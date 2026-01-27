Xαλάνδρι: Αδελφός επιτέθηκε στην αδελφή του και την τραυμάτισε στα μάτια

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 49χρονη μετά από επίθεση που δέχθηκε από τον αδελφό της στο διαμέρισμα όπου ζουν στο Χαλάνδρι.
Η 49χρονη που διαμένει στο ίδιο διαμέρισμα με τον 55χρονο αδελφό της και την 84χρονη μητέρα τους που υποφέρει από άνοια.
Κάτω από άγνωστες συνθήκες ο 55χρονος επιτέθηκε στην 49χρονη και την τραυμάτισε στα μάτια, πιθανότατα με τα χέρια του.
Η 49χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς ενώ ο αδελφός της συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Γραφείο Eνδοοικογενειακής βίας Αγίας Παρασκευής.
