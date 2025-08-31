search
31.08.2025
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

31.08.2025 17:10

Eurobasket: Σαρωτική Εθνική, διέλυσε την Γεωργία (94-53) και έκλεισε θέση για την 16αδα

Η Εθνική Ανδρών… σκόρπισε τη Γεωργία, «αρπάζοντας» το εισιτήριο για τη φάση των «16» του Ευρωμπάσκετ 2025 και βάζοντας πλώρη για την εξασφάλιση της πρώτης θέσης του 3ου ομίλου, που θα την βοηθήσει να αποφύγει τα… μεγαθήρια (Σερβία, Γερμανία, Γαλλία και Τουρκία) μέχρι τα ημιτελικά.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, με προσήλωση στην άμυνα και 14/25 τρίποντα(!), συνέτριψε με 94-53 το σύνολο του Αλεξάντερ Τζίκιτς, για την 3η αγωνιστική, γράφοντας το 3/3 και υποχρεώνοντας τη Γεωργία στη 2η ήττα της.

Επόμενος αντίπαλος της «γαλανόλευκης» η Βοσνία/Ερζεγοβίνη (2/9, 15:00).

Η προσήλωση στην άμυνα για 40 λεπτά ήταν αυτή που έδωσε την απαραίτητη ώθηση στην Ελλάδα από το πρώτο τζάμπολ, με τους Γιάννη Αντετοκούνμπο (27π., 1/1τρ., 8ρ., 4ασ., 2κλ. και μόλις 1 λάθος), Ντίνο Μήτογλου (17π., εκ των οποίων τους 15 στο α’ ημ.) και Τάιλερ Ντόρσεϊ (14π., 4/8τρ.) να ξεδιπλώνουν τις αρετές τους στην επίθεση και τους Λαρεντζάκη, Τολιόπουλο και Κατσίβελη να προσθέτουν και αυτοί τις… πινελιές τους από τα 6,75, όπου η Εθνική μέτρησε 14/25 τρίποντα!

Το έργο, μάλιστα, του «Greek Freak» έγινε ακόμη πιο εύκολο από τη στιγμή που ο Γκόγκα Μπιτάτζε (Ορλάντο Μάτζικ) δεν αγωνίστηκε, αφήνοντας μόνο του τον Σάντρο Μαμουκελασβίλι (Τορόντο Ράπτορς) στην αναχαίτιση του Έλληνα ΝΒΑερ, καθώς ο Τόκο Σενγκέλια έμεινε στο παρκέ για μόλις 4 λεπτά και ο Γκιόργκι Σερμαντίνι δεν είχε το κορμί και την… ηλικία για να τον κοντράρει…

Από τη Γεωργία των μόλις 4/22 τρίποντων και των 17 λαθών πάλεψε ο Σάντρο Μαμουκελασβίλι με 14 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 13-22, 29-46, 41-69, 53-94

ΓΕΩΡΓΙΑ (Αλεξάντερ Τζίκιτς): Αντρονικασβίλι, Μαμουκελασβίλι 14 (1), Τζιντζαράτζε 2, Μπουργιανάτζε 2, Σερμαντίνι 11, Σανάτζε 11 (2), Κορσάντια 8, Πεβάτζε, Σενγκέλια 2, Μπάλντουιν 3, Οτσχικίτζε.

ΕΛΛΑΔΑ (Βασίλης Σπανούλης): Ντόρσεϊ 14 (4), Λαρεντζάκης 5 (1), Τολιόπουλος 6 (2), Σλούκας 4, Καλαϊτζάκης 4, Παπανικολάου 5 (1), Κατσίβελης 6 (2), Σαμοντούροβ 4, Γ. Αντετοκούνμπο 27 (1), Κ. Αντετοκούνμπο, Θ. Αντετοκούνμπο 2, Μήτογλου 17 (3).

