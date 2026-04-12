Wall Street Journal: Άθικτο πάνω από το 60% του στόλου των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ

Περισσότερο από το 60% του στόλου σκαφών επιφανείας των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) που περιπολούν τα Στενά του Ορμούζ παραμένει σε υπηρεσία και είναι άθικτο μετά από έξι εβδομάδες πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, αναφέρει σημερινό (12/04) δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε νωρίτερα ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα προχωρήσει σε ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ μετά το άδοξο τέλος στις αποτυχημένες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν τα στοιχεία της Wall Street Journal, οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν ακόμα έναν σχετικά μεγάλο επιχειρησιακό στολίσκο σκαφών επιφανείας μικρού σχετικά εκτοπίσματος που φυλάνε και προστατεύουν τα Στενά του Ορμούζ.

Προφανώς δεν είναι συγκρίσιμα με συμβατικά πολεμικά πλοία που είχε το πολεμικό ναυτικό του Ιράν και τα οποία έχουν καταστραφεί από τις αμερικανικές και ισραηλινές επιδρομές.

Επίσης, τα μικρά αυτά σκάφη αποθηκεύονται σε υπόγεια καταφύγια και είναι δύσκολο να εντοπιστούν από τα ραντάρ των Αμερικανών λόγω του μεγέθους τους.

Ωστόσο, ο σημαντικός αριθμός τους επιτρέπει στους Φρουρούς της Επανάστασης να αναπτύσσουν ικανή ναυτική δύναμη για να ελέγχουν προς το παρόν τα Στενά του Ορμούζ και αν χρειαστεί να συνεχίσουν τη ναρκοθέτηση σε τμήματα της περιοχής.

Μαϊάμι: Ξενοδοχείο 23 ορόφων «κατέρρευσε» μέσα 20 δευτερόλεπτα – Βίντεο με την εντυπωσιακή κατεδάφιση

Στενό του Ορμούζ: Ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό – Αμερικανικό αντιτορπιλικό, σημειώσατε… «1» (Video)

Τραμπ: «Δεν θα μας πάρει πολύ να ανοίξουμε το Ορμούζ – Μπορούμε να ισοπεδώσουμε το Ιράν σε μία ημέρα» – Απειλές και στην Κίνα