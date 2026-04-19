Podcast – Ελένη Πριοβόλου: «Το ανθρώπινο είδος εφεύρε το AI και αυτό στο τέλος θα το εξαφανίσει»

Μόλις κυκλοφόρησε το ολοκαίνουριο ιστορικό μυθιστόρημα της Ελένης Πριοβόλου. Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr. Η συγγραφέας μιλάει για το νέο της βιβλίο, ένα ιστορικό μυθιστόρημα για τη ζωή και το έργο της Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου. Τίτλος του μυθιστορήματος: «Η βίβλος της Ιωβ», εκδ. Καστανιώτη.

Η ηρωίδα, Πολίτισσα, μαχόμενη δασκάλα, δημοτικίστρια, διανοούμενη, φεμινίστρια, μια γυναίκα μπροστά από την εποχή της που αποκαλύπτει πολλά και για τη δική μας. Η Πριοβόλου μας αποκάλυψε ότι την είχε στο μυαλό της ενόσω δεν είχε ακόμα ασχοληθεί πρακτικά με τον Χριστόδουλο Παμπλέκη (1733-1793), τον πρωταγωνιστή του προηγούμενου μυθιστορήματός της «Βαθύ το σκοτάδι πριν την αυγή», για το οποίο τιμήθηκε με το Βραβείο Αφηγηματικού Πεζού Λόγου της Ακαδημίας Αθηνών (Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, 2024). Αναφέρθηκε, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μας, στα θέματα του φεμινισμού που ακόμα και σήμερα είναι μια βαθιά πολιτική πράξη. Άλλωστε, όπως χαρακτηριστικά τόνισε, ο καπιταλισμός προκαλεί κάθε είδους ανισότητες και μία από αυτές είναι προς το γυναικείο φύλο.

Η ίδια η συγγραφέας είναι μια γυναίκα ενεργή και δραστήρια και παρεμβατική, μέλος του Δικτύου κατά της έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών «Η Φωνή της». Μίλησε ακόμα και για θέματα δημοκρατίας και σεβασμού προς τον «άλλο». Στο σημείο αυτό υπογράμμισε ότι η Δημοκρατία στη χώρα μας δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα από τη σύσταση του Νεοελληνικού Κράτους και πάντα την απασχολεί η απάντηση στο ερώτημα: «Τις πταίει;» και γιατί έχουμε χρεοκοπήσει τόσες φορές.

Η Ελένη Πριοβόλου γεννήθηκε στο Αγγελόκαστρο Μεσολογγίου. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και είναι μέλος του Δικτύου κατά της έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών «Η Φωνή της».

Έχει καταθέσει είκοσι πέντε βιβλία για παιδιά και εφήβους, δέκα μυθιστορήματα για μεγάλους, μία νουβέλα και ένα βιβλίο με διηγήματα, ενώ έχει συμμετάσχει και στους συλλογικούς τόμους «Θερινοί έρωτες», «Η φωνή της», «Εκατό και είκοσι φωνές», «Δεν έχουμε οξυγόνο». Έχει τιμηθεί με το Βραβείο Αφηγηματικού Πεζού Λόγου της Ακαδημίας Αθηνών (Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, 2024) για το μυθιστόρημά της «Βαθύ το σκοτάδι πριν την αυγή», με το Βραβείο Αναγνωστών του ΕΚΕΒΙ (2010) για το μυθιστόρημά της «Όπως ήθελα να ζήσω», με το Βραβείο Λογοτεχνικού Βιβλίου για Μεγάλα Παιδιά του περιοδικού «Διαβάζω» (2009) για το βιβλίο της «Το σύνθημα» και με το Κρατικό Βραβείο Εφηβικού-Νεανικού Λογοτεχνικού Βιβλίου για το «Φως σε μαύρο ουρανό», το οποίο επιλέχθηκε επίσης από τη Διεθνή Βιβλιοθήκη του Μονάχου ανάμεσα στα διακόσια καλύτερα βιβλία της κατηγορίας του και αναρτήθηκε στον Τιμητικό Πίνακα της IBBY για το έτος 2022.

