Δυναμική επέκταση της Let’sDrive στην Ελλάδα με αιχμή την τεχνολογία και την εμπειρία πελάτη

Σε τροχιά δυναμικής ανάπτυξης εισέρχεται η Let’s Drive στην ελληνική αγορά, επενδύοντας συστηματικά τόσο στην τεχνολογία όσο και στη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη. Η εταιρεία, που ανήκει στον Όμιλο Γελασάκη, επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού, ενισχύοντας παράλληλα τη θέση της στον κλάδο της ενοικίασης οχημάτων.

Με παρουσία σε 27 σημεία σε όλη τη χώρα, η εταιρεία καλύπτει βασικούς τουριστικούς και αστικούς προορισμούς, αναπτύσσοντας ένα ευρύ δίκτυο εξυπηρέτησης. Στο πλαίσιο της στρατηγικής της, προχωρά σε περαιτέρω επέκταση μέσω του μοντέλου franchise, με στόχο την ενίσχυση της γεωγραφικής της κάλυψης και τη διείσδυση σε νέες αγορές.

Κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη της Let’s Drive διαδραματίζει ο ψηφιακός μετασχηματισμός των υπηρεσιών της. Μέσα από σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις, η εταιρεία απλοποιεί τη διαδικασία ενοικίασης, προσφέροντας ταχύτερη εξυπηρέτηση, μεγαλύτερη ευελιξία και προσωποποιημένες επιλογές για τον χρήστη.

Παράλληλα, υιοθετεί ένα ευέλικτο μοντέλο λειτουργίας που επιτρέπει την άμεση προσαρμογή στις ανάγκες του σύγχρονου ταξιδιώτη, ενισχύοντας τη συνολική εμπειρία μετακίνησης. Ο στόλος της καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών — από αυτοκίνητα πόλης έως SUV, μίνι βαν και VIP οχήματα — ενώ μέσω του εκτεταμένου δικτύου συνεργατών της εξασφαλίζεται άμεση εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα.

Η ανάπτυξη της εταιρείας έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης ζήτησης για αξιόπιστες και ευέλικτες υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων, με τη Let’s Drive να αξιοποιεί την τεχνογνωσία και την παρουσία της σε πολλαπλά σημεία της χώρας.

Όπως σημειώνει η CEO της εταιρείας, Borana Siljanovskι, η Ελλάδα αποτελεί αγορά με ισχυρή δυναμική και στρατηγική σημασία, με την εταιρεία να επενδύει σε λύσεις που καθιστούν την εμπειρία ενοικίασης πιο απλή, γρήγορη και αξιόπιστη.

Από την πλευρά του Ομίλου, ο επικεφαλής Αντώνης Γελασάκης επισημαίνει ότι η ενίσχυση της παρουσίας της Let’s Drive στην Ελλάδα αποτελεί στρατηγική επένδυση, με έμφαση στην καινοτομία, την τεχνολογία και την αναβάθμιση της εμπειρίας πελάτη, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη της ελληνικής τουριστικής και μεταφορικής αγοράς.

ΜΕΤΚΑ: Υπογραφή σύμβασης για την υλοποίηση του εμβληματικού project VORIA στο Μαρούσι

Όμιλος ΑΒΑΞ: Ιστορικά υψηλά το 2025 για τον κατασκευαστικό όμιλο – Άγγιξε το 1 δισ. ο κύκλος εργασιών αυξημένος κατά 47,1%

Ολοκληρώθηκε στη Χίο το πρόγραμμα μαστίχας με έμφαση στη γνώση και την καινοτομία