09.04.2026 11:10

Στρατηγική Επέκταση της AUSTRIACARD HOLDINGS στη Μέση Ανατολή: Σύμπραξη με MDS SI

09.04.2026 11:10
Η AUSTRIACARD HOLDINGS AG ανακοινώνει τη σύναψη στρατηγικής συμμαχίας με την MDS SI Technology & Security Solutions, εταιρεία του Ομίλου MDS SI, η οποία αναλαμβάνει κομβικό ρόλο Value-Added Reseller και Systems Integrator για την καινοτόμο πλατφόρμα GaiaB™ Appliance στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ).

Η MDS SI, θυγατρική εταιρεία του Ομίλου MIDIS — του κορυφαίου τεχνολογικού ηγέτη στη Μέση Ανατολή, την Ανατολική Ευρώπη και την Αφρική — διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο που ξεπερνά τις 170 θυγατρικές και διαθέτει εδραιωμένη φήμη ως ο πλέον αξιόπιστος στρατηγικός εταίρος κορυφαίων παγκόσμιων τεχνολογικών εταιρειών. Η επιλογή της AUSTRIACARD από την MDS SI TSS επιβεβαιώνει με τον πιο ηχηρό τρόπο την τεχνολογική υπεροχή της πλατφόρμας GaiaB™.

Σε μια εποχή όπου η ψηφιακή κυριαρχία και η προστασία των δεδομένων έχουν αναδειχθεί σε ύψιστες γεωστρατηγικές προτεραιότητες, η συγκεκριμένη συνεργασία αποτελεί ορόσημο. Αξιοποιώντας το ισχυρό επιχειρησιακό αποτύπωμα της MDS, η AUSTRIACARD αποκτά προνομιακή πρόσβαση στα υψηλότερα επίπεδα των αγορών του Δημόσιου Τομέα, των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και των Τηλεπικοινωνιών, οι οποίες παρουσιάζουν εκθετική ζήτηση για ασφαλείς, on-premise Υποδομές Sovereign AI.

Η αμεσότητα και η δυναμική αυτής της συμμαχίας επιβεβαιώνονται ήδη με την υπογραφή του πρώτου σημαντικού συμβολαίου, στα ΗΑΕ. Η εξέλιξη αυτή πιστοποιεί έμπρακτα ότι η πλατφόρμα GaiaB™ ανταποκρίνεται στις πιο αυστηρές διεθνείς απαιτήσεις κυριαρχίας δεδομένων (data sovereignty) και απαραβίαστης επιχειρησιακής ασφάλειας.

Η διοίκηση της AUSTRIACARD HOLDINGS εκτιμά ότι η στρατηγική τοποθέτηση σε αγορές αιχμής, όπως τα ΗΑΕ, δίπλα σε εταίρους του βεληνεκούς του Ομίλου MDS SI, διασφαλίζει την ικανότητα υλοποίησης σύνθετων, μεγάλης κλίμακας έργων. Παράλληλα, δημιουργεί τις βέλτιστες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη σταθερών, επαναλαμβανόμενων εσόδων μέσω της επέκτασης υφιστάμενων υποδομών και της προσθήκης νέων εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η AUSTRIACARD HOLDINGS συνεχίζει να επενδύει συστηματικά σε τεχνολογίες αιχμής, εδραιώνοντας τη θέση της ως ένας από τους πλέον ισχυρούς και αξιόπιστους διεθνείς παρόχους λύσεων που γεφυρώνουν την ψηφιακή ασφάλεια με την επιχειρησιακή υπεροχή.

Διαβάστε επίσης:

Η CrediaBank χτύπησε το καμπανάκι της Συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Η Masdar στηρίζει την πράσινη ανάπτυξη του Πόρου

Profile: Ενσωματώνει την Contemi Solutions ενισχύοντας παρουσία στο Ηνωμένο Βασίλειο και επενδυτικές τεχνολογικές λύσεις

Η Ελλάδα στην αφρόκρεμα της γαστρονομίας – Προκρίθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Μαγειρικής 2026

Ενθουσιασμένος ο Ian McKellen με τον Johnny Depp μετά τη συνεργασία τους στο «Ebenezer: A Christmas Carol» (Video)

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί φέτα μολυσμένη με listeria

Μετρό Θεσσαλονίκης: Ακινητοποιήθηκε ξανά συρμός – 600 μέτρα μέσα στη σήραγγα περπάτησαν οι επιβάτες

Μετρό: Οι καθυστερήσεις στη γραμμή 4 φέρνουν ζήτημα αποζημιώσεων – Με ορίζοντα το… 2034 η ολοκλήρωση των έργων

ΕΟΔΥ: Ξεριζώστε τις πικροδάφνες, είναι τοξικές

Τέμπη: Δικηγόρος συγγενών ζήτησε από τον Τζιτζικώστα έγγραφα για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου από το διάστημα 2016-23

Συγκλονίζει η ιστορία του 15χρονου Χριστόφορου που έδωσε τέλος στη ζωή του μετά από 50 ημέρες διαδικτυακού βασανισμού (Video)

Έξυπνες κάμερες: Σε γράφουν αν σταματήσεις αλλά πατάς τη διάβαση; - Τι γίνεται με το πορτοκαλί

Η δοκιμασία των βουλευτών ΝΔ, οι πιένες Γεωργιάδη, η αιχμή Μαρινάκη, η βιασύνη Τσίπρα, τα ζογκλερικά Πανούση στο ΠΑΣΟΚ, η σχέση Καρυστιανού – Γρατσία,  

ellada-diagwnismos-gastronomias
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα στην αφρόκρεμα της γαστρονομίας – Προκρίθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Μαγειρικής 2026

Ian-McKellen-new
ΣΙΝΕΜΑ

Ενθουσιασμένος ο Ian McKellen με τον Johnny Depp μετά τη συνεργασία τους στο «Ebenezer: A Christmas Carol» (Video)

feta_cheese
ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί φέτα μολυσμένη με listeria

