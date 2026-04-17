ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 09:14
Βασίλης Κεχαγιάς

17.04.2026 06:50

Podcast – Ιερουσαλήμ, έξω από τα τείχη

podcast-kexagias-site-1

Μπορεί η Ιερουσαλήμ να αποτελεί σημείο παγκόσμιας αναφοράς, λόγω της συνύπαρξης των τριών θρησκειών στο κέντρο της, ωστόσο υπάρχει και μια νέα πόλη έξω από τα τείχη.

Όχι, βέβαια, ότι αυτή δεν είναι διάσπαρτη με θρησκευτικές μνήμες, αλλά όπως και να το κάνουμε δεν είναι μόνον αυτές που την απαρτίζουν. Έξω από το αρχαίο περιτείχισμα υπάρχει το Όρος των Ελαιών με τον κήπο της Γεσθημανής, η αίθουσα του Μυστικού Δείπνου, ακόμη και λόφοι με αναφορά στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, αλλά και χιλιάδες τάφοι Εβραίων, οι οποίοι θέλουν να είναι πρώτοι στη σειρά, κατά την εμφάνιση του Θεού επί της γης. Τώρα, θα είναι Πρώτη ή Δευτέρα παρουσία, αυτό εξαρτάται από την πίστη και την πεποίθηση του καθενός.

Κατά τα άλλα, η εκτός των τειχών Ιερουσαλήμ έχει μια ζωή σαφώς πιο έντονη, αλλά και κτίσματα συνδεδεμένα με την πρόσφατη ιστορία του Ισραήλ. Εκεί η βουλή, η Κνεσέτ, όπου πολλές φορές κρίνονται οι τύχες του κόσμου, αλλά και το μουσείο του Ισραήλ, μοντέρνο κτίσμα, με παλαιότατα και μοναδικά εκθέματα. Παλιά και νέα πόλη βλέπουν τους βίους τους να γεφυρώνονται, με σύμβολο τη γέφυρα του Δαβίδ, έργο -ποιού άλλου;- του Καλατράβα.

pierrakakis_0403_1920-1080_new
mirto_kefalonia
giannis-bezos-new
indonesia new
GIORGOS_MILONAKIS
eurofighter_typhoon_new_123
DEMIRIS-12-NEW
moufteia-komotinis-123
gap rgvillage
lazaridis makarios
pierrakakis_0403_1920-1080_new
mirto_kefalonia
giannis-bezos-new
