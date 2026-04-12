Μαϊάμι: Ξενοδοχείο 23 ορόφων «κατέρρευσε» μέσα 20 δευτερόλεπτα – Βίντεο με την εντυπωσιακή κατεδάφιση

Μια θεαματική κατεδάφιση έγινε σήμερα στο Μαϊάμι, καθώς ένα από τα πιο γνωστά ξενοδοχεία γκρεμίστηκε με ελεγχόμενη έκρηξη, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα φιλόδοξο έργο στην περιοχή.
Το 23 ορόφων κτίριο, που λειτουργούσε για περίπου 25 χρόνια στο νησί Brickell Key, κατέρρευσε σε λιγότερο από 20 δευτερόλεπτα, μετά από ελεγχόμενη έκρηξη που πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατεδάφιση με τη μέθοδο της τοποθέτησης εκρηκτικών που έχει γίνει στην πόλη για περισσότερο από μία δεκαετία.
Κόσμος που είχε συγκεντρωθεί σε ασφαλή απόσταση παρακολούθησε το εντυπωσιακό θέαμα, καταγράφοντας τη στιγμή με τα κινητά τους τηλέφωνα, καθώς το κτίριο κατέρρεε διαδοχικά μετά από μια σειρά εκρήξεων. Σύννεφα σκόνης κάλυψαν την περιοχή, ενώ αρκετοί φορούσαν μάσκες κατά την αποχώρησή τους.
Για λόγους ασφαλείας, οι κάτοικοι σε ακτίνα περίπου 250 μέτρων είχαν κληθεί να παραμείνουν στα σπίτια τους, με κλειστά παράθυρα και πόρτες, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.
Η κατεδάφιση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο σχεδίου ανάπλασης της περιοχής. Στη θέση του παλιού ξενοδοχείου θα κατασκευαστεί ένα νέο, υπερπολυτελές συγκρότημα με δύο πύργους, που θα περιλαμβάνει κατοικίες και ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030.
Η επιχείρηση αποτέλεσε αποτέλεσμα πολυετούς σχεδιασμού και συντονισμού μεταξύ ειδικών συνεργείων και των τοπικών αρχών, με τη μέθοδο της ελεγχόμενης έκρηξης να επιλέγεται ως η πιο ασφαλής και αποτελεσματική λύση για την ταχεία υλοποίηση του έργου.
