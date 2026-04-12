search
ΚΥΡΙΑΚΗ 12.04.2026 21:51
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

12.04.2026 19:27

Wall Street Journal: Άθικτο πάνω από το 60% του στόλου των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ

12.04.2026 19:27
Περισσότερο από το 60% του στόλου σκαφών επιφανείας των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) που περιπολούν τα Στενά του Ορμούζ παραμένει σε υπηρεσία και είναι άθικτο μετά από έξι εβδομάδες πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, αναφέρει σημερινό (12/04) δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε νωρίτερα ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα προχωρήσει σε ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ μετά το άδοξο τέλος στις αποτυχημένες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν τα στοιχεία της Wall Street Journal, οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν ακόμα έναν σχετικά μεγάλο επιχειρησιακό στολίσκο σκαφών επιφανείας μικρού σχετικά εκτοπίσματος που φυλάνε και προστατεύουν τα Στενά του Ορμούζ.

Προφανώς δεν είναι συγκρίσιμα με συμβατικά πολεμικά πλοία που είχε το πολεμικό ναυτικό του Ιράν και τα οποία έχουν καταστραφεί από τις αμερικανικές και ισραηλινές επιδρομές.

Επίσης, τα μικρά αυτά σκάφη αποθηκεύονται σε υπόγεια καταφύγια και είναι δύσκολο να εντοπιστούν από τα ραντάρ των Αμερικανών λόγω του μεγέθους τους.

Ωστόσο, ο σημαντικός αριθμός τους επιτρέπει στους Φρουρούς της Επανάστασης να αναπτύσσουν ικανή ναυτική δύναμη για να ελέγχουν προς το παρόν τα Στενά του Ορμούζ και αν χρειαστεί να συνεχίσουν τη ναρκοθέτηση σε τμήματα της περιοχής.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Artemis II: Αποθεώθηκαν οι αστροναύτες μετά το ιστορικό ταξίδι στη Σελήνη – «Είναι ξεχωριστό να είσαι άνθρωπος»

ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Ρεκόρ συμμετοχής στις εκλογές – Ανατροπή της κυριαρχίας Όρμπαν «δείχνουν» οι δημοσκοπήσεις, αισιοδοξία στο στρατόπεδο Μαγιάρ

LIFESTYLE

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά την απώλεια του πατέρα του: Καλώ τα παιδιά να μιλούν περισσότερο με τους γονείς τους

ΚΟΣΜΟΣ

Επιθεώρηση Νετανιάχου στον νότιο Λίβανο με αλεξίσφαιρο και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας – «Η απειλή εισβολής έχει αποτραπεί» (Video)

ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνεχίζεται το πογκρόμ κατά των αντιπάλων του Ερντογάν – Συνελήφθη ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης για την Άγκυρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
LIFESTYLE

Παντούση-Παπαζήσης: Όλη η Φιλαρμονική της Κέρκυρας κάτω από το παράθυρό τους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Τo κιτς στην περίπτωση της εξοχικής κατοικίας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ειρηνικός Ωκεανός: Επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «δρόμο από κίτρινα τούβλα», αλλά δεν ήταν αυτό που πίστευαν…

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μητσοτάκης: Η πασχαλινή φωτογραφία με τη Μαρέβα και οι ευχές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 12.04.2026 21:50
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Artemis II: Αποθεώθηκαν οι αστροναύτες μετά το ιστορικό ταξίδι στη Σελήνη – «Είναι ξεχωριστό να είσαι άνθρωπος»

ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Ρεκόρ συμμετοχής στις εκλογές – Ανατροπή της κυριαρχίας Όρμπαν «δείχνουν» οι δημοσκοπήσεις, αισιοδοξία στο στρατόπεδο Μαγιάρ

LIFESTYLE

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά την απώλεια του πατέρα του: Καλώ τα παιδιά να μιλούν περισσότερο με τους γονείς τους

1 / 3