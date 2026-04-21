ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 01:48
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

21.04.2026 00:36

Apple: Αλλαγή σκυτάλης μετά από 15 χρόνια – Ο Τιμ Κουκ παραδίδει τα ηνία στον Τζον Τέρνους

21.04.2026 00:36
Μια νέα εποχή ξεκινά για την Apple, καθώς ο Τιμ Κουκ αποχωρεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου ύστερα από 15 χρόνια, με τον Τζον Τέρνους να αναλαμβάνει την ηγεσία του τεχνολογικού κολοσσού. Η αλλαγή τίθεται σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου, όπως γνωστοποίησε η εταιρεία.

Ο Τέρνους, που μέχρι σήμερα κατέχει τη θέση του ανώτερου αντιπροέδρου hardware engineering, αναλαμβάνει καθήκοντα CEO και ταυτόχρονα εισέρχεται στο διοικητικό συμβούλιο. Ο Κουκ, από την πλευρά του, μετακινείται στη θέση του εκτελεστικού προέδρου του συμβουλίου από την ίδια ημερομηνία. Πρόκειται για την πρώτη αλλαγή ηγεσίας από το 2011, όταν ο Κουκ είχε διαδεχθεί τον Στιβ Τζομπς λίγο πριν από τον θάνατο του συνιδρυτή της εταιρείας.

Παράλληλα, ο μη εκτελεστικός πρόεδρος Άρθουρ Λέβινσον αναλαμβάνει ρόλο επικεφαλής ανεξάρτητου διευθυντή. Η εταιρεία διευκρίνισε ότι «ο Κουκ θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του ως CEO μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, συνεργαζόμενος στενά με τον Τέρνους, ώστε να διασφαλιστεί μια ομαλή μετάβαση στην ηγεσία της εταιρείας».

Νέα εποχή με ισχυρή παρακαταθήκη

Αναφερόμενος στη θητεία του, ο Κουκ έκανε λόγο για την κορυφαία στιγμή της επαγγελματικής του διαδρομής, επισημαίνοντας πως «ήταν το μεγαλύτερο προνόμιο της ζωής μου να είμαι CEO της Apple και να μου έχει δοθεί η εμπιστοσύνη να ηγηθώ μιας τόσο εξαιρετικής εταιρείας».

«Αγαπώ την Apple με όλη μου την ύπαρξη και είμαι βαθιά ευγνώμων για την ευκαιρία να συνεργαστώ με μια ομάδα τόσο ευφυών, καινοτόμων, δημιουργικών και βαθιά αφοσιωμένων ανθρώπων, οι οποίοι παρέμειναν σταθεροί στη δέσμευσή τους να εμπλουτίζουν τη ζωή των πελατών μας και να δημιουργούν τα καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες στον κόσμο» συμπλήρωσε.

Κατά την περίοδο ηγεσίας του, η αξία της Apple εκτοξεύθηκε, καταγράφοντας αύξηση περίπου 24 φορές, με την κεφαλαιοποίηση να φτάνει τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια στο κλείσιμο της Δευτέρας. Η πορεία αυτή αποτυπώνει την ισχυροποίηση της θέσης της εταιρείας διεθνώς, αλλά και τη διεύρυνση του οικοσυστήματος προϊόντων και υπηρεσιών της.

Η επικείμενη αλλαγή στην κορυφή θεωρείται καθοριστική για το επόμενο στάδιο ανάπτυξης της Apple, καθώς ο όμιλος επενδύει σε νέες τεχνολογίες και ενισχύει τη δραστηριότητά του σε καίριους τομείς της ψηφιακής οικονομίας.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Apple: Αλλαγή σκυτάλης μετά από 15 χρόνια – Ο Τιμ Κουκ παραδίδει τα ηνία στον Τζον Τέρνους

ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 01:24
ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτήθηκε η υπουργός Εργασίας του Τραμπ – Η σύντομη θητεία που σημαδεύτηκε από καταγγελίες για τη συμπεριφορά της

ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΟΗΕ διαψεύδει αλλαγή στάσης για το Κυπριακό μετά από φωτογραφία συνάντησης ΝτιΚάρλο με Τουρκοκύπριο ηγέτη

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Apple: Αλλαγή σκυτάλης μετά από 15 χρόνια – Ο Τιμ Κουκ παραδίδει τα ηνία στον Τζον Τέρνους

1 / 3