Ο Σαμαράς άφησε σε… αγωνία όσους τον ρώτησαν αν θα ανακοινώσει κόμμα στο Ηράκλειο: «Θα τα πούμε το απόγευμα»

Λίγες ώρες πριν την παρουσία του στην εκδήλωση του think tank «Το Νόημα – Κρήτη», με θέμα «Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο» στο Ηράκλειο, ο Αντώνης Σαμαράς, άφησε σε… αγωνία όσους τον ρώτησαν σήμερα το πρωί αν σκοπεύει να ανακοινώσει το βράδυ την ίδρυση νέου κόμματος.

«Θα τα πούμε το απόγευμα» απάντησε με νόημα, αφήνοντας όλα τα σενάρια ανοιχτά. Ρεαλιστικά πάντως φαντάζει δύσκολο να κάνει τέτοιου είδους ανακοινώσεις σε μία ανοιχτή συζήτηση. Πιο πιθανό φαντάζει να κάνει… ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, αφήνοντας υπονοούμενα, ενώ αυτό που μάλλον πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι θα εξαπολύσει άλλη μία επίθεση κατά του πρωθυπουργού.

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