search
ΚΥΡΙΑΚΗ 12.04.2026 21:48
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.04.2026 19:17

Μαϊάμι: Ξενοδοχείο 23 ορόφων «κατέρρευσε» μέσα 20 δευτερόλεπτα – Βίντεο με την εντυπωσιακή κατεδάφιση

12.04.2026 19:17
xenodoxeio maiami ekrixi – new

Μια θεαματική κατεδάφιση έγινε σήμερα στο Μαϊάμι, καθώς ένα από τα πιο γνωστά ξενοδοχεία γκρεμίστηκε με ελεγχόμενη έκρηξη, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα φιλόδοξο έργο στην περιοχή.

Το 23 ορόφων κτίριο, που λειτουργούσε για περίπου 25 χρόνια στο νησί Brickell Key, κατέρρευσε σε λιγότερο από 20 δευτερόλεπτα, μετά από ελεγχόμενη έκρηξη που πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατεδάφιση με τη μέθοδο της τοποθέτησης εκρηκτικών που έχει γίνει στην πόλη για περισσότερο από μία δεκαετία.

Κόσμος που είχε συγκεντρωθεί σε ασφαλή απόσταση παρακολούθησε το εντυπωσιακό θέαμα, καταγράφοντας τη στιγμή με τα κινητά τους τηλέφωνα, καθώς το κτίριο κατέρρεε διαδοχικά μετά από μια σειρά εκρήξεων. Σύννεφα σκόνης κάλυψαν την περιοχή, ενώ αρκετοί φορούσαν μάσκες κατά την αποχώρησή τους.

Για λόγους ασφαλείας, οι κάτοικοι σε ακτίνα περίπου 250 μέτρων είχαν κληθεί να παραμείνουν στα σπίτια τους, με κλειστά παράθυρα και πόρτες, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Η κατεδάφιση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο σχεδίου ανάπλασης της περιοχής. Στη θέση του παλιού ξενοδοχείου θα κατασκευαστεί ένα νέο, υπερπολυτελές συγκρότημα με δύο πύργους, που θα περιλαμβάνει κατοικίες και ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030.

Η επιχείρηση αποτέλεσε αποτέλεσμα πολυετούς σχεδιασμού και συντονισμού μεταξύ ειδικών συνεργείων και των τοπικών αρχών, με τη μέθοδο της ελεγχόμενης έκρηξης να επιλέγεται ως η πιο ασφαλής και αποτελεσματική λύση για την ταχεία υλοποίηση του έργου.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
orban_magyar
ΚΟΣΜΟΣ

mirtsea loutseskou – new
LIFESTYLE

netanyahu-lebanon
ΚΟΣΜΟΣ

tourkia diadiloseis – new
ΚΟΣΜΟΣ

artificial-intelligence-new
ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
padousi new
LIFESTYLE

moufteia-komotinis-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

country house
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

vythos-petroma
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

mitsotakis+mareva_pasxa
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 12.04.2026 21:38
orban_magyar
ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Ρεκόρ συμμετοχής στις εκλογές – Ανατροπή της κυριαρχίας Όρμπαν «δείχνουν» οι δημοσκοπήσεις, αισιοδοξία στο στρατόπεδο Μαγιάρ

mirtsea loutseskou – new
LIFESTYLE

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά την απώλεια του πατέρα του: Καλώ τα παιδιά να μιλούν περισσότερο με τους γονείς τους

netanyahu-lebanon
ΚΟΣΜΟΣ

Επιθεώρηση Νετανιάχου στον νότιο Λίβανο με αλεξίσφαιρο και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας – «Η απειλή εισβολής έχει αποτραπεί» (Video)

1 / 3