Xαλάνδρι: Αδελφός επιτέθηκε στην αδελφή του και την τραυμάτισε στα μάτια

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 49χρονη μετά από επίθεση που δέχθηκε από τον αδελφό της στο διαμέρισμα όπου ζουν στο Χαλάνδρι.

Η 49χρονη που διαμένει στο ίδιο διαμέρισμα με τον 55χρονο αδελφό της και την 84χρονη μητέρα τους που υποφέρει από άνοια.

Κάτω από άγνωστες συνθήκες ο 55χρονος επιτέθηκε στην 49χρονη και την τραυμάτισε στα μάτια, πιθανότατα με τα χέρια του.

Η 49χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς ενώ ο αδελφός της συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Γραφείο Eνδοοικογενειακής βίας Αγίας Παρασκευής.

