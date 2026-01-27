search
27.01.2026
27.01.2026

Xαλάνδρι: Αδελφός επιτέθηκε στην αδελφή του και την τραυμάτισε στα μάτια

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 49χρονη μετά από επίθεση που δέχθηκε από τον αδελφό της στο διαμέρισμα όπου ζουν στο Χαλάνδρι.

Η 49χρονη που διαμένει στο ίδιο διαμέρισμα με τον 55χρονο αδελφό της και την 84χρονη μητέρα τους που υποφέρει από άνοια.

Κάτω από άγνωστες συνθήκες ο 55χρονος επιτέθηκε στην 49χρονη και την τραυμάτισε στα μάτια, πιθανότατα με τα χέρια του.

Η 49χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς ενώ ο αδελφός της συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Γραφείο Eνδοοικογενειακής βίας Αγίας Παρασκευής.

ouggarezos-fidias-new
LIFESTYLE

Ουγγαρέζος κατά Φειδία Παναγιώτου: «Να επιληφθεί το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο για τον εκπρόσωπό του και να γίνει ρεζίλι η Κύπρος που τον έστειλε» (Video)

OpelFronteraHybrid
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Opel Frontera συνέβαλε στην αύξηση των πωλήσεων της γερμανικής εταιρείας στην Ελλάδα (photos)

EYDAP_NEW
ADVERTORIAL

ΕΥΔΑΠ: Πλατφόρμα Ανοικτών Δεδομένων για το νερό μέσω του EYDAP Open Data Hub

pavlos-marinakis-4-1-26
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παύλος Μαρινάκης: Μονόδρομος η αυτοδυναμία – Να πει το ΠΑΣΟΚ ποιες θεωρεί προοδευτικές δυνάμεις (Audio)

thumbnail_PRESS-RELEASE-1147×604
ADVERTORIAL

Nova: Συναρπαστικό θέαμα με όλη τη Stoiximan Super League και ΑΕΚ – Ολυμπιακός, Τότεναμ -Μάντσεστερ Σίτι, Αϊντχόφεν – Φέγενορντ, Coppa Italia, διοργανώσεις UEFA στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport!

