ΤΡΙΤΗ 17.03.2026 11:28
17.03.2026 08:45

Διημερίδα της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών για την καλλιτεχνική πορεία των αποφοίτων με την συμμετοχή της GiotaVorgia

17.03.2026 08:45
Τη σχέση της καλλιτεχνικής δημιουργίας με την επαγγελματική πορεία των αποφοίτων εξετάζει διημερίδα που διοργανώνει η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών στις 19 και 20 Μαρτίου 2026.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο της βιβλιοθήκης της ΑΣΚΤ (Πειραιώς 256, Άγιος Ιωάννης Ρέντης) και έχει ως θέμα την παρουσίαση του ερευνητικού και καλλιτεχνικού έργου της σχολής, καθώς και τη διερεύνηση της επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων της. Η διοργάνωση εντάσσεται στο έργο «Στρατηγική Αριστεία της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών – Ανάπτυξη Κέντρου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας».

Στο πρόγραμμα της πρώτης ημέρας, στην ενότητα «Οι Τέχνες ως Επάγγελμα: Προοπτικές, Δίκτυα και Επικοινωνία», συμμετέχει ως ομιλήτρια η εικαστικός Giota Vorgia.

Η εισήγησή της έχει τίτλο «Το προσωπικό μονοπάτι του καλλιτέχνη. Από την έμπνευση στη διεθνή διαδρομή» και εστιάζει στην προσωπική εμπειρία της καλλιτεχνικής πορείας, στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δημιουργοί κατά τη διαμόρφωση της καλλιτεχνικής τους ταυτότητας, καθώς και στις δυνατότητες που υπάρχουν για διεθνή παρουσία και συνεργασίες.

Η διημερίδα φιλοδοξεί να ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από τις επαγγελματικές προοπτικές των καλλιτεχνών και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στη σύγχρονη καλλιτεχνική και πολιτιστική αγορά.

ΤΡΙΤΗ 17.03.2026 11:28
ΚΟΣΜΟΣ

Κράξιμο σε Τραμπ για την απαίτηση να στείλουν οι σύμμαχοι πολεμικά πλοία στο Ορμούζ – «Η λέξη θράσος είναι λίγη»

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σε δύο χρόνια φυλακή καταδικάστηκε η συνοδηγός του ΙΧ που παρέσυρε και σκότωσε την 21χρονη Έμμα

ΥΓΕΙΑ

Σε απεργιακό κλοιό τα δημόσια νοσοκομεία 18 και 19 Μάρτιου – Τι ζητούν γιατροί και εργαζόμενοι στο ΕΣΥ

