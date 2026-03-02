Χαλάνδρι: Ελεγχόμενη έκρηξη στο προξενείο της Ρωσίας

Ελεγχόμενη έκρηξη πραγματοποίησε τη Δευτέρα (2/3) κλιμάκιο των ΤΕΕΜ έξω από το προξενείο της Ρωσίας στο Χαλάνδρι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έξω από το Προξενείο της Ρωσίας στο Χαλάνδρι εντοπίστηκαν δύο σακούλες που θεωρήθηκαν ύποπτες.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις των ΤΕΕΜ και έγινε ελεγχόμενη έκρηξη στις δύο τσάντες οι οποίες όπως αποδείχθηκε περιείχαν μπέργκερ.

