ΣΥΡΙΖΑ: Ανοίγει τα χαρτιά του στην Πολιτική Γραμματεία ο Φάμελλος – «Όχι» απέναντι σε Τσίπρα, «όχι» στην αυτόνομη κάθοδο

Ένα πρώτο «άνοιγμα χαρτιών» θα κάνει σήμερα στην Πολιτική Γραμματεία ο Σωκράτης Φάμελλος, με το όργανο να συνεδριάζει γύρω στις 2 το μεσημέρι, λίγες μόνο ώρες από την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, το πρωί του Σαββάτου. Ενδιαφέρον έχει αν στην συνεδρίαση θα εμφανιστεί – και αν θα γίνει δεκτός – ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος δηλώνει μέλος των οργάνων του κόμματος και σε πρόσφατη ανάρτησή του διαβεβαίωνε πως θα συμμετάσχει στις επικείμενες συνεδριάσεις τους.

Σε ό,τι αφορά το επίμαχο ζήτημα, της στάσης έναντι του νεοϊδρυθέντος κόμματος Τσίπρα, ο Σωκράτης Φάμελλος εν μέσω πιέσεων από τα δύο αντίπαλα στρατόπεδα, σύμφωνα με συνεργάτες του, θα επιμείνει στην γραμμή της ενότητας, προτείνοντας την οδό της σύγκλισης με στόχο ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο. Παρά το ότι, και μετά την ίδρυσή της η ΕΛ.Α.Σ. διαμηνύει ότι δεν ενδιαφέρεται για συνεργασίες με κόμματα.

Ανεξαρτήτως αυτού ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να εισηγηθεί τη θέση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι απέναντι στην Συμπαράταξη του Τσίπρα. Κατεύθυνση που ουσιαστικά ήδη υπάρχει, μολονότι από το στρατόπεδο των «φιλοτσιπρικών» στελεχών και βουλευτών που επιθυμούν τη μετακίνησή τους στην ΕΛ.Α.Σ. φαίνεται να απαιτούνται ακόμα πιο καθαρές διατυπώσεις, που να μη επιδέχονται ερμηνειών. Διαφορετικά, αιωρείται στην ατμόσφαιρα η «απειλή» άμεσης αποχώρησης.

Η πίεση των «υπ’ ατμόν»

Μένει να φανεί αν ο Σωκράτης Φάμελλος θα μείνει σε πιο «ήπιες» διατυπώσεις, κοντά σε αυτές του Μαρτίου, κλωτσώντας το τενεκεδάκι λίγο παρακάτω. Ή αν θα είναι πιο ξεκάθαρος.

Το στοίχημα του Σωκράτη Φάμελλου είναι να διευκολύνει την παραμονή όσων θέλουν να πάνε στον Τσίπρα αλλά δε μπορούν ακόμα, κι έτσι να αποτρέψει μια εικόνα άμεσης διάλυσης δια της αποδρομής. Ειδικά για τους βουλευτές τα πράγματα είναι δύσκολα είτε γιατί δεν θέλουν να παραιτηθούν ακόμα (σύμφωνα με τον όρο Τσίπρα) χωρίς να ξέρουν πότε είναι οι εκλογές, είτε γιατί και η πλευρά Τσίπρα δε θέλει να χρεωθεί μια εικόνα διάλυσης, παρά προτιμά η οποία «προσάρτηση» βουλευτών να γίνει σε επόμενο χρόνο. Είναι με ερωτηματικό αν στην Κεντρική Επιτροπή θα υπάρξουν αποχωρήσεις από την πλευρά της πλειοψηφίας σε περίπτωση που θεωρήσουν ότι ο Φάμελλος αγοράζει χρόνο με μεσοβέζικες διατυπώσεις.

Στελέχη του κόμματος όπως η αναπληρώτρια Γραμματέας Αναστασία Σαπουνά, με δηλώσεις της στο Action 24, το βράδυ της Τετάρτης περιέγραψε αρκετά καθαρά που θα κινηθεί ο Φάμελλος ή μάλλον που δεν θα κινηθεί. Όπως είπε, ο Φάμελλος δεν παραιτείται, δεν υπάρχει σενάριο αυτοδιάλυσης και ταυτόχρονα δεν υπάρχει σενάριο αυτόνομης καθόδου.

Η ίδια σημείωσε: «Πιστεύω ότι σε αυτή τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής θα βγούμε με μια απόφαση που δεν θα είναι απέναντι σε οποιοδήποτε σχήμα μπορεί να δημιουργηθεί που θα αλλάξει τα δεδομέναστη χώρα». Κι εκτίμησε ότι «δεν θα υπάρξουν αποχωρήσεις βουλευτών» πετώντας τους το μπαλάκι της ευθύνης, καθώς όπως είπε «υπάρχει ένα βάρος και στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας. Πρέπει να εκπροσωπήσουν τον χώρο με τον οποίο έχουν εκλεγεί, είναι βουλευτές της Αριστεράς και είναι η πιο ενεργή κοινοβουλευτική ομάδα».

Εν ολίγοις επιβεβαίωσε ότι ο Φάμελλος θα εισηγηθεί πως ο ΣΥΡΙΖΑ δε θα είναι απέναντι στον Τσίπρα και πως δε θα κατέβει στις εκλογές. Μένει πάντως να δούμε και τις τελικές εισηγήσεις.

Παππάς: Ζητά έκτακτο Συνέδριο αν υπάρξει εισήγηση για στήριξη Τσίπρα

Απέναντι στα παραπάνω, τάχθηκε σε πολύ υψηλούς τόνους ο Νίκος Παππάς ο οποίος χθες, μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών. Ανέφερε μεταξύ άλλων πως μια εισήγηση που θα καλεί σε στήριξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, στην πράξη ταυτίζεται με σενάρια αναστολής, παγώματος, μη καθόδου στις εκλογές, κι ακόμα ότι ισούται «με την ουσιαστική παραίτηση όλων, από τον πρώτο ως τον τελευταίο, από τα αξιώματα, την ευθύνη και την εντολή που έχουμε λάβει». «Αν εισηγηθούμε ή αποφασίσουμε ότι για τις εκλογές ως συντεταγμένη δύναμη δεν έχουμε να κάνουμε κάτι και έχουμε απλώς να περιμένουμε» είπε «σημαίνει ότι παραιτούμεθα από τον πυρήνα των αρμοδιοτήτων μας και της εντολής που έχουμε λάβει από τα μέλη του κόμματος». Χαρακτήρισε αδιανόητο το σενάριο μιας εισήγησης που «θα λέει ότι αναστέλλουμε ή βάζουμε στο ψυγείο το κόμμα», και έθεσε θέμα έκτακτου συνεδρίου με δεδομένο πως αυτή η Κεντρική Επιτροπή φέρει την εντολή του προηγούμενου συνεδρίου.

Με βάση τα παραπάνω είναι με ερωτηματικό αν οι Πολάκης- Παππάς- Δούρου θα κατέλθουν στην Κεντρική Επιτροπή με ένα κοινό αντιπαραθετικό κείμενο ή θα επιλέξουν ακόμη πιο σκληρές πρωτοβουλίες αμφισβήτησης του Σωκράτη Φάμελλου (ανάλογα και τους συσχετισμούς).

Διαβάστε επίσης:

Επί τάπητος η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας και η ενταξιακή πορεία της Σερβίας στη συνάντηση Μητσοτάκη-Βούτσιτς

Metron Analysis: Μακρινό σενάριο η αυτοδυναμία ΝΔ, «κλείδωσε» 2η η ΕΛΑΣ, 4 μονάδες κάτω το ΠΑΣΟΚ – «Ντέρμπι» με Καρυστιανού για την 3η θέση

Ρηματική διακοίνωση της Ελλάδας στον ΟΗΕ: Διασφαλίζουμε τα εκπαιδευτικά δικαιώματα της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης