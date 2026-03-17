Εθνική Τράπεζα: Επενδυτική διάθεση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρά την αβεβαιότητα στο διεθνές περιβάλλον

Η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι ελληνικές επιχειρήσεις, σε μια περίοδο που πολλές από αυτές εξετάζουν νέες επενδύσεις. Σύμφωνα με την Έρευνα Συγκυρίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πραγματοποίησε η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, το ενδιαφέρον για επενδύσεις παραμένει αυξημένο, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται η ανάγκη οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό να συνοδεύονται και από επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό.

Με άλλα λόγια, δεν αρκεί μόνο η αύξηση των κεφαλαίων που επενδύονται. Για να έχουν αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις χρειάζεται να επενδύουν και στην εκπαίδευση και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων τους, ώστε να βελτιώνεται η παραγωγικότητα.

Αυξημένο ενδιαφέρον για επενδύσεις

Πριν από την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, το επενδυτικό κλίμα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις εμφάνιζε βελτίωση. Περίπου το ένα τέταρτο των επιχειρήσεων δήλωνε ότι σχεδιάζει να αυξήσει τις επενδύσεις του σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο.

Ο κλάδος των κατασκευών ξεχωρίζει, καθώς το 38% των επιχειρήσεων του κλάδου δηλώνει πρόθεση να ενισχύσει τις επενδύσεις του. Στους υπόλοιπους κλάδους το αντίστοιχο ποσοστό κυμαίνεται μεταξύ 20% και 30%.

Η αυξημένη αυτή κινητικότητα συνδέεται και με τη βελτίωση των προσδοκιών για τη ζήτηση στον κλάδο των κατασκευών. Ο σχετικός δείκτης εμπιστοσύνης αυξήθηκε κατά 21 μονάδες το δεύτερο εξάμηνο του 2025, όταν στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων η αύξηση ήταν μόλις μία μονάδα.

Η υψηλή επενδυτική διάθεση στον συγκεκριμένο κλάδο σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την προσπάθεια ανάκαμψης μετά από μια μακρά περίοδο χαμηλής δραστηριότητας που ακολούθησε την οικονομική κρίση. Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται σημαντική αύξηση της ζήτησης για κατασκευές.

Για την περίοδο 2019-2025, οι επενδύσεις σε κατασκευαστικά έργα αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό 14% σε όρους όγκου, έναντι 8% για τις υπόλοιπες επενδύσεις στην οικονομία. Παρά την αύξηση αυτή, η δραστηριότητα παραμένει χαμηλότερη από τα επίπεδα πριν από την κρίση, αν και η απόκλιση μειώθηκε στο 50% το 2025, από 77% το 2019.

Οι επενδύσεις αυτές έχουν οδηγήσει και σε αυξημένη ζήτηση για τον κλάδο των κατασκευών, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 8%, ενώ για το σύνολο της επιχειρηματικής δραστηριότητας ο ρυθμός είναι περίπου 2%. Παράλληλα, ο όγκος των ανεκτέλεστων έργων αυξάνεται με υψηλό ρυθμό, περίπου 23% ετησίως, γεγονός που δείχνει ότι η ζήτηση παραμένει ισχυρή.

Παρά τη θετική εικόνα, υπάρχουν ακόμη δυσκολίες που επηρεάζουν την υλοποίηση των επενδύσεων. Περισσότερο από το μισό των επιχειρήσεων που σχεδιάζουν επενδύσεις βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο σχεδιασμού, όταν στους άλλους κλάδους το αντίστοιχο ποσοστό είναι μικρότερο από το ένα τρίτο.

Έμφαση στην παραγωγικότητα και στις δεξιότητες

Η έρευνα δείχνει ότι οι επιχειρήσεις δεν επενδύουν μόνο σε εξοπλισμό και υποδομές, αλλά δίνουν όλο και μεγαλύτερη σημασία στο ανθρώπινο δυναμικό.

Περίπου το 56% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δηλώνει ότι βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της παραγωγικότητας μέσω της αναβάθμισης των δεξιοτήτων των εργαζομένων. Αυτό συνδυάζεται με βελτιώσεις στις εσωτερικές διαδικασίες και στην τεχνολογία, ώστε οι νέες δεξιότητες να αξιοποιούνται αποτελεσματικά.

Την ίδια στιγμή, η εύρεση κατάλληλου προσωπικού παραμένει δύσκολη. Το 60% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δηλώνει ότι δυσκολεύεται να καλύψει θέσεις εργασίας το 2025, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το σχεδόν 50% που καταγραφόταν το 2023.

Για τον λόγο αυτό η εκπαίδευση των εργαζομένων αποτελεί πλέον μία από τις βασικές επενδυτικές προτεραιότητες των επιχειρήσεων, αμέσως μετά τις επενδύσεις σε ψηφιακές τεχνολογίες.

Η τάση αυτή είναι ακόμη πιο έντονη στον κλάδο των κατασκευών. Περίπου το ένα τρίτο των επιχειρήσεων του κλάδου σχεδιάζει προγράμματα κατάρτισης προσωπικού, ενώ στους υπόλοιπους κλάδους το αντίστοιχο ποσοστό είναι περίπου ένα πέμπτο.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι σχεδόν οι μισές από τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις που σχεδιάζουν τέτοιες δράσεις προχωρούν για πρώτη φορά σε προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού, γεγονός που δείχνει μια σταδιακή αλλαγή στον τρόπο που αντιμετωπίζεται το ανθρώπινο δυναμικό στο ελληνικό επιχειρείν.

Οι προϋποθέσεις για την επόμενη φάση ανάπτυξης

Η αυξημένη επενδυτική διάθεση των επιχειρήσεων μπορεί να αποτελέσει σημαντική βάση για την επόμενη φάση ανάπτυξης της οικονομίας. Ωστόσο, για να αποδώσουν οι επενδύσεις απαιτούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Αφενός χρειάζεται συστηματική αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να ανταποκριθούν σε πιο σύνθετα έργα και νέες τεχνολογίες.

Αφετέρου απαιτείται ταχύτερη υλοποίηση των επενδύσεων, με μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και καλύτερη τεχνική υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Εφόσον αυτές οι προϋποθέσεις ικανοποιηθούν και η ένταση στη Μέση Ανατολή αποκλιμακωθεί χωρίς να δημιουργηθεί παρατεταμένη αβεβαιότητα, η τρέχουσα επενδυτική κινητοποίηση μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη διάρκεια και να συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της αναπτυξιακής πορείας της ελληνικής οικονομίας.

