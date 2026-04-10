Παπουτσάνης: Σταθερές πωλήσεις στο πρώτο τρίμηνο με εξαγωγές οδηγό και προσδοκίες για ανάπτυξη το 2026

Σε σταθεροποιητική φάση εισήλθε η Παπουτσάνης κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε επίπεδα αντίστοιχα της προηγούμενης χρονιάς. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 16,5 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας οριακή υποχώρηση σε σχέση με τα 16,7 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2025.

Παρά τη μικρή αυτή κάμψη, η συνολική εικόνα της εταιρείας παραμένει ισορροπημένη, με τις εξαγωγές να συνεχίζουν να αποτελούν βασικό πυλώνα ανάπτυξης. Η διεθνής δραστηριότητα αντιπροσωπεύει πλέον το 55% του συνολικού κύκλου εργασιών, επιβεβαιώνοντας τον εξαγωγικό προσανατολισμό της εταιρείας και τη διεύρυνση της παρουσίας της σε αγορές του εξωτερικού.

Η ανάλυση των εσόδων ανά δραστηριότητα καταδεικνύει τη διαφοροποιημένη δομή του επιχειρηματικού μοντέλου της εταιρείας. Το μεγαλύτερο μερίδιο προέρχεται από παραγωγές για τρίτους, που αντιστοιχούν στο 42% των πωλήσεων, ενώ ακολουθούν τα επώνυμα προϊόντα με 31%. Οι βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών καλύπτουν το 14% και η ξενοδοχειακή αγορά το 13% του κύκλου εργασιών.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η πορεία της κατηγορίας επώνυμων προϊόντων, η οποία κατέγραψε ισχυρή άνοδο, ενισχυμένη από τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου και την είσοδο σε νέες κατηγορίες. Σημαντική ώθηση προήλθε από τα προϊόντα οικιακής φροντίδας, τα οποία σημείωσαν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, αντανακλώντας τη θετική ανταπόκριση των καταναλωτών. Παράλληλα, οι παραδοσιακές κατηγορίες προσωπικής περιποίησης διατήρησαν ανοδική πορεία, συμβάλλοντας στη συνολική ενίσχυση του τομέα.

Αντίθετα, η δραστηριότητα στον ξενοδοχειακό κλάδο κινήθηκε χαμηλότερα σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη συγκριτικά υψηλή βάση του 2025, όταν είχαν πραγματοποιηθεί έκτακτες παραγωγές. Ωστόσο, η διοίκηση εκτιμά ότι η κατηγορία θα εμφανίσει βελτίωση στο σύνολο της χρήσης, ακολουθώντας τη δυναμική του τουρισμού.

Στον τομέα των προϊόντων τρίτων, η μικρή υποχώρηση που καταγράφηκε συνδέεται κυρίως με τον χρονισμό της ενσωμάτωσης νέων συνεργασιών και προϊόντων. Η εταιρεία εκτιμά ότι η εξέλιξη αυτή είναι προσωρινή και αναμένεται να αντιστραφεί στα επόμενα τρίμηνα, καθώς ολοκληρώνεται η μετάβαση σε νέα χαρτοφυλάκια συνεργασιών.

Αντίστοιχα, οι πωλήσεις σαπωνομαζών παρουσίασαν κάμψη, η οποία αποδίδεται κυρίως στο μείγμα των προϊόντων που διακινήθηκαν. Παρά τη βραχυπρόθεσμη υποχώρηση, η διοίκηση διατηρεί θετικές προσδοκίες για την πορεία της συγκεκριμένης δραστηριότητας στο υπόλοιπο της χρονιάς.

Για το σύνολο του 2026, η εταιρεία διατηρεί αμετάβλητες τις εκτιμήσεις της, προσβλέποντας σε διψήφια αύξηση του κύκλου εργασιών και περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας. Η προοπτική αυτή στηρίζεται σε νέες συνεργασίες, στην ενίσχυση των επώνυμων προϊόντων και στις ευκαιρίες που δημιουργούνται από τις ανακατατάξεις στον ευρωπαϊκό παραγωγικό χάρτη, όπου η μείωση παραγωγικών μονάδων ανοίγει περιθώρια για ανάληψη νέων έργων.

Παράλληλα, η εταιρεία παρακολουθεί στενά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, ιδίως στη Μέση Ανατολή, οι οποίες επηρεάζουν ήδη το κόστος ενέργειας, τις μεταφορές και τις πρώτες ύλες. Η πιθανή κλιμάκωση των εξελίξεων ενδέχεται να επηρεάσει περαιτέρω την εφοδιαστική αλυσίδα και τη ζήτηση, δημιουργώντας πρόσθετες προκλήσεις για τον κλάδο.

Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση έχει ενεργοποιήσει στοχευμένες πρωτοβουλίες για τον περιορισμό των επιπτώσεων και τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας.

Συνολικά, η πορεία του πρώτου τριμήνου αποτυπώνει μια περίοδο σταθεροποίησης, με τη στρατηγική της εταιρείας να εστιάζει στην ενίσχυση των εξαγωγών, τη διεύρυνση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου και την αξιοποίηση νέων συνεργασιών. Οι επόμενοι μήνες αναμένεται να δείξουν κατά πόσο η εταιρεία θα καταφέρει να μετατρέψει τη σταθερότητα σε επιταχυνόμενη ανάπτυξη, εν μέσω ενός σύνθετου διεθνούς περιβάλλοντος.

