Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί το νέο μοντέλο της Anthropic έχει θέσει σε «κόκκινο συναγερμό» το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Το νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic, το «Claude Mythos Preview», έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των αμερικανικών χρηματοοικονομικών αρχών, αφού η εταιρεία περιόρισε την πρόσβαση σε μια μικρή ομάδα εταιρειών.

Το μοντέλο παρουσιάστηκε μέσω του προγράμματος «Project Glasswing» της Anthropic, το οποίο επικεντρώνεται σε αμυντικές δραστηριότητες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Στη συνέχεια, αμερικανοί αξιωματούχοι πραγματοποίησαν συναντήσεις με τράπεζες και ηγέτες του τεχνολογικού κλάδου, προκειμένου να εξετάσουν τους πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με τα προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Γιατί οι τράπεζες

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ και ο πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ συναντήθηκαν με στελέχη μεγάλων τραπεζών στην Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα για να συζητήσουν τις απειλές που συνδέονται με προηγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Η συνάντηση επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες πρέπει να προετοιμαστούν για συστήματα ικανά να ανιχνεύουν αδυναμίες λογισμικού με μεγάλη ταχύτητα.

Ο Κέβιν Χάσετ, διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου, δήλωσε αργότερα ότι ο Μπέσεντ και ο Πάουελ εξέτασαν τους κινδύνους στον κυβερνοχώρο με τους επικεφαλής των τραπεζών, ώστε να κατανοήσουν το ζήτημα με σαφήνεια. Η συνεδρίαση έδειξε ότι οι χρηματοπιστωτικές αρχές αντιμετωπίζουν τις απειλές στον κυβερνοχώρο που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη ως επείγον ζήτημα.

Η ανησυχία επικεντρώνεται στην έντονη εξάρτηση του τραπεζικού συστήματος από λογισμικό, ψηφιακά αρχεία και δικτυακές λειτουργίες. Οποιαδήποτε αδυναμία σε αυτά τα συστήματα μπορεί να δημιουργήσει λειτουργικά προβλήματα, διακοπές υπηρεσιών ή κινδύνους για τους λογαριασμούς των πελατών, εάν οι επιτιθέμενοι αποκτήσουν πλεονέκτημα.

Μοντέλο περιορισμένης πρόσβασης

Η Anthropic κυκλοφόρησε το Claude Mythos Preview στις 7 Απριλίου ως περιορισμένη έκδοση, αντί να προχωρήσει σε ευρεία διάθεση στο κοινό. Η εταιρεία ανέφερε ότι προέβη σε αυτή την επιλογή επειδή το μοντέλο διαθέτει προηγμένες κυβερνοδυνατότητες και απαιτεί αυστηρότερους ελέγχους.

Σύμφωνα με την Anthropic, το Mythos Preview έχει ήδη εντοπίσει πολλές σοβαρές ευπάθειες, συμπεριλαμβανομένων ελαττωμάτων που επηρεάζουν τα κύρια λειτουργικά συστήματα και τους περιηγητές ιστού. Η εταιρεία ανέφερε ότι το μοντέλο έχει σχεδιαστεί για να βοηθά αξιόπιστους συνεργάτες να εντοπίζουν κενά ασφαλείας πριν τα εκμεταλλευτούν χάκερς ή άλλοι κακόβουλοι δρώντες.

Η Anthropic ανέφερε επίσης ότι είχε συνεχιζόμενες συζητήσεις με την κυβέρνηση των ΗΠΑ πριν από την κυκλοφορία. Η εταιρεία περιέγραψε τις «επιθετικές και αμυντικές κυβερνο-ικανότητες» του μοντέλου ως λόγο για την περιορισμένη κυκλοφορία. Οι «επιθετικές και αμυντικές κυβερνο-ικανότητες» αποτέλεσαν κεντρικό μέρος της αξιολόγησης της κυβέρνησης πριν και μετά την κυκλοφορία.

Μεγάλη ανησυχία

Ήδη ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και ο Μπέσεντ ρώτησαν σημαντικά στελέχη του τεχνολογικού κλάδου σχετικά με την ασφάλεια των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες πρέπει να ανταποκρίνονται στις κυβερνοεπιθέσεις. Μεταξύ των συμμετεχόντων που αναφέρθηκαν περιλαμβάνονταν ηγετικά στελέχη από τις Anthropic, Alphabet, OpenAI, Microsoft, Palo Alto Networks και CrowdStrike.

Η Anthropic δήλωσε ότι το Project Glasswing περιλαμβάνει συνεργάτες για την κυκλοφορία, όπως οι Amazon Web Services, Apple, Cisco, CrowdStrike, Google, JPMorganChase, Microsoft, Nvidia και Palo Alto Networks. Η εταιρεία ανέφερε επίσης ότι πρόσβαση έλαβαν περισσότερες από 40 επιπλέον ομάδες που αναπτύσσουν ή υποστηρίζουν κρίσιμη υποδομή λογισμικού.

Η περιορισμένη κυκλοφορία του μοντέλου δείχνει ότι τόσο οι δημόσιοι λειτουργοί όσο και οι ιδιωτικές εταιρείες προχωρούν με προσοχή, καθώς όλο και πιο ισχυρά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης εισέρχονται στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Όσον αφορά τις τράπεζες, η προσοχή παραμένει στραμμένη στην προστασία των βασικών πλατφορμών, στη δοκιμή των αμυντικών μηχανισμών και στην προετοιμασία για ταχύτερες και πιο ισχυρές ψηφιακές απειλές.

Διαβάστε επίσης:

Πανικός σε λούνα παρκ στο Μεξικό: Γυναίκα που επέβαινε σε παιχνίδι κρεμάστηκε στο κενό και έπεσε στο έδαφος (Video)

Ρωσία: Μπορεί να παράσχουμε φυσικό αέριο στην Ευρώπη,… αν μας περισσεύει

Wall Street Journal: Άθικτο πάνω από το 60% του στόλου των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ