Allwyn AG: Αναδιάρθρωση με νέα εταιρεία στην Ελλάδα και μεταφορά δραστηριοτήτων για ενίσχυση ελέγχου

Σε φάση οργανωτικού μετασχηματισμού εισέρχεται η Allwyn AG, προχωρώντας σε διασυνοριακή εταιρική διάσπαση με επίκεντρο την ελληνική αγορά. Η κίνηση εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο ενοποίησης των δραστηριοτήτων του ομίλου και αποσκοπεί στη δημιουργία μιας πιο συγκεντρωμένης και ευέλικτης εταιρικής δομής.

Στο πλαίσιο αυτό, η Allwyn σχεδιάζει τον διαχωρισμό του κλάδου που αφορά το ελληνικό υποκατάστημα και τη μεταφορά του σε νέα εταιρεία με την επωνυμία «Allwyn Ελλάς Συμμετοχών Α.Ε.». Η νέα οντότητα θα αποτελέσει πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική της μητρικής εταιρείας και θα συγκεντρώσει το σύνολο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την ελληνική αγορά.

Η συναλλαγή αφορά τη μεταβίβαση όλων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του ελληνικού βραχίονα, με τη νέα εταιρεία να καθίσταται καθολικός διάδοχος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκεται η ενοποίηση των δραστηριοτήτων σε ένα ενιαίο εταιρικό σχήμα, που θα επιτρέπει καλύτερο έλεγχο και αποτελεσματικότερη διαχείριση.

Σε οικονομικό επίπεδο, η μεταφορά των δραστηριοτήτων θα πραγματοποιηθεί βάσει των λογιστικών αξιών, χωρίς να υπάρξει χρηματική συναλλαγή. Σε αντάλλαγμα, η νέα εταιρεία θα εκδώσει μετοχές που θα περιέλθουν εξ ολοκλήρου στη μητρική, διατηρώντας αμετάβλητη τη μετοχική δομή του ομίλου.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η νέα εταιρεία θα συγκεντρώσει τον έλεγχο βασικών συμμετοχών στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και η ΟΠΑΠ. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τον βαθμό συγκέντρωσης και επιτρέπει στον όμιλο να διαχειρίζεται πιο κεντρικά τις επενδύσεις και τις δραστηριότητές του στην ελληνική αγορά.

Η διοίκηση της Allwyn υπογραμμίζει ότι η αναδιάρθρωση αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και στην ενίσχυση της ευελιξίας, στοιχεία που θεωρούνται κρίσιμα σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου ανταγωνισμού και σύνθετων ρυθμιστικών απαιτήσεων.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η διαδικασία δεν αναμένεται να επηρεάσει τη λειτουργική συνέχεια του ομίλου. Οι εργαζόμενοι του ελληνικού υποκαταστήματος θα μεταφερθούν στη νέα εταιρεία χωρίς αλλαγές στις εργασιακές τους σχέσεις, ενώ οι υφιστάμενες συμβάσεις και εκκρεμότητες θα συνεχιστούν κανονικά.

Η ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης τελεί υπό την αίρεση των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές και τους μετόχους, με το χρονοδιάγραμμα να τοποθετείται εντός του δεύτερου τριμήνου του 2026.

Η κίνηση αυτή αντανακλά μια ευρύτερη τάση μεταξύ πολυεθνικών ομίλων για απλοποίηση των εταιρικών δομών και ενίσχυση της διαφάνειας και του ελέγχου σε επιμέρους αγορές. Μέσω της δημιουργίας εξειδικευμένων θυγατρικών, επιδιώκεται η καλύτερη κατανομή πόρων και η ταχύτερη λήψη αποφάσεων.

Συνολικά, η πρωτοβουλία της Allwyn σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προς τη συγκέντρωση και ενοποίηση των δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα, ενισχύοντας τη στρατηγική της παρουσία και δημιουργώντας προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη στο ευρωπαϊκό περιβάλλον.

