ΔΕΥΤΕΡΑ 02.03.2026 17:26
02.03.2026 15:18

Χαλάνδρι: Ελεγχόμενη έκρηξη στο προξενείο της Ρωσίας

02.03.2026 15:18
astynomia vomva

Ελεγχόμενη έκρηξη πραγματοποίησε τη Δευτέρα (2/3) κλιμάκιο των ΤΕΕΜ έξω από το προξενείο της Ρωσίας στο Χαλάνδρι. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έξω από το Προξενείο της Ρωσίας στο Χαλάνδρι εντοπίστηκαν δύο σακούλες που θεωρήθηκαν ύποπτες. 

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις των ΤΕΕΜ και έγινε ελεγχόμενη έκρηξη στις δύο τσάντες οι οποίες όπως αποδείχθηκε περιείχαν μπέργκερ.

Δεν ήταν έγκυος η 31χρονη στον Κολωνό – Ήταν κακοποιημένη και είχε κίρρωση του ήπατος

Ρόδος: Εντοπισμός 58 μεταναστών, ανάμεσά τους 34 γυναικόπαιδα – Δύο συλλήψεις

Νεκρός άνδρας στη μαρίνα Σύρου – Βρέθηκε στη θάλασσα

