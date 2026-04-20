Η Crestview Strategy μπαίνει στην ελληνική αγορά – Ο Κωστής Κατσανέβας Ειδικός Σύμβουλος για την Ελλάδα

Η Crestview Strategy, η μεγαλύτερη εταιρεία δημοσίων σχέσεων, στρατηγικής συμβουλευτικής και δημόσιας εκπροσώπησης του Καναδά, ανακοινώνει την επίσημη είσοδό της στην ελληνική αγορά.

Η έναρξη της δραστηριότητάς της σηματοδοτείται με ιδιωτική εκδήλωση υποδοχής τη Δευτέρα 20 Απριλίου (στις 17.30), στην Πρεσβεία του Καναδά στην Αθήνα, υπό την αιγίδα της Πρέσβεως Α.Ε. Sonya Thissen.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί ο Κωστής Κατσανέβας ως Ειδικός Σύμβουλος της Crestview για την Ελλάδα. Ελληνοκαναδός με έδρα την Αθήνα, διαθέτει πολυετή εμπειρία στους τομείς της εκπαίδευσης, της νεανικής απασχόλησης και του κοινωνικού διαλόγου. Στον νέο του ρόλο, θα συμβάλει στην ενίσχυση των θεσμικών και οικονομικών δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Καναδά, με έμφαση στη διαφάνεια, την αμοιβαιότητα και τη δημιουργία μακροχρόνιων συνεργασιών.

Η εκδήλωση αναμένεται να συγκεντρώσει ηγετικά στελέχη από τον επιχειρηματικό κόσμο, τη διπλωματική κοινότητα και τον χώρο της πολιτικής, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις Ελλάδας–Καναδά, ιδίως στους τομείς των επενδύσεων, του εμπορίου και της θεσμικής συνεργασίας.

Η Crestview Strategy αποτελεί την κορυφαία εταιρεία πλήρους φάσματος υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων στον Καναδά. Με διεθνή παρουσία και διεπιστημονική ομάδα, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μερικές από τις πλέον επιδραστικές επιχειρήσεις και οργανισμούς παγκοσμίως στους τομείς της στρατηγικής επικοινωνίας, της δημόσιας πολιτικής και της διαχείρισης φήμης.

