τη φάση είναι εκτός του βασικού ροτέισον της πρώτης ομάδας.

Ντε Φράι και Καλάμπρια οι πρώτοι αρχηγοί

Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός γνωστοποίησε σήμερα το πρωί το γκρουπ των αρχηγών της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο, το οποίο περιλαμβάνει μεγάλες αλλαγές σε σχέση με πέρσι.

Πρώτος αρχηγός των «πράσινων», κατόπιν απόφασης του τεχνικού διευθυντή του Παναθηναϊκού και του προπονητή της ομάδας, Τζέικομπ Νίστρουπ ορίστηκε ο «νέος», Στέφαν Ντε Φράι και δεύτερος ο Ντάβιντε Καλάμπρια.

Από εκεί και πέρα, οι αρχηγοί του ποδοσφαιρικού «τριφυλλιού» θα είναι συνολικά έξι, καθώς στο γκρουπ θα είναι και οι Γιώργος Κάτρης, Άνταμ Τσέριν, Πέδρο Τσιριβέγια και Ίνγκι Ίνγκασον, χωρίς διαβάθμιση.

Τα κριτήρια για την απόφαση του νέου γκρουπ των αρχηγών ήταν πολύ ξεκάθαρα απ’ την πλευρά του τεχνικού διευθυντή και του προπονητή του Παναθηναϊκού: Ο Στέφαν Ντε Φράι αποτελεί τον πλέον έμπειρο ποδοσφαιριστή του έμψυχου δυναμικού της ομάδας, με παραστάσεις σε τοπ επίπεδο και πρόσφατη συμμετοχή σε τελικό Champions League (πριν δύο χρόνια).

Υπήρξε στο γκρουπ των αρχηγών της Ίντερ και φόρεσε το περιβραχιόνιο της σε κάποια ματς. Και παρότι βρίσκεται λίγο καιρό στην ομάδα η επιρροή του στα αποδυτήρια είναι ήδη τεράστια. Ο Ντάβιντε Καλάμπρια υπήρξε ως γνωστόν αρχηγός στη Μίλαν. Έχει την προσωπικότητα και την εμπειρία για να διαχειριστεί ειδικές συνθήκες και να εμπνεύσει τους συμπαίκτες του.

Ο Γιώργος Κάτρης είναι ένας αθλητής απ’ τα σπλάχνα του συλλόγου, έχει αποδείξει ότι διαθέτει ψυχικά χαρίσματα και αποτελεί παράδειγμα για κάθε παιδί που ευελπιστεί να ανέβει όλη αυτή τη διαδρομή από την ακαδημία στην πρώτη ομάδα και να καθιερωθεί σε αυτήν.

Ο Ίνγκι Ίνγκασον επιλέχθηκε για λόγους σεβασμού και ψυχολογίας παρότι δεν πρόκειται να αγωνιστεί τη εφετινή σεζόν. Τέλος ο Άνταμ Τσέριν είναι ο παλαιότερος παίκτης του έμψυχου δυναμικού του Παναθηναϊκού, ενώ ο Πέδρο Τσιριβέγια εκτός από επαρκείς παραστάσεις έχει θετική επιρροή στο ισπανόφωνο κομμάτι των αποδυτηρίων.

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