ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 09:21
Νίκος Θρασυβούλου

21.04.2026 06:50

Podcast – Στέφανος Κυριακίδης: «Σε μια ρήξη πατέρα και γιου, πάντα φταίει ο πατέρας»

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει τη μαύρη κωμωδία του Γιώργου Ηλιόπουλου «Το μαύρο κουτί», σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Κοέν και πρωταγωνιστή τον Στέφανο Κυριακίδη.

Με αυτή την αφορμή, ο σπουδαίος ηθοποιός μίλησε στο topontiki.gr.

Σχετικά με την υπόθεση του έργου, το «Μαύρο κουτί» πραγματεύεται τη σχέση πατέρα και γιου. Ένα θέμα που πάντα παραμένει επίκαιρο και πολύ σημαντικό. Το «Μαύρο κουτί» είναι τελικά σε θέση να εμφανίσει μυστικά που θ’ αναστατώσουν πλήρως τη ζωή του πατέρα και του γιου; Τίποτε δεν πρόκειται να μείνει ανεπηρέαστο· όλες οι σχέσεις θα αναθεωρηθούν, καθώς θα περάσουν μέσα από τη δοκιμασία του χρόνου και από την εναγώνια προσπάθεια για μια τελευταία ανάσα. Ο γιος, χρόνια πλέον αποκομμένος από τον πατέρα του, δραστηριοποιείται στη Νέα Υόρκη, κυνηγώντας την εδραίωση μιας καριέρας. Όμως, τα δεδομένα αλλάζουν όταν αναγκάζεται να επιστρέψει εσπευσμένα στο πατρικό του σπίτι και να βρεθεί αντιμέτωπος με τον πατέρα του. Το συγκρουσιακό τους παρελθόν θα προκαλέσει αναθεώρηση του παρόντος.

Η έντονη και συγχρόνως αινιγματική παρουσία των γυναικείων μορφών του έργου επιδρά καθοριστικά στη ζωή πατέρα και γιου, φέρνοντας άλλοτε ισορροπία κι άλλοτε αλλαγή. Όλοι μαζί τότε, με χιούμορ, ευαισθησία και σαρκαστική διάθεση, θα κληθούν να έρθουν αντιμέτωποι με τον φόβο τους. Μήπως τελικά αυτή η δοκιμασία είναι ένα δώρο και μια αφορμή να κλειστεί ειρήνη μεταξύ τους; Ο πολύπειρος ηθοποιός ανέφερε, σχετικά με το θέμα του έργου, ότι πάντα σε μια ρήξη πατέρα και γιου, ο πατέρας είναι υπεύθυνος και εξήγησε το πώς και το γιατί. Είπε ακόμη ότι ο γονιός πρέπει να δίνει χώρο στα παιδιά του, έτσι ώστε αυτά να μπορούν να αναπτυχθούν, όπως ακριβώς κάνει ένα φυτό όταν βρίσκει πολύ χώρο στη γλάστρα.

Μιλώντας με την ιδιότητα και του γονιού αλλά και του παππού, τόνισε ότι τα παιδιά δεν έχουν «φυλή», είναι παιδιά όλων μας. Κλείνοντας τη συζήτησή μας, τόνισε ότι όποιος δεν αγαπά και δεν φροντίζει τα παιδιά είναι απάνθρωπος και κατέληξε λέγοντας ότι η ανθρωπιά είναι μέτρο και σήμερα, στην εποχή μας, το μέτρο έχει χαθεί.

Πυρκαγιά στο Νότιο Πήλιο: Συνελήφθη άνδρας που έκαιγε κλαδιά

Τζένιφερ Λόπεζ: Μάγεψε στη συναυλία της στη Βουδαπέστη (Video)

Apple: Ποιος είναι ο Τζον Τέρνους, ο διάδοχος του Τιμ Κουκ στο «τιμόνι» του τεχνολογικού κολοσσού

Πληθωρισμός: Ο «αόρατος φόρος» που μπορεί να μας «φάει» έως και έναν μισθό έως το τέλος του έτους

Απρίλιος: Μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του όρχεος – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι νεαροί άνδρες

Ο Ράφα δεν μένει πια εδώ: Προς διαζύγιο Παναθηναϊκός και Μπενίτεθ – Η ήττα από τον Ολυμπιακό αποτέλεσμα ή καταλύτης της ρήξης;

Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

Podcast - Αιμιλία Υψηλάντη: «Η απώλεια της κόρης μου με έκανε να δω τη ζωή αλλιώς»

Διπλωματικό χάος: Δυσπιστία, ανεντιμότητα και μια αόριστη πρόταση του Τραμπ στο Ιράν - Το εσωτερικό ρήγμα στην Τεχεράνη που «θολώνει» το μήνυμα

