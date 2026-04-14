Πόσοι «κρυφοκοιτάζουν» την οθόνη του κινητού σου σε δημόσιους χώρους; Τι δείχνει νέα έρευνα

Νέα έρευνα της Samsung δείχνει ότι οι δημόσιοι χώροι στην Ευρώπη έχουν μετατραπεί σε «κοινές οθόνες»: το 56% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι έχει κοιτάξει κατά λάθος την οθόνη κινητού ενός αγνώστου, με τις δημόσιες συγκοινωνίες να αναφέρονται ως το πιθανότερο μέρος όπου θα προσέξει κανείς την οθόνη κάποιου άλλου (57%).

Σχεδόν ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους (24%) παραδέχεται ότι έχει κοιτάξει το κινητό κάποιου άλλου από περιέργεια, γεγονός που αποκαλύπτει μια «ροή» ιδιωτικού περιεχομένου, από προσωπικές φωτογραφίες έως τραπεζικά στοιχεία.

Η Samsung Electronics πραγματοποίησε από τις 20 μέχρι και τις 26 Μαρτίου 2026 έρευνα σε 11.000 Ευρωπαίους, στο πλαίσιο της παρουσίασης του GalaxyS26 Ultra, το οποίο εισάγει ενσωματωμένη Privacy Display. Αυτή η νέα τεχνολογία, βασισμένη στο hardware, καθιστά το περιεχόμενο της οθόνης ορατό μόνο όταν το βλέπει κανείς από μπροστά, προστατεύοντας την ιδιωτικότητα από πλάγιες γωνίες, χωρίς να υποβαθμίζει την εμπειρία θέασης.

photo Samsung

Η μελέτη αποκαλύπτει, επίσης, ένα χάσμα ανάμεσα στην αντίληψη της ιδιωτικότητας και την πραγματικότητα: ενώ το 48% θεωρεί ότι η δική του χρήση κινητού παραμένει ιδιωτική σε πολυσύχναστους χώρους, το 52% βρίσκει εύκολο να δει την οθόνη κάποιου άλλου σε δημόσιο χώρο. Παρότι πάνω από το ένα τέταρτο των συμμετεχόντων αγνοεί την οθόνη του κινητού των γύρω του (28%) ή αποστρέφει αμέσως το βλέμμα (27%), ένα 7% παραδέχεται ότι συνεχίζει να κοιτάζει διακριτικά.

Το 38% των συμμετεχόντων συμφωνεί, επίσης, ότι έχει αποφύγει ή καθυστερήσει να κάνει κάτι στο κινητό του σε δημόσιο χώρο, επειδή κάποιος θα μπορούσε να δει την οθόνη του, γεγονός που υπογραμμίζει ξεκάθαρα την ανάγκη για μεγαλύτερο έλεγχο από τον χρήστη σχετικά με την ορατότητα του ψηφιακού του περιεχομένου.

Από μηνύματα μέχρι χρήματα: Tι διακυβεύεται

Σχεδόν οι μισοί των συμμετεχόντων στην έρευνα (49%) έχουν νιώσει ότι κάποιος κοιτάζει την οθόνη του κινητού τους σε δημόσιο χώρο. Μόλις το 21% συμφωνεί ότι η χρήση smartphone σε δημόσιο χώρο είναι μια ιδιωτική δραστηριότητα. Οι καταναλωτές μπορεί να γνωρίζουν ήδη αυτόν τον κίνδυνο, όμως τα νέα ευρήματα δείχνουν ότι οι πληροφορίες που γίνονται ορατές είναι συχνά απρόσμενα προσωπικές.

Το 1/3 (33%) των Ευρωπαίων συμμετεχόντων στην έρευνα δηλώνει ότι έχει δει προσωπικό περιεχόμενο στην οθόνη ενός αγνώστου σε δημόσιο χώρο, ενώ 27% συμφωνεί ότι έχει δει κάτι που ένιωσε πως δεν θα έπρεπε να έχει δει.

Το περιεχόμενο που εμφανίζεται συχνότερα περιλαμβάνει:

Προσωπικές φωτογραφίες/ συλλογή κάμερας – 38%

Πρόσωπο ή φωνή κάποιου σε βιντεοκλήση – 33%

Προσωπικά μηνύματα (π.χ. από σύντροφο/ σύζυγο) – 29%

Ειδοποιήσεις/ προφίλ στα social media – 27%

Online αγορές – 17%

Ειδοποιήσεις/προφίλ σε εφαρμογές γνωριμιών – 12%

Υπόλοιπο τραπεζικού λογαριασμού ή στοιχεία λογαριασμού – 11%

Αυτά τα περιστατικά είναι συνήθως ακούσια και συμβαίνουν σε καθημερινές συνθήκες. Αυτό είναι που δημιουργεί ένα «τυχαίο κοινό»: άνθρωποι που βλέπουν τι υπάρχει στην οθόνη κάποιου άλλου απλώς επειδή βρίσκεται στο οπτικό τους πεδίο, τη στιγμή που δεν έχουν πολλά να κάνουν πέρα από το να ρίξουν μια ματιά τριγύρω. Το 57% αναφέρει τις δημόσιες συγκοινωνίες ως το πιθανότερο μέρος όπου θα προσέξει την οθόνη κάποιου άλλου, ενώ ακολουθούν με 35% η αναμονή σε ουρά (π.χ. στο σούπερ μάρκετ, σε καταστήματα) και με 13% ένας χώρος όπως μπαρ, εστιατόριο ή καφέ.

