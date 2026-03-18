Παπουτσάνης: Άλμα 21% στον τζίρο και αύξηση κερδών το 2025 με «όπλο» εξαγωγές και επώνυμα προϊόντα

Ισχυρή ανάπτυξη κατέγραψε η Παπουτσάνης το 2025, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση στον κύκλο εργασιών και ενίσχυση της κερδοφορίας, με βασικούς μοχλούς τις εξαγωγές και τα επώνυμα προϊόντα.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 79,9 εκατ. ευρώ, έναντι 66,2 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας άνοδο 21%. Οι εξαγωγές παρέμειναν βασικός πυλώνας ανάπτυξης, καλύπτοντας το 55% του συνολικού τζίρου.

Σε επίπεδο κερδοφορίας, τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 8% και ανήλθαν στα 11,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 16% στα 7 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 6,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 18%, με τη συμβολή και φορολογικών απαλλαγών από επενδυτικά προγράμματα.

Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 29,4 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 19%, με το περιθώριο να διατηρείται στο 37%, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση ισχυρών αποδόσεων παρά την αύξηση του κόστους.

Ιδιαίτερα δυναμική ήταν η πορεία των επώνυμων προϊόντων, οι πωλήσεις των οποίων αυξήθηκαν κατά 31%. Η ανάπτυξη αυτή αποδίδεται τόσο στη διεύρυνση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου όσο και στην είσοδο της εταιρείας σε νέες κατηγορίες, όπως η οικιακή φροντίδα, όπου οι πωλήσεις διπλασιάστηκαν. Παράλληλα, τα προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, με αύξηση 7%.

Σημαντική ενίσχυση κατέγραψαν και οι παραγωγές για τρίτους, με αύξηση 38%, ως αποτέλεσμα νέων συνεργασιών και επέκτασης υφιστάμενων συμφωνιών. Αντίθετα, ο τομέας των ξενοδοχειακών προϊόντων παρουσίασε οριακή κάμψη κατά 7%, αν και τα επώνυμα προϊόντα της κατηγορίας κινήθηκαν ανοδικά κατά 15%, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Οι πωλήσεις σαπωνομαζών υποχώρησαν κατά 7% σε αξία, παρά την αύξηση των όγκων, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στο μείγμα προϊόντων.

Η κατανομή των εσόδων δείχνει τη διαφοροποίηση της δραστηριότητας της εταιρείας, με το 42% να προέρχεται από παραγωγές για τρίτους, το 32% από επώνυμα προϊόντα, και από 13% αντίστοιχα από ξενοδοχειακά προϊόντα και βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνομαζών.

Το διοικητικό συμβούλιο προτίθεται να προτείνει τη διανομή μερίσματος τουλάχιστον 0,09 ευρώ ανά μετοχή, συμπεριλαμβανομένου προσωρινού μερίσματος που έχει ήδη καταβληθεί.

Για το 2026, η διοίκηση εκτιμά ότι η εταιρεία θα συνεχίσει σε τροχιά διψήφιας ανάπτυξης, με έμφαση στην ενίσχυση των επώνυμων προϊόντων, τις νέες συνεργασίες και την αξιοποίηση ευκαιριών που δημιουργούνται στον ευρωπαϊκό παραγωγικό χάρτη.

Ωστόσο, παράγοντες όπως οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η αύξηση του κόστους ενέργειας, πρώτων υλών και μεταφορών ενδέχεται να επηρεάσουν την πορεία της αγοράς. Η εταιρεία, όπως σημειώνει, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και λαμβάνει μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων.

