ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 09:15
08.04.2026 09:05

Profile: Ενσωματώνει την Contemi Solutions ενισχύοντας παρουσία στο Ηνωμένο Βασίλειο και επενδυτικές τεχνολογικές λύσεις

Σε κίνηση ενίσχυσης της θέσης της στη διεθνή αγορά και ειδικότερα στο Ηνωμένο Βασίλειο προχωρά η Profile Software, ολοκληρώνοντας την πλήρη ενσωμάτωση της Contemi Solutions στο χαρτοφυλάκιο των επενδυτικών της λύσεων.

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την εξαγορά του 100% της Contemi στις αρχές Φεβρουαρίου 2026 και εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του ομίλου για ισχυρότερη παρουσία στον τομέα του wealth και investment management, σε μία από τις πιο απαιτητικές αγορές διεθνώς.

Κομβικό ρόλο στη συμφωνία διαδραματίζει η πλατφόρμα WIN της Contemi, μια λύση με μακρά παρουσία στον χρηματοοικονομικό κλάδο του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία εξυπηρετεί μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η συγκεκριμένη τεχνολογία ενσωματώνεται πλέον στην πλατφόρμα AXIA της Profile, δημιουργώντας μια διευρυμένη πρόταση για διαχειριστές επενδύσεων, funds και θεσμικούς φορείς.

Η ενοποιημένη πλατφόρμα ενισχύεται με λειτουργίες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της βρετανικής αγοράς, καλύπτοντας τόσο κανονιστικά όσο και επιχειρησιακά ζητήματα. Παράλληλα, υποστηρίζει εξελίξεις όπως η μετάβαση στο μοντέλο διακανονισμού T+1 και η αυστηρότερη εποπτεία στο πλαίσιο του Consumer Duty, που αλλάζουν τα δεδομένα στον κλάδο.

Η αξιοποίηση cloud-native αρχιτεκτονικής και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης δίνει στη νέα λύση αυξημένη ευελιξία και δυνατότητα ταχύτερης προσαρμογής στις ανάγκες των πελατών, σε ένα περιβάλλον που απαιτεί συνεχείς τεχνολογικές αναβαθμίσεις.

Την ίδια ώρα, διασφαλίζεται η απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας για τους υφιστάμενους πελάτες της Contemi, με τη λύση WIN να υποστηρίζεται πλήρως κατά τη μεταβατική περίοδο.

Η βρετανική αγορά διαχείρισης επενδύσεων χαρακτηρίζεται από αυξημένη πολυπλοκότητα, καθώς οι επιχειρήσεις καλούνται να συμμορφωθούν με αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο και να αναβαθμίσουν ταυτόχρονα τις ψηφιακές υπηρεσίες τους. Σε αυτό το περιβάλλον, η Profile επιδιώκει να τοποθετηθεί ως στρατηγικός συνεργάτης, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις που συνδυάζουν τεχνολογία, κανονιστική συμμόρφωση και επιχειρησιακή αποδοτικότητα.

Όπως επισημαίνεται από τη διοίκηση, η ενσωμάτωση της Contemi ενισχύει σημαντικά την τοπική τεχνογνωσία του ομίλου, ενώ δημιουργεί προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου. Παράλληλα, ενδυναμώνεται η δυνατότητα παροχής λύσεων που ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες ενός ιδιαίτερα ανταγωνιστικού και εξελισσόμενου περιβάλλοντος.

Με τη συγκεκριμένη κίνηση, η Profile επιβεβαιώνει τη στρατηγική της για διεθνή επέκταση, επενδύοντας σε τεχνολογίες αιχμής και αξιοποιώντας συνεργασίες που ενισχύουν το αποτύπωμά της στις αγορές του εξωτερικού.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

